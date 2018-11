El Barcelona World Games irá más allá de los mandos

Este jueves, el Barcelona World Games (BWG) abre sus puertas en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona para acoger a todos los fans de los videojuegos. En la tercera edición de este salón las grandes marcas de la industria presentarán sus principales novedades y algunos juegos en primicia antes de lanzarlos al mercado. Y, como novedad, los aficionados podrán experimentar los juegos más allá de la pantalla: por ejemplo, con partidas a 50 metros de altura.

Desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, 194 marcas pasarán por este salón de videojuegos, como Bandai Namco, Nintendo, PlayStation, Square Enix o Xbox. Entre algunas de las novedades que presentarán, se encuentran juegos como The Kingdom Hearts III (Square Enix), Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) o Days Gone (PlayStation). Además, se contará con la presencia de títulos tan populares como League of Legends (Riot Games) o Fortnite (Epic Games).

Experiencia total

El director de BWG, Josep Antoni Llopart, detalla que el salón este año hace "un salto cualitativo" porque los gamers podrán "saltar de la pantalla" y vivir los juegos con realidad virtual y aumentada o en un escape room. "Experiencias que no se encuentran en ningún otro salón del sector", tal y como explica Llopart.

Las actividades no acaban aquí: otros puntos fuertes del BWG serán las competiciones eSports, partidas con juegos de Nintendo Switch suspendidas a 50 metros de altura, sortear los zombies del post-apocalíptico Resident Evil 2 en un túnel del terror, conciertos temáticos con las bandas sonoras de los videojuegos más emblemáticos o la sexta edición de RetroBarcelona –como su nombre indica, es una exposición de consolas antiguas-.

Para culminar el encuentro, se rendirá un homenaje a los 30 años de la consola más exitosa de Sega, la Mega Drive. El ex CEO de esta compañía en América, Tom Kalinske, impartirá una charla, así como Akira Yamaoka. Este último es el otro invitado especial: creó bandas sonoras de videojuegos como Silent Hill o Contra: Hard Corps.

Un punto para las oportunidades de negocio

El salón pretende ser, además, una oportunidad de negocio para las marcas y los creadores emergentes del sector. Participarán 90 startups –un 15% de ellas internacionales-. De este modo, más de 160 publishers, inversores y desarrolladores también podrán buscar inversión y socios con los que poder llevar a cabo sus proyectos.

Asimismo, habrá una novedad para el sector empresarial: el primer Games Startup Competition. Este galardón reconocerá a los proyectos más atractivos en las categorías Mobile games, Consoles games y Virtual experiences.