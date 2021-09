Shay Raz (Leonardo Hotels): "Buscamos nuevos destinos urbanos en España y entrar en vacacionales"

Leonardo Hotels acaba de estrenar en Barcelona su primer establecimiento en España de la marca Royal, enfocada al público de negocios, y el que es el primer hotel de la ciudad en abrir tras haber realizado toda su tramitación después de la moratoria impuesta por el Ayuntamiento en 2015. Se trata de un cuatro estrellas superior ubicado a las afueras de la ciudad, junto al recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en el que la cadena de origen israelí ha invertido 45 millones de euros, y que es el noveno establecimiento de la compañía en nuestro país. Pero la firma tiene más planes para España, que ha explicado a elEconomista el director general regional, Shay Raz.

¿Por qué eligieron Barcelona para el estreno en España de la marca Royal?

Barcelona ya fue la primera ciudad española en abrir un hotel Leonardo en 2016, dos días antes del Mobile World Congress de aquel año, y es una de las marcas más potentes de Europa en turismo de ocio y negocios. Aprovechamos la oportunidad de poder situarnos cerca de un generador de demanda como es Fira de Barcelona.

También es el primer hotel que construyen desde cero en el país, desde la compra del solar, que se remonta a 2017

Nuestro negocio no es construir hoteles sino gestionarlos, pero hemos levantado unos 10 o 15 cuando hemos visto claro el proyecto, frente a un total de 217 establecimientos en 19 países.

"Se pueden cambiar cosas sin renunciar a la ampliación. Decir no a todo es muy simplista"

Es el primer hotel que abre en Barcelona habiendo realizado toda su tramitación tras la moratoria hotelera impuesta por el Ayuntamiento en 2015 ¿Cómo les ha influido?

Hemos podido hacer menos habitaciones que las que permitía la edificabilidad del terreno, y hemos adaptado el proyecto ampliando los espacios para reuniones. También se alargó unos meses el proceso administrativo. No estamos en contra de poner orden, pero hay muchas maneras de hacerlo. Se puede regular lo que sea necesario, como el alquiler de habitaciones en edificios de vecinos, sin castigar al sector entero. Barcelona no sería lo que es sin el turismo; los hoteles están regulados, generan empleo y pagan impuestos, y me gustaría que cambiase la percepción negativa del turismo que a veces aflora en la ciudad. Y opino lo mismo sobre la ampliación del aeropuerto, que mejoraría la posición internacional de Barcelona. Puede haber cosas que se pueden modificar sin tener que renunciar a todo el proyecto. Decir que no a todo es muy simplista.

¿Cuándo prevén que se recuperen los precios por habitación prepandemia?

Este verano en Barcelona estaban al 50% porque, aunque la mitad de los hoteles de la ciudad siguen cerrados, solo hay un 30% del turismo habitual. Nosotros hemos tenido buena ocupación de los hoteles, pero la recaudación solo ha servido para cubrir costes. El ritmo de recuperación lo marcarán el número de vuelos que lleguen al Aeropuerto de Barcelona, pero no creo que vuelvan las tarifas hoteleras de 2018 y 2019 hasta dentro de, como mínimo, dos años. Y en Barcelona la recuperación será más lenta que en Madrid porque sus precios medios eran más altos y tiene una mayor dependencia del visitante internacional y de congresos, con una temporada alta amplia pero una temporada baja muy marcada, mientras que Madrid es más estable.

El Hotel Leonardo Royal Barcelona Fira preveía abrir en primavera ¿Lo ha retrasado la pandemia?

Sí, porque las obras se ralentizaron para cumplir los protocolos Covid y por la escasez de materiales de construcción. La pandemia también cortó la financiación bancaria al sector hotelero y endureció condiciones, pero por suerte nuestra matriz Fattal cotiza en Israel y pudo encontrar vías alternativas como la emisión de bonos. También recurrimos a ayudas estatales en toda Europa, y a los Erte y créditos ICO en España, y la matriz también vendió la propiedad de tres hoteles en una operación de sale and lease back para obtener liquidez. En España, la pandemia frenó dos o tres proyectos que estábamos analizando, pero decidimos seguir adelante con el nuevo hotel Royal de Barcelona porque siempre hay ciclos alcistas y bajistas. De hecho, cuando más ha crecido el grupo en número de hoteles ha sido en épocas de crisis, y desde que estalló la pandemia hemos abierto al menos seis hoteles en Europa.

¿Cuáles son los planes de futuro?

Tenemos 20 proyectos ya firmados en Europa e Israel para los próximos tres años, más las oportunidades que puedan surgir.

¿Y en España?

El mercado hotelero español es muy difícil porque hay grandes cadenas locales que son también potencias internacionales, pero creemos que hay espacio para nosotros. Estamos mirando nuevas ciudades para hoteles urbanos, nuestra especialidad, y también para entrar en el segmento vacacional, que a nivel de grupo ha empezado a desplegarse en los últimos años. En este segmento nos interesan destinos como Baleares, la Costa del Sol y Canarias.

Tienen abiertos los hoteles de Madrid y Barcelona y el de Bilbao, pero el de Granada sigue cerrado ¿hasta cuándo?

Estamos analizando varias opciones de renovación antes de reabrirlo, lo que no tiene sentido hasta que no se recuperen los flujos de turismo internacional como el chino y el japonés, muy relevantes allí y que con la pandemia desaparecieron. En el conjunto de Europa tenemos el 90% de la cartera en funcionamiento porque es nuestro negocio, no podemos estar cerrados, pero la actividad actual solo da para cubrir costes, no ganamos dinero.

¿Qué presupuesto hay para los planes de crecimiento?

La matriz tiene una liquidez de 300 millones de euros y muchas opciones de conseguir dinero si es necesario. Actualmente, el 55% de la cartera de hoteles se gestiona en alquiler, y un 45% son de propiedad, y eso permite flexibilidad. Las cadenas hoteleras que no tenían nada en propiedad han sufrido más por la pandemia. Por ejemplo, Fattal, en julio, compró la mitad de cuatro hoteles en el centro de Londres porque era más barato combinar hipoteca y alquiler que tener que pagar todo en alquiler. Y eso que hemos conseguido renegociar muchos alquileres a la baja por el coronavirus.