Alejandro Fernández: "El PP bajará el IRPF y retirará tributos autonómicos si gobierna en Cataluña"

Reconoce que esta campaña electoral –donde es el candidato del PP a la Generalitat– es muy diferente a otras "porque el Covid lo ha cambiado todo y apenas tenemos actos presenciales, pero el ritmo es frenético, porque con las videoconferencias, el Zoom y las llamadas no se para un minuto". Alejandro Fernández (Tarragona, 1976), licenciado en Políticas, sigue viviendo en su tierra natal lo que le obliga a madrugar mucho –"todos los días me traslado en coche a Barcelona u otros lugares de Cataluña"– y lo hace en el mismo vehículo que apareció, nada más ser elegido secretario general de su partido, con una esvástica pintada en la ventanilla y las ruedas pinchadas.

Se define como moderado, neoliberal, de centro derecha y, sobre todo, español. De hecho en su día le dijo al president Quim Torra que era tan "españolazo" como él. Y prometió a Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament, que defendería la unidad de España y la libertad "hasta que se congele el infierno" y en eso no ha cambiado. Admite, eso sí, que su punto débil son sus tres hijas de 15, 11 y 4 años: "Intento quitarme cenas de trabajo para poder llegar a casa y verlas un ratito antes de que se acuesten", señala.

Si finalmente las elecciones catalanas se celebran el 14 de febrero, ¿la fuerza de la Ley habrá sido imparable o fue un error aplazarlas?

El decreto de aplazamiento de la Generalitat de Cataluña fue una auténtica chapuza. Al contrario que en País Vasco y Galicia, donde se consultó a las Juntas electorales y a los Tribunales para poder hacer un aplazamiento legal, en Cataluña se intentó tirar por una vía que no cabía jurídicamente. Hoy estamos en un limbo: hasta el día 8 de febrero no sabremos definitivamente lo que va a ocurrir, y la responsabilidad fundamental es del Gobierno catalán.

¿Y qué situación afronta Cataluña tras las elecciones después de tantos años de 'impasse' por el referéndum y sus consecuencias?

Cataluña ha perdido el liderazgo de todos los indicadores económicos donde históricamente había sido la primera de España, y una de las pioneras en Europa. Hay un desprestigio brutal de las instituciones y una ruptura de la convivencia que no es irreversible, pero que ha quedado gravísimamente perjudicada. Los independentistas, en ocho años, han destruido una sociedad y una comunidad que era de las más prósperas de Europa. Ahora tendremos que ser capaces de recuperar el crecimiento económico.

Pues Cataluña va a destinar 1.800 millones del FLA para la situación, lo que supone el 70,2% del total de la financiación prevista para todo un año. ¿Cómo salen las cuentas?

Todos los datos económicos y previsiones presupuestarias que lanzan tanto el Gobierno de Cataluña como el de España son mentira. Lo cierto es que Cataluña está peor que nunca, cuando no hace tanto que había sido líder de la economía española. Además, los independentistas no se fían de Sánchez, ni él de sus socios. La manera de relacionarse entre Sánchez, Junqueras y Puigdemont es de tahúres del Misisipi, de trileros que se están continuamente engañando entre ellos. El problema es que a ellos solo les importa su poltrona y los catalanes cada día estamos peor.

¿Qué posibilidades tiene el PP? Las encuestas les sitúan subiendo, pero con Vox dando el 'sorpasso'...

Lo fundamental es que seamos los protagonistas de un cambio en Cataluña, y hay encuestas que dicen lo contrario a lo que usted apunta. El que me interesa es el 'sorpasso' al nacionalismo, ser capaces de conseguir un Gobierno alternativo, y solo con un PP fuerte eso puede ser realidad.

¿Que le parece que Vox haya salvado al Gobierno para sacar adelante los fondos europeos?

¿Se estará convirtiendo Vox en "derechita cobarde"?

¿Ve posibilidades reales de que el constitucionalismo gobierne?

Los analistas políticos y los políticos somos los únicos que tropezamos una y otra vez en las encuestas. En Andalucía nadie daba un duro por la alternancia política, y se produjo; las encuestas decían que Feijóo perdería la mayoría, y ganó holgadamente. Muchas veces los sondeos están dirigidos a un objetivo político. Lo importante es saber cómo hacer viable esa alternativa, y solo el PP es capaz de ejercer una alternativa al separatismo, a la izquierda radical y al sanchismo. Ciudadanos ganó las elecciones y lo desaprovechó. Y el PSOE, si puede, pactará con ERC y nunca con el constitucionalismo.

¿No le cabe duda de que el PSOE se pondrá del lado de los independentistas llegado el caso, de que habrá un cambio de cromos entre Moncloa y la Generalitat para mantenerse mutuamente?

Si el separatismo sigue, tendremos un gobierno de la Generalitat que se dedicará a financiar con el dinero de todos una insurrección constante. La manera de acabar con el proceso es que el nacionalismo salga del Gobierno de Cataluña. El PSC pactará con ERC, como lo han hecho siempre que han tenido la posibilidad de elegir, incluso en aquellos lugares donde podían pactar con constitucionalistas.

