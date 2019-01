La principal VTC de Cataluña prevé 1.000 despidos si se aprueba el decreto

Patricia Muñoz Barcelona

La empresa Vector, la mayor VTC en Cataluña con más de 1.100 conductores, prevé despedir a "casi toda" su plantilla en la comunidad si se aprueba el martes que viene el decreto de la Generalitat que regulará este tipo de licencias con restricciones a su operativa.

Prevé un ERE que afectaría a unos 1.000 trabajadores, de forma que la empresa -que tiene unos 4000 empleados en toda España que trabajan mayoritariamente para Cabify- quedaría inoperativa en Cataluña, según sus responsables.

En una concentración ese viernes en la plaza Francesc Macià de la capital catalana, la compañía ha denunciado la "cobardía" de los poderes públicos. Remarcan que les han "invisibilizado" y que les han "dejado de lado". Fernando Gatell, director general de Vector, ha asegurado que todavía no ha visto el proyecto del decreto y que todo lo que conoce acerca de las nuevas condiciones regulatorias "es por la prensa".

Este ERE afectaría a toda la plantilla sin distinguir entre los contratos fijos y los temporales. Uno de sus conductores ha explicado a este medio que su contrato -temporal, desde el octubre pasado- ya termina y que ya le han comunicado que no se lo van a renovar.

Otro conductor con un contrato fijo no se ha mostrado más aliviado: ha asegurado que tener un contrato indefinido no es garantía de nada. Una de las quejas más repetidas entre los conductores, cuyo perfil oscila entre los 45 y los 65 años, ha sido que en sus anteriores trabajos les despidieron por la edad, "por no ser suficientemente modernos", y ahora su problema "es el contrario".

Servicio inviable

Las VTC seguirán concentradas en este punto de la Avenida Diagonal con Francesc Macià -donde, además, tienen habilitado un punto de recogida de firmas a su favor- hasta el martes que viene. Es entonces cuando se prevé la aprobación de un decreto que, tal y como apunta su proyecto, obligará a las VTC a contratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos.

Además, permitirá que en el Área Metropolitana de Barcelona este periodo pueda ser de hasta una hora. Además, la nueva regulación prohibirá que las VTC usen los servicios de geolocalización -sólo se permitirá cuando el servicio ya esté contratado y exclusivamente por parte del vehículo concreto que tenga que prestar el servicio-, así como que estacionen en las vías públicas. Todas estas condiciones, según los conductores con licencias VTC, hacen que "prestar su servicio no tenga sentido".

Además, los trabajadores concentrados han asegurado que existen alternativas a la limitación de las VTC como, por ejemplo, liberalizar el taxi con compensaciones como transición para pasar a un sistema competitivo.

Marcha hasta la plaza Sant Jaume

Tras la atención a los medios, los conductores han iniciado una marcha por la acera hasta la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde está ubicado el Consistorio de la ciudad, con pancartas con consignas como "En el futuro cabemos todos", "Mi contrato acaba la semana que viene" o "Déjame trabajar".

"No queremos cortar el tráfico y queremos molestar a la menor cantidad de gente posible", detallaba uno de los organizadores. "Ahí esperaremos a que salga algún representante del Ayuntamiento o de la Generalitat y nos explique la situación", añadía.