Renault anuncia que "está trabajando" en el cuarto plan industrial para España

elEconomista Madrid

El responsable de la alianza Renault-Nissan en España, José Vicente de los Mozos, ha anunciado este jueves que la empresa "está trabajando en un cuarto plan industrial" para España y que lo harán público "en el momento adecuado".

De los Mozos ha asegurado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid que "Renault ha demostrado en los momentos más complicados" su implicación en "Valladolid, Palencia, Castilla León y España" y ha detallado que Valladolid y Palencia son "un pilar importante", ya que "fabricamos vehículos que son importantes dentro del grupo firma como el Captur y el Megane", informa Ep.

"Los planes estratégicos están para demostrar que somos competitivos" y "tenemos que saber qué es lo que queremos para 2025, porque hay que ir pensando en la transformación de ciertas fábricas", donde será necesaria la formación de los empleados "que llevará tiempo".

"Fabricamos millón y medio de vehículos en España, fabricamos un millón de cajas de velocidades en Sevilla y facturamos más de 8.000 millones de euros" ha recordado De los Mozos sobre las cifras de Renault en España, cifras que en conjunto como alianza Renault-Nissan llegan más de 10.500 millones de euros en facturación y es "la primera multinacional en inversión en España".

Madrid Central, cuestionado

Por otro lado, De los Mozos, cuestionó que la aplicación de medidas restrictivas a la circulación como Madrid Central permita reducir las emisiones de CO2 generadas por los vehículos.

De los Mozos, quien recordó su condición de ingeniero antes de opinar sobre Madrid Central, sostuvo que hasta este momento no se han publicado datos sobre el efecto exacto que ha podido tener la medida desde su entrada en vigor.

"Si los datos me demuestran que las emisiones se han reducido un 50% quiere decir que ha sido una buena medida", añadió el presidente de Renault España, que dirige también la patronal Anfac, quien advirtió de que si la realidad no es esta no tiene sentido entorpecer la vida del ciudadano. "Si no hay ganancia cuantificada para qué sirve", se preguntó, antes de concluir que "la prohibición no lleva a ningún sitio".

Por otro lado, defendió que en el caso de Madrid solo el 12% de las emisiones procede de los automóviles mientras que el 52% es consecuencia de las calefacciones. Además, señaló que la gran mayoría de las procedentes de los coches son responsabilidad de los vehículos antiguos.