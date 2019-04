El PP apela a la élite catalana a combatir el nacionalismo

Estela López Barcelona

La candidata del PP por Barcelona para las elecciones generales del 28 de abril, Cayetana Álvarez de Toledo, aprovechó ayer una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona para apelar a la "responsabilidad" de la élite catalana para recuperar la libertad que han cedido al independentismo en los últimos años, en sus palabras.

En un discurso que transitó entre la reprobación por el silencio pasado y el llamamiento actual a la movilización de la sociedad civil, defendió que a los votantes hay que decirles la verdad, aunque sea incómoda, y que el procés no hubiese sido posible sin personas dispuestas a ser engañadas y si hubiese habido una "urdimbre constitucionalista para impedirlo" desde las élites y la sociedad catalana no independentista en general: "No fue hasta el asalto final que las banderas españolas salieron a la calle. Antes la resistencia fue francamente minoritaria y frágil", lamentó.

Esta reprimenda de Álvarez de Toledo, que sigue los pasos del ex primer ministro francés Manuel Valls cuando dio a conocer sus planes de optar a la alcaldía de Barcelona, también tuvo momentos de búsqueda de complicidad: "Les pido que defendamos nuestra libertad, ustedes conmigo", ya que "sin movilización no habrá oposición al nacionalismo", argumentó.

También aprovechó la recta final de la precampaña para cargar con fuerza contra sus rivales en la búsqueda del voto no nacionalista.

Reproches al PSOE

Sobre el PSOE afirmó que no ha aprendido de los errores y que ofrece "soluciones baratas", ya que solo habla de diálogo, tras lo que consideró que se esconde la desigualdad y más división. Llegó a decir que "el mundo se divide entre quienes creen que todavía existe vida inteligente en el PSOE y quienes creemos que no". Asimismo, criticó las propuestas electorales efectistas "del golpe sobre la mesa y el cabreo" de otros partidos.

Preguntada por sus propuestas para solucionar el conflicto catalán, Álvarez de Toledo rechazó el federalismo y eludió posicionarse sobre si hace falta más o menos autonomía, sino que habló de recuperar la "libertad individual".