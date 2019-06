Las compañías familiares piden a los políticos que trabajen junto a las empresas

elEconomista Valladolid

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) puso hoy el punto final a su 6º Congreso Regional de la Empresa Familiar instando a los políticos a trabajar junto a las empresas.

"Los líderes tienen que estar ahí y eso es lo que pedimos a los políticos, que estén ahí y que trabajen con nosotros" dijo el presidente de EFCL, César Pontvianne, durante la clausura de este evento, que desde ayer ha reunido en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero a más de 280 empresarios familiares de la región.

El presidente de honor del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, fue el encargado de pronunciar la conferencia de clausura del simposio, en la que conminó a los empresarios a que pongan sus capacidades al servicio de la solución de los problemas de la sociedad.

"Muchas veces las malas ideas prosperan porque los que las tienen buenas no hacen nada", afirmó Vega de Seoane, quien consideró que "sería irresponsable" que los empresarios no contribuyeran como sociedad civil a resolver los problemas de la sociedad.

"Proyectos que dividen"

En su intervención, Vega de Seoane señaló que "tenemos unos dirigentes que, por desgracia, y no es un problema solo de España, ponen sobre la mesa proyectos de dividen porque aparentemente les generan votos, y los votos es lo que está condicionando la acción política".

Frente a ello insistió que es preciso poner "nuestra energía efectiva en un proyecto común" para lo que, a su juicio, es necesario tener un proyecto, "que nos falta", y también información y formación, que son dos elementos que es fácil tener en este momento con las tecnologías y el estado de bienestar.

"Instituciones como la Empresa Familiar, que es parte de la sociedad civil y mira a largo plazo, tiene que jugar un papel absolutamente esencial en este momento de confusión", dijo Vega de Seoane, quien reiteró que organizaciones como EFCL "tienen que movilizarse, generar ideas, presionar y concertarse con los poderes públicos".

La segunda jornada del 6º Congreso Regional de la Empresa Familiar contó también con la participación del presidente de Gestamp, Francisco Riberas, quien explicó la evolución de esta compañía familiar, actualmente el primer grupo industrial español.

Con 5.000 pesetas

Riberas recordó los orígenes burgaleses de este grupo nacido de la empresa Gonvarri fundada por su padre hace más de 60 años con 5.000 pesetas, y cómo siguiendo sus valores, que son la síntesis de la cultura corporativa del grupo, Gestamp es hoy líder tecnológico y global en su sector.

"Nuestra cultura corporativa emana de la manera de trabajar y de vivir de mi padre", rememoró Riberas, destacando que no se puede vivir fuera de esos valores y principios, entre los que citó la visión a largo plazo de las empresas familiares y su compromiso.

El presidente de Gestamp también narró cómo afrontó el grupo la época de crisis iniciada en el año 2008 para convertirla en una oportunidad gracias a la estrategia de globalización, la apuesta por la tecnología y la I+D y por el crecimiento, lo que le ha permitido pasar de tener una facturación de 2.000 millones de euros en 2009 a 8.500 millones en el pasado ejercicio, y contar con más de 40.000 empleados en la actualidad.

El 6º Congreso Regional de Empresa Familiar acogió también hoy la conferencia de Roberto Canessa, médico y exjugador uruguayo de rugby, quien relató su estremecedora experiencia como uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972.

"En los momentos más terribles de la vida son las pequeñas cosas las que nos sacan adelante", aseguro Canessa, quien concluyó su intervención con tres consejos: no esperes que se te caiga el avión para que te des cuenta de lo que tiene, no esperes a que te vengan a buscar los helicópteros y no mires la montaña que tienes que subir, mira el siguiente paso que tienes que dar.

Previamente, Mariano Silveyra, country manager de Europa de Cabify; Rafael Juan, CEO de Dulcesol, y Jorge Sendagorta. presidente Sener, debatieron en una mesa redonda sobre transformación y crecimiento.

Además, el gobierno corporativo como palanca de crecimiento fue analizado en otra mesa redonda en la que participarán Lourdes Centeno y Rafael Albarrán, socios de EY España.