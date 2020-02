Los hoteleros de Barcelona alertan de la caída de los eventos de negocios por la política

Los hoteles de Barcelona cerraron 2019 con récord de actividad, si bien no de rentabilidad, dando continuidad a la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2018, pero temen "un posible frenazo" en 2020.

El Gremio de Hoteles de Barcelona lo atribuye a incertidumbres internacionales como el coronavirus, el Brexit y la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, así como a la caída de los eventos de negocios en los hoteles, que achacan a las políticas municipales de Ada Colau y al procés.

Según sus datos, el cambio de tendencia en los eventos de negocios –de menos de 1.000 personas- que acogen los hoteles se inició en 2015, con la llegada de Colau a la alcaldía de Barcelona, que trajo "un discurso negativo contra el turismo, falta de promoción e inseguridad jurídica" con bloqueos normativos, según el presidente del gremio, Jordi Mestre, que cree que han aprovechado otras ciudades españolas competidoras, como Madrid o Málaga.

"Los grandes eventos son 10 o 12 al año, pero los pequeños actos que acogen los hoteles son 2.000, y son más fáciles de trasladar", ha explicado el director general del gremio, Manel Casals, que también ha recordado los perjuicios de la inestabilidad y protestas vinculadas al procés de los últimos años.

Impacto de 1.900 millones

Según datos de Turismo de Barcelona, el impacto del turismo de reuniones –de todas las tipologías- en la ciudad es de más de 1.900 millones de euros anuales, pero los hoteleros señalan que el turismo de negocios han ido perdiendo peso en número de visitantes en favor del ocio: Si hace diez años rondaba el 50% -aunque reconocen que entonces no había tantos datos estadísticos segmentados como ahora-, en 2014 era el 40%, en 2015 el 35%, en 2016 el 36%, en 2017 un 30% y en 2018 un 27%. Todavía no disponen de los datos de 2019.

Respecto al número de reuniones que acogen los hoteles de la ciudad, se ha pasado de 2.268 en 2015 a 1.728 en 2018, con caídas continuadas año a año. Además, el número de asistentes de 2018 fue un 3,5% inferior al de 2017.

Asimismo, desde el Gremio advierten que el aumento de la tasa turística catalana en 2020, a la que el Ayuntamiento de Barcelona pretende añadir un recargo de hasta cuatro euros por noche, también perjudicará al pequeño turismo de negocios. Por ello, consideran el incremento abusivo –con una subida de hasta el 650% en los hoteles de 4 estrellas- y discriminatorio respecto a otras ciudades y otras actividades económicas que también se benefician del turismo en la ciudad y no cobran tasa turística, y lo rechazan de plano.

Cambio positivo

Como aspecto positivo, han apuntado al cambio de mensaje del Ayuntamiento de Barcelona en 2019 –con la entrada del PSC en el gobierno municipal junto a los comuns y su liderazgo del área económica-, volviendo a "hablar de turismo en positivo", según Casals.

En este nuevo escenario, los hoteleros quieren convencer al consistorio de que "no se puede condenar a Barcelona a no tener nuevos hoteles en los próximos 10 o 15 años", y proponen que, si el Ayuntamiento no quiere aumentar habitaciones, permita comprar plazas de pensiones y pisos turísticos ubicados en comunicados de vecinos para concentrarlas en hoteles en edificios enteros en desuso.

Cancelaciones del MWC

Respecto a las cancelaciones de reservas de alojamientos vinculadas a la caída de expositores y sus delegaciones en el Mobile World Congress (MWC) debido al coronavirus, Casals ha explicado que de momento "hay pocas anulaciones", de manera que, hasta ahora, registraron más cancelaciones por los disturbios de octubre -con una caída del 3% en la ocupación- que ahora por el coronavirus, ha indicado Mestre.

Casals ha reconocido que están "preocupados por lo que pueda pasar" respecto a asistencia al MWC, pero a la vez "tranquilos" porque los organizadores y administraciones están tomando todas las medidas necesarias para minimizar el impacto y maximizar la prevención sanitaria.