Oiga, ¿el hecho de que Lorena Roldán, una tránsfuga de Cs, vaya de 'número dos' en su lista y Eva Parera, de la plataforma de Manuel Valls, de 'número tres', significa que están dando un giro al centro como prometió Casado tras la moción de censura de Vox?

Yo no he girado a ningún lado. Siempre he tenido los mismos principios y valores de centroderecha. La incorporación de personas como Roldán y Parera lo que significa es que el PP crece y es capaz de recoger perfiles muy diversos, porque se puede aglutinar de cara al futuro todo el constitucionalismo. La moción de censura no era contra Sánchez, sino contra el PP. En aquel pleno se pusieron las cartas encima de la mesa y se dejó muy claro que el PP y Vox somos proyectos políticos distintos. Yo comparto aquella decisión.

Si salen las cuentas, ¿descartaría o no sumarse a Vox, Cs o el PSC?

Hablar de pactos concretos es una falta de respeto al electorado. En campaña electoral tienes que trasladar tus ideas y no convertirte o ir en comparsa de nadie. Además, quienes lo hacen suelen mentir. El PSC siempre promete no pactar con ERC en campaña y luego pactan con ellos. Nosotros aspiramos a un cambio de verdad y no pienso aceptar la idea de que tengamos que tragarnos al peor ministro de Sanidad de Europa como presidente de la Generalitat, ni que debamos aceptar pulpo como animal de compañía. Illa intenta conseguir votos constitucionalistas para luego regalárselos a ERC. Esa es la estrategia de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa y eso solo se puede evitar con un PP fuerte.

¿Qué le parece el llamado 'efecto Illa'?, Usted ha calificado de inmoral lo ocurrido con el ministro...

Sánchez tiene una obsesión por los golpes de efecto mediáticos pensando que los ciudadanos españoles somos borregos. Sacar a Illa del ministerio y que abandone el barco el capitán de la Sanidad española, en el peor momento de la tercera ola y en plena vacunación. para irse a una campaña electoral es absolutamente inmoral. Y más allá de la operación propagandística inicial, muchos catalanes ya se dan cuenta de que esto ha sido una tomadura de pelo.

¿Tan mala le parece la gestión de Salvador Illa en la pandemia?

Su gestión ha sido nefasta. Ha sido el peor ministro de Sanidad de toda Europa. Illa ha mentido, ha convertido la mentira en su modus operandi y, en definitiva, es un mentiroso patológico. Hablaba de un comité de expertos que no existía, ha manipulado los datos de la pandemia, ha ocultado deliberadamente las cifras de fallecidos, e incluso el día antes de ser nombrado candidato lo negó tres veces, como San Pedro. Si ha sido el peor ministro de Sanidad de Europa, imagínese el papelón que hará en Cataluña.

Bueno, al menos otro catalán, Iceta, ha sido nombrado ministro...

Los ministros deben ser las personas más capacitadas y a mí me hubiera gustado que en un momento crítico como el que tenemos con el Covid, la persona elegida para ministro de Sanidad supiera algo de Sanidad. También me hubiera gustado que en Administraciones Públicas estuviera alguien que tuviera claro el sistema de la Administración Pública española, y no alguien como Miquel Iceta que dice que en España hay igual entre ocho y seis naciones, que no sabe cuantas. Iceta es una persona cordial a la que yo tengo aprecio personal, pero no creo que sea la más capacitada. Sánchez ha nombrado ministros pensando en la campaña electoral catalana y no en el bienestar de los españoles.

¿Cree que se ha desaprovechado una ocasión para hacer una remodelación del Gobierno en toda regla?

En el Gobierno de Sánchez los ministros son atrezzo y lo que necesita España es que quien deje La Moncloa lo más rápidamente posible sea el actual presidente del Gobierno.

Hablando de vacunas. Madrid ha suspendido la vacunación 14 días por falta de dosis, y en Cataluña ya se han agotado las existencias. ¿Eso es por la mala gestión del Gobierno o la culpa es de Europa?

Cuando llegaron las primeras vacunas, lo primero que hizo el Gobierno fue poner un sello enorme para hacer publicidad del Gobierno de España. Dijeron que la vacunación les correspondía a ellos y que iban a liderarla. Hablaron claramente de que ellos harían el reparto y, si se hicieron responsables, ahora que la gestión de la vacunación es un desastre la responsabilidad será de ellos. Están gestionado la vacunación como han gestionado toda la pandemia, de manera desastrosa. Todo este despropósito es culpa del Gobierno de España.

¿Y todos los políticos que se saltan el protocolo de vacunación deben dimitir o ser cesados?

