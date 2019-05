Joan Canadell: "Queremos entrar en todos los organismos de toma de decisiones"

Estela López Barcelona

¿Por qué decidió la ANC presentar candidatura para la Cámara de Barcelona?

La ANC, desde que se puso en marcha este secretariado, creó una nueva comisión, Fem República, que tiene como objetivo construir la república donde se pueda, lo que significa entrar en los diferentes organismos de toma de decisiones: sindicatos, patronales, colegios profesionales, etc.

Las cámaras de comercio surgieron siglos atrás ¿Qué pueden hacer ahora que no hagan ya otras entidades?

En el pasado han sido estructuras de Estado que han estado siempre al designio de la oligarquía de Madrid. Queremos que representen de verdad a las empresas catalanas de cualquier tamaño y los autónomos. En las últimas décadas, desde la dictadura, han estado en manos de la gran empresa al servicio del Estado Español. Deben estar a disposición del tejido empresarial catalán, con necesidades distintas a las del resto de España.

¿Cómo quieren conseguirlo?

En pasiva: Denunciando todo aquello que la Cámara no ha denunciado de manera persistente, como son las inversiones, ya que el Estado invierte menos de lo que Cataluña aporta.

En activa: Apoyando un modelo económico que cuadre con el modelo económico actual, de la digitalización y la internacionalización.

¿Por qué creen que deberían votar las empresas en las elecciones a las cámaras?

La mayoría ni saben que pueden votar, probablemente el 90 por ciento de las 430.000 empresas y autónomos que pueden. Hasta ahora solo lo saben 1% de las empresas, que son las grandes. Hay una situación intolerable que es que no se haya informado a los electores de que podían votar. Con nosotros no volverá a pasar, porque revisaremos el censo y haremos comunicación. Es inaceptable que en el siglo XXI las empresas no sepan que están llamadas a votar.

El voto electrónico para promover la participación ha generado críticas y recelos ¿qué opinión tienen desde la ANC? ¿y esta polémica no aleja todavía más a las empresas en vez de animarlas a votar?

El voto electrónico sirve para fomentar la participación. Muchos empresarios piensan que si no pagan la cuota no pueden votar, pero ya no hay cuotas obligatorias. Fui fundador del Cercle Català de Negocis, que impugnó las anteriores elecciones por fraude en el voto por correo (que antes era en un 90% desde tres bufetes de abogados de Barcelona). Con el voto electrónico eso ya no se repetirá. La candidatura que más pegas pone es porque ahora no podrá hacer lo que se hacía antes. Ramon Masià ya lo hizo con los presidentes Miquel Valls y Antoni Negre.

¿En qué creen que ha fallado la Cámara hasta ahora y qué proponen?

Han mirado siempre a la gran empresa. Queremos conocer las necesidades, mediante un sistema de consultas para pedir de forma periódica la opinión de los empresarios. Es una forma de transparencia y apertura.

También queremos cambiar la ley del autónomo para facilitar sus inicios; la ley de emprendedores porque las nuevas tecnologías son la economía del presente y del futuro; y rescatar la figura del aprendiz adaptándola a la actualidad, porque es un modelo de éxito que ha funcionado durante siglos.

¿Están abiertos a acuerdos postelectorales con otras de las candidaturas que concurren a la Cámara de Barcelona?

Nuestras líneas rojas son dos: consultar al empresariado, incluyendo si quieren que la Cámara participe de la construcción de la república catalana, porque si la respuesta es que sí, la Cámara debe tomar las acciones para ayudar a construir la república. También preguntar si están de acuerdo en poner en marcha un sistema de soberanía fiscal para cuando llegue el nuevo momentum del que habla el presidente Quim Torra. La segunda línea roja es la paridad: queremos una legislatura con turno de dos años de presidenta y presidente.