Seat creará una plataforma que quiere ser estándar para vehículos eléctricos baratos

Estela López Martorell (Barcelona)

Los buenos resultados de Seat están favoreciendo que siga ganando peso dentro del grupo Volkswagen, y el último encargo pasa por que la compañía española desarrolle una plataforma -que pretende ser estándar para marcas de todo el mundo- para vehículos eléctricos de menos de 20.000 euros y unos cuatro metros de largo. Será una versión más pequeña que la plataforma MEB de Volkswagen -que también colaborará en el nuevo proyecto-, y 300 ingenieros trabajarán en su desarrollo en España.

Con motivo de la presentación de los resultados de 2018, la compañía también ha anunciado que hasta 2021 lanzará seis modelos eléctricos o híbridos enchufables. Asimismo, ha confirmado que la planta de Martorell (Barcelona) fabricará el nuevo modelo Cupra Formentor.

Según la contabilidad española y sin incluir las filiales, Seat registró un beneficio después de impuestos –sin contar extraordinarios- de 294 millones de euros en 2018, un 4,6% más que el año anterior, y un volumen de negocio de 9.991 millones, también un 4,6% más.

Todo ello son cifras récord, al igual que las inversiones y gastos en I+D en 2018, que fueron de más de 1.220 millones, un 27 por ciento más que en 2017.

La rueda de prensa ha contado con un ponente extraordinario, el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, como muestra del apoyo de la matriz a la marca española, que ha calificado de "imprescindible", con un "rendimiento extraordinario" y con "potencial" para seguir haciendo crecer al grupo.

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha augurado que la marca seguirá creciendo pese a los retos del mercado, para lo que seguirá "luchando" para adaptarse a los cambios. En esta línea se enmarca la apuesta por la movilidad eléctrica, dentro de la cual Seat es la encargada de la estrategia de micromovilidad urbana para el grupo Volkswagen. También es la filial que lidera la joint-venture para China y el crecimiento en el norte de África. Y también mira hacia Latinoamérica.

Con todo, este posicionamiento de Seat no se traduce de momento en que la planta de Martorell vaya a fabricar vehículos eléctricos. "No tiene sentido hacer un coche en cada planta porque no se aprovechan las economías de escala, y los proveedores son diferentes", ha aducido Diess.

El vicepresidente de Finanzas de Seat, Holger Kintscher, ha expuesto la "intención" de mantener la senda positiva en los resultados de Seat los próximos años, dando continuidad a los tres últimos ejercicios de beneficios récord ascendentes de tres dígitos. Como motivo de este auge ha destacado la decisión estratégica de entrar en el segmento de los SUV y crossover, que proporcionan mayor margen.