Quien quiera cambiar el reglamento que proponga cambiarlo, pero mientras sea el que esté en vigor hay que cumplirlo. Todos los políticos tenemos que hacer un ejercicio de empatía hacia la ciudadanía que más sufre, tenemos que ser ejemplares y ejemplarizantes, y el reglamento hay que cumplirlo a rajatabla, y quienes no lo cumplan sobran.

Económicamente, qué medidas tomaría si puede gobernar...

Nosotros lo primero que vamos a hacer es bajar los impuestos en Cataluña. Se ha demostrado en Madrid que se pueden bajar los impuestos y a la vez elevar la recaudación y hacer políticas sociales. Vamos a bajar el tramo autonómico del IRPF, a suprimir el Impuesto de Sucesiones y a eliminar un buen grupo de los quince impuestos propios que tiene Cataluña, que es de las CCAA que más tienen. Lo de Cataluña es una política fiscal confiscatoria absolutamente. Vamos a respetar la propiedad privada, eliminando el decreto que consagra y legaliza la ocupación ilegal que ha convertido Cataluña en el paraíso de los okupas, y vamos a permitir la libertad educativa en Cataluña. Además, en el binomio necesario que hay que compaginar entre salud y economía, mientras en otras CCAA con los mismos datos sanitarios que nosotros han sido capaces de proteger el ocio, la restauración, la hostelería y otros sectores aquí se están destruyendo. Yo seré un presidente de Cataluña para todos, independientemente de su ideología,

¿Cree que se van a conceder indultos y que se modificará el delito de sedición para rebajar penas a los condenados del 1-O tras las elecciones catalanas?

Estando Sánchez por medio hará lo que sea más beneficioso, no para la sociedad española, sino para él políticamente. El indulto es un instrumento legal que tiene que ajustarse a una normativa. Resultaría sospechoso e inadmisible indultar a alguien que dice que va a volver a cometer el mismo delito, que es lo que afirman los presos independentistas. Conceder un indulto en esas condiciones es inviable y además inédito. La reforma del delito de sedición tiene que responder al interés general, y no puede servir para hacerle un traje a la medida de Puigdemont.

¿Qué le pareció que el vicepresidente Pablo Iglesias comparara a Puigdemont con los exiliados republicanos del franquismo? El paralelismo ha indignado a muchos socialistas...

Conviene recordar que Puigdemont ha recibido el apoyo en su huida de la Justicia de la ultraderecha filonazi de Flandes, de los nacionalpopulistas de Finlandia, de los Salvini de turno, etc. Iglesias ahora mismo está compadreando con los movimientos ultra de la derecha europea, que es donde se sitúa el propio Puigdemont. Entiendo que a las personas honestas de izquierdas cuyos familiares sufrieron el exilio por motivos ideológicos, se sientan indignados con Iglesias. El PSOE debe saber quiénes son sus amigos, y a dónde le conducen sus malas compañías.

En todos sitios cuecen habas, y usted se ha visto en plena campaña teniendo que asumir que Daniel Serrano esté investigado por agresión sexual a una compañera. ¿Han abierto ustedes una investigación?

Daniel Serrano por iniciativa propia ha abandonado toda las responsabilidades orgánicas y públicas en el partido para poder defenderse ante la Justicia, y el PP, tras conocer las informaciones, ha abierto un expediente informativo. Me gustaría que en otras formaciones políticas actuaran con la misma celeridad que nosotros.

¿Se va a romper o no el confinamiento autorizado para ir a los mítines? El 'Govern' de la Generalitat ha cambiado de opinión en horas...

Hemos pedido la dimisión de Meritxell Budó porque cuando dijo eso desconocía que todos los partidos habíamos aprobado un protocolo por el cual se prohibía expresamente romper el confinamiento municipal para ir a actos electorales. Hemos llegado a tal nivel de incompetencia en el Gobierno de Cataluña que su portavoz no sabe ni lo que su propio Ejecutivo aprueba a instancias del resto de partidos políticos.

¿Es partidario de un confinamiento total y de que se cambien las condiciones del estado de alarma?

Yo no soy un experto en sanidad para decir si tiene que haber un confinamiento total o no. Si quieres que no se contagie nadie, encierras de por vida a todos los españoles en sus casas y así no se morirán del virus, pero se morirán de hambre. La obligación de un buen político es equilibrar la salud y la economía y hay que hacer lo posible para que el equilibrio nos permita salir adelante.

Madrid ya ha dicho que no tomará más medidas y que la pelota está en el tejado del Gobierno de España...

Madrid presenta unos datos sanitarios muy parecidos a los de Cataluña, pero, en cambio, los económicos son mil veces mejores, lo que demuestra que al final no hay por qué destruir la economía para contener la pandemia. En Cataluña se nos había vendido que las políticas sanitarias iban a ser mucho mejores, y que había que cerrarlo todo, y no ha sido así. En Cataluña se ha optado por obligar al cierre total de la hostelería y por dar unas ayudas miserables que o llegan tarde o no llegan nunca, cosa que en Madrid no ha ocurrido. Se está destruyendo un tejido productivo que en Cataluña es fundamental.