Carol Daunert (50a50): "Queremos conseguir la igualdad de la mujer en el ámbito profesional"

¿Por qué decidió 50a50 presentar candidatura para la Cámara de Barcelona?

50a50 trabaja para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y concretamente el objetivo es conseguir la paridad efectiva entre mujeres y hombres en los puestos de decisión de instituciones, entidades y empresas. La asociación tiene poco más de un año de vida y una de las primeras oportunidades para lograr un cambio concreto se presenta en las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona. Desde aquí, pensamos que podemos conseguir un efecto en cascada en otras entidades, y además trabajar por la aplicación de políticas empresariales de igualdad de género.

Son muchas las mujeres profesionales que ven frenadas sus carreras por el famoso techo de cristal, por la segregación vertical. En el pleno de la Cámara actualmente hay menos de un 10% de mujeres. Como uno de los órganos de poder económico más importantes de Cataluña, la representación femenina y masculina tiene que ser equilibrada, por derecho y representatividad (las mujeres somos más del 50% de la población) y por justicia y ley (tiene que cumplirse la ley catalana de igualdad, que fecha del 2015). Para empezar, esta campaña ha permitido ya incluir nuestro mensaje en la agenda de todas las candidaturas y de los medios de comunicación y estamos muy orgullosas de ello. Ha llegado la hora del cambio y el mensaje está calando.

Las cámaras de comercio surgieron siglos atrás ¿Qué pueden hacer ahora que no hagan ya otras entidades?

Es cierto que existen entidades que solapan sus actividades con las que actualmente ofrece la Cámara, pero también es cierto que hay otras actividades en las cuales la Cámara destaca, como por ejemplo su departamento de Estudios o el Observatorio de la Mujer, departamentos que se autofinancian.

Pero lo que queremos poner sobre la mesa es que el 99,8% de las empresas de nuestro país son pymes que desconocen cómo la Cámara las puede ayudar en su crecimiento debido a la total desconexión que existe actualmente entre Cámara y empresas. Debemos acercarlas de nuevo y hacerles partícipes de los servicios que la Cámara puede ofrecerles. Tenemos que devolver la Cámara a las empresas y mostrarles, por ejemplo, cómo la extensísima red de conexiones internacionales con la que cuenta la Cámara puede ayudarles y facilitarles el camino, sobre todo a las empresas con menos recursos.

Asimismo, las empresas se enfrentan hoy a la 4ª Revolución, la de la digitalización, y perder el tren significaría frenar el desarrollo económico del país. La Cámara es un lobby potentísimo, que debe velar por las necesidades de las empresas, generando diálogo con los poderes económicos para definir conjuntamente el modo en que se debe impulsar la digitalización y el crecimiento empresarial. La Cámara debe volver a retomar el papel para el que se creó, el de impulsor económico de Cataluña.

¿Cómo animan a votar a las empresas en las elecciones a las cámaras?

Porque sólo votando las empresas pueden elegir a los candidatos que mejor les representen y hacer oír su voz. Los representantes de las diferentes vocalías deben ser la correa transmisora de las necesidades y problemáticas de las empresas en el pleno. Si la Cámara no es representativa del empresariado catalán no tiene razón de existir y continuará siendo lo que ha sido en estos últimos años, un instrumento que unos pocos han utilizado en su beneficio personal, no en el beneficio del colectivo empresarial.

El voto electrónico para promover la participación ha generado críticas y recelos ¿Qué opinión tienen desde 50a50? ¿y esta polémica no aleja todavía más a las empresas en vez de animarlas a votar?

No tiene sentido que, en pleno siglo XXI, en que las formas de comunicación son principalmente digitales, estemos aún debatiendo al respecto. Si estamos en la era de la digitalización, siendo Barcelona un hub tecnológico, el voto electrónico ha de ser el medio a utilizar. Obviamente, éste ha de realizarse con garantías, pero confiamos plenamente en el criterio de la Conselleria a la hora de contratar dichos servicios. Francamente, no creemos que la polémica aleje a las empresas. El voto electrónico es el medio de facilitar que el empresariado y los autónomos puedan votar de forma fácil y ágil, con lo cual creemos que incentivará la participación.

En los anteriores comicios no votó ni un 2% del censo: esto cambiará en estas elecciones. Los recelos que ha provocado el voto electrónico entre ciertos sectores del establishment catalán nos entristecen pero tampoco nos sorprenden. Una acaba pensando que nos les interesa que la participación aumente y que los resultados de las elecciones sean realmente representativos de la voluntad del tejido empresarial catalán.

En su programa defienden la renovación, la transparencia y nuevas maneras de hacer ¿En qué creen que ha fallado la Cámara hasta ahora y qué proponen?

Si bien el espíritu de la Cámara cuando se constituyó fue el de apoyar a las empresas en su crecimiento e internacionalización, a lo largo de los últimos años, debido a una pérdida total del enfoque, la Cámara se ha ido alejando de las empresas, hasta llegar al punto en que éstas desconocen su función. La Cámara se ha convertido en los últimos años en un club privado, donde las empresas, especialmente las pymes, no han tenido cabida.

Para revertir esta situación se requiere gente nueva, que actúe con transparencia y visión de empresa, y que comience ordenando la casa por dentro, replanteando si la estructura actual es la adecuada para llevar a cabo las acciones que nuestro tejido empresarial requiere. A partir de ahí, es imperativo definir junto con los máximos estamentos económicos del país la estrategia económica para la próxima década y definir los recursos necesarios para llevarla a cabo.

Los retos de la digitalización y la Inteligencia Artificial son ya el presente y hemos de ser capaces de generar en nuestras empresas oportunidades para fidelizar a nuestros jóvenes y atraer el talento que vamos a necesitar para llevarlo a cabo con éxito.

¿Están abiertas a acuerdos postelectorales con otras de las candidaturas que concurren a la Cámara de Barcelona?

Nosotras apostamos por el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos y estaremos abiertas a escuchar los planteamientos de las diferentes candidaturas. Nuestro programa defiende el que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en su desarrollo profesional y el apoyo a las empresas, escuchando y entendiendo sus necesidades. Por lo tanto, a la hora de plantear acuerdos, nos sentiremos siempre más cercanas a aquellas candidaturas que defiendan objetivos similares.