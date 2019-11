Ugo Valenti (SCEWC): "La tecnología cambiará la manera de tomar decisiones políticas"

Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal evento internacional sobre ciudades inteligentes, celebrará su novena edición del 19 al 21 de noviembre bajo el lema Cities made of Dreams. Pretende poner de manifiesto cómo tras casi una década promoviendo el concepto de smart cities en todo el mundo, se han logrado avances y soluciones que hace unos años parecían tan solo sueños.

Organizado por Fira de Barcelona en el recinto de Gran Via, el certamen registrará una edición de récord con 1.000 expositores, 700 ciudades presentes y un crecimiento del 15% en el espacio expositivo. Nos lo explica el director de Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti.

La novena edición será la más grande hasta la fecha. ¿Refleja el interés de las ciudades por adaptarse a los avances tecnológicos?

Totalmente, este año volvemos a crecer, lo que demuestra interés no solo de las administraciones sino de las empresas, y no solo sobre tecnología sino también gobernanza.

El programa del congreso se estructurará en 5 ejes temáticos: Transformación digital, Medio ambiente urbano, Movilidad, Gobernanza y finanzas, y Ciudades inclusivas y compartidas. ¿Qué temas estrella destacan este año?

La tecnología no es un fin sino un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cómo nos organizamos, cómo involucramos a la ciudadanía La movilidad también está creciendo muy fuerte porque se ve en el día día, como el sharing, bicicletas, patinetes, sistemas integrados de transporte público, etc.

¿Algunos ejemplos de casos reales que se podrán ver?

Las empresas quieren esperar al salón para desvelar sus novedades, pero hay una que ya ha trascendido, como que Seat presentará su primera moto eléctrica, cuando tradicionalmente hacía automóviles. También llegan muchos avances de China, relacionados con la capacidad de organizaciones y empresas para analizar cantidades ingentes de datos con inteligencia artificial y hacer predicciones sobre consecuencias de aplicar acciones concretas. Con ello, lo que ahora es una decisión política, como por ejemplo el debate en Barcelona sobre la unión del tranvía por la Diagonal, se convierte en una decisión con datos y analítica. Cambiará la manera de tomar decisiones.

¿Y prototipos de futuro?

El año pasado se mostró un taxi de conducción autónoma, hace cuatro un autobús de conducción autónoma, y no solo hay ejemplos en temas de movilidad, sino de realidad aumentada, drones, iluminación, eficiencia energética. Es el evento referente mundial en este sentido, con un 81% de expositores internacionales. A nivel de visitantes, los extranjeros son sobre el 56%, lo que demuestra que somos realmente un evento internacional.

Además del espacio expositivo, está el programa de conferencias

Sí, con más de 400 ponentes. Entre los principales conferenciantes de la edición de 2019 figuran Janette Sadik-Khan, una de las principales autoridades mundiales en transporte y transformación urbana; Shira Rubinoff, una experta en ciberseguridad y miembro de los consejos del Foro de Mujeres Ejecutivas para la Seguridad de la Información y Mujeres Líderes en Tecnología; Laura Tenenbaum, una científica especializada en cambio climático premiada por su actividad divulgadora desde la NASA; y Jeff Merrit, el director de internet de las cosas, robótica y smart cities del Foro Económico Mundial de Davos.

Hay otros eventos paralelos como el Smart Mobility Congress y la Digital Future Society.

Albergamos más de 90 eventos paralelos. Smart Mobility Congress se centra en la movilidad, y el Digital Future Society está apoyado por el Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Mobile World Capital para analizar cómo está cambiando la sociedad con la revolución digital y cómo afrontarlo. También tratarán sobre seguridad y privacidad del reconocimiento facial. Asimismo, habrá un evento paralelo sobre economía circular, para afrontar los retos en diseño y procesos para reducir el impacto ambiental de la actividad humana.

También tendrá lugar la Smart City Week, un programa de más de 50 actividades distribuidas por toda la ciudad para implicar a la ciudadanía.

Sí. Se pueden visitar espacios como las supermanzanas, acudir a debates, conocer experiencias piloto en Paseo de Gracia sobre 5G para mostrar sus beneficios, y asistir a talleres como uno de los sonidos de la ciudad y cómo afecta a la calidad de vida, entre otras iniciativas.

¿La tecnología puede abrir brechas entre ciudades, igual que entre personas, adonde no llega?

Es una de nuestras preocupaciones. Queremos que sirva para igualar y no para separar. Digital Future Society también lo trata. Somos optimistas. Este 2019 es el año en el que se sitúa la película futurista y distópica de 1982 Blade Runner, y la gran mayoría de lo negativo que incluye la película no se ha cumplido. Hay muchos retos, pero creo que estamos yendo en la línea correcta.

También quieren predicar con el ejemplo

Cuando hablamos de ciudades inteligentes, y por tanto sostenibles e inclusivas, como evento también servimos como ejemplo, y tenemos una doble iniciativa: Towards Zero Waste (no utilizamos plásticos de un solo uso, y la decoración es reutilizada o reutilizable, etcétera) y Towards Inclusivity (con accesibilidad al evento para personas con discapacidad y medidas contra la brecha de género, acercándonos a la paridad en los conferenciantes).