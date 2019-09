Better Care, el aliado 'tech' de los hospitales

Better Care distribuye BC Link, un software propio que permite agrupar toda la historia clínica de los pacientes de un hospital y ofrecérsela, con los datos en tiempo real, a los profesionales sanitarios.

"Los profesionales asistenciales no tienen modo de saber cómo evoluciona un paciente sin estar al lado del mismo", explica Bernat Sales, CEO de Better Care, compañía nacida en 2010.

"Better Care es una empresa que nace entre ingenieros y médicos para desarrollar un software que agrupa toda la información y la vuelca automáticamente en la historia clínica del paciente, lo que permite controlar cómo está durante las 24 horas sin estar presente", añade.

BC Link homogeneiza en un solo lenguaje informático toda la información registrada de un paciente, la interpreta, la procesa y la dirige hacia los sistemas de información hospitalarios o a cualquier sistema externo.

Como explican desde Better Care, BC Link es un software creado para facilitar el trabajo de los servicios asistenciales. "Es un sector en el que no es suficiente tener un producto que funcione. Se necesita un producto útil que no suponga una carga adicional de trabajo", detalla Sales, que asegura que la compañía estuvo más de cinco años validando la plataforma con especialistas.

El Clínic, el primer paso

"En 2013 tuvimos la oportunidad de instalar el sistema en el Hospital Clínic de Barcelona en una UCI", explica Sales. "Ahora hay 200 camas monitorizadas y la previsión es tener todo el hospital monitorizado a finales de este año", añade.

Con la primera experiencia en el Clínic, Better Care pudo adaptar el producto a las necesidades reales de los profesionales. Con BC Link listo para comercializar, tocaba crear un departamento comercial que lo vendiera a otros hospitales. "Fue cuando empezamos a tantear las opciones para buscar financiación y vimos las opciones de las rondas de financiación", admite Sales.

"El departamento comercial era una necesidad, pero la inversión era considerable". Better Care vio una oportunidad de esquivar la gran inversión del departamento comercial externalizándolo. Según el consejero delegado de la empresa, gracias a este acuerdo, firmado en marzo, "la ronda de inversión no es una prioridad porque el acuerdo nos ha permitido rebajar la previsión de gastos que teníamos prevista".

El primer mercado por el que ha apostado Better Care es el español. "Es el mercado que conocemos". Según explica Sales. "Nuestro software permite que toda la información de un paciente acabe en su propia historia clínica y procura que la continuidad de la monitorización del paciente se mantenga cuando se cambie entre plantas o áreas del hospital", vuelve a concretar antes de admitir que su producto, entonces, "no tiene sentido en hospitales en los que trabajan sin historia clínica".

Habrá expansión internacional

Pese a apostar por el mercado español primero, Bernat Sales no oculta que la compañía aspira a salir de España. "Tenemos un plan de ventas para todos los países donde queremos vender el producto. Este acuerdo se irá ampliando conforme nos expandimos", concreta el CEO de la compañía, que pone como objetivo el mercado de Oriente Medio. "Está invirtiendo mucho en sanidad", confirma.

Es importante tener en cuenta que BC Link no es solo un producto destinado a hospitales. "Estamos hablando con muchos agentes del sector. El cliente típico es un hospital, pero hay otros agentes como fabricantes de equipamiento médico que quieran utilizar nuestra tecnología", dice Sales.

El modelo de negocio de Better Care es, además de vender BC Link a los hospitales, ofrecer un modelo personalizado adaptado a las necesidades de cada centro y luego llevar el mantenimiento y el soporte del software, con lo que la relación entre compañía y cliente se mantiene con el tiempo.

Según explica su CEO, en los dos últimos años los ingresos han rondado entre los 100.000 y 300.000 euros tras realizar inversiones importantes en términos de comercialización y validación del software.

La idea de la compañía es no hacer finalmente una ronda de financiación, aunque como admite Sales, "es posible que volvamos a pensar en una ronda si necesitamos invertir en la actualización y la expansión del software, pero actualmente no es una prioridad".

Better Care la forman cinco trabajadores y siete colaboradores. Como explica Sales, "ningún socio tiene más del 25 por ciento de la compañía. Todos son accionistas y hasta ahora hemos querido mantener el control de la empresa para evitar tener la sensación de que la están dirigiendo desde fuera".

No obstante, el CEO admite que "para el futuro tendremos que potenciar la I+D y, ahora que tenemos la plataforma en el mercado, empezamos a ver con otros ojos la entrada de un socio externo".

