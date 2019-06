Empresa Familiar de Castilla y León pide a los partidos un "entendimiento rápido para recuperar el tiempo perdido"

elEconomista Valladolid

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, César Pontvianne, reclamó hoy a los partidos políticos un entendimiento rápido y efectivo que permita "ponerse en marcha cuanto antes y recuperar el tiempo perdido".

"Ni España, ni sus ciudadanos, ni las empresas pueden esperar mucho más. Hay que ponerse a trabajar porque hay muchas cosas que hacer y cada minuto perdido no se recupera" señaló Pontvianne, quien hizo una llamada al "sentido común" y pidió a los políticos que se empeñen "en buscar lo que nos une, que es mucho, y dejen a un lado egos y enfrentamientos para dar soluciones y abordar aquellos temas que las empresas consideramos de relevancia estratégica para nuestra actividad y para el empleo".

Por ello, el presidente de EFCL reclamó la necesidad de tener estabilidad política en los próximos años ya que, según dijo, no podemos instalarnos en la incertidumbre permanente, ni en el chantaje de unos sobre otros. "España necesita altura de miras, compromiso con la Nación y fortaleza del Estado", agregó.

En este sentido volvió a ofrecer la colaboración de los empresarios para trabajar junto a los poderes públicos ya que "estamos habituados a ser empresarios con la Administración que toque", e insistió en que "sabemos ser leales y comprometidos y para seguir generando riqueza, pero lo que pedimos es tener claras las normas del juego para los próximos años".

"Reglas claras"

"No hay mejor forma de trabajar juntos que desde el consenso", insistió Pontvianne, quien precisó que esta es imprescindible "en aquellos sectores donde nos la estamos jugando: educación y política económica".

"Con unas reglas de juego claras y basadas en el entendimiento y la confianza ganamos todos y será mucho más fácil la toma de decisión en aspectos como la inversión y el empleo", aseveró.

El presidente de EFCL advirtió que, no obstante, "estaremos vigilantes a las medidas que se propongan desde la Administración de turno. No seremos agentes pasivos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados si se nos ignora o se adoptan resoluciones que pongan a las empresas en una tesitura compleja a la hora de afrontar sus compromisos, su modernización o sus proyectos de futuro. No vamos a pasar por todo, ni vamos a consentir ser el pim pam pum de nadie".

César Pontvianne indicó también que el complejo escenario económico internacional y la inestabilidad interna están comprometiendo empresas, está dañando el tejido industrial propio y está poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo.

"Negros nubarrones"

Frente a ello vaticinó que "si no ponemos los medios y no nos ponemos a trabajar juntos, podemos empezar a tener negros nubarrones en el horizonte que cuesten muy caro a España. Pensemos en ello, porque esto es cosa de todos, incluidas las administraciones".

Por último, volvió a reiterar el compromiso de EFCL y de las empresas familiares con Castilla y León. "Nuestras familias han nacido y crecido aquí. Y queremos que nuestros hijos continúen con nuestros centros de decisión aquí", insistió Pontvianne, quien señaló que, para ello, "también necesitamos que nuestra Administración sea fuerte y genere las condiciones adecuadas para que así sea".

"El mundo es muy grande, pero nosotros hemos elegido Castilla y León. También queremos que Castilla y León elija a las empresas familiares", concluyó.

El presidente de EFCL hizo estas declaraciones durante la inauguración de la 6 edición del Congreso Regional de la Empresa Familiar que, bajo el título "Transformación para el crecimiento", organiza EFCL hoy y mañana en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero con la asistencia de más de 280 empresarios de la región.

El acto de inauguración oficial del congreso contó también con la presencia del alcalde de Valbuena de Duero, José Augusto Rodríguez, y de Federico Linares, consejero delegado y presidente electo de EY España, entidad que patrocina junto con Bankia esta importante cita, que tiene además la colaboración de Aon, Arsys, CIS21, Fuenteolid, Iberdrola, Mapfre, Sanitas, Tactio y Vodafone

En su intervención, Federico Linares destacó la importancia de la transformación digital en la empresa, que, según dijo, va más allá de la innovación y la tecnología.

"Para una empresa significa transformar íntegramente su cultura y todas las áreas de la organización. Debe tener vocación global", señaló Linares, quien agregó que "la relevancia, complejidad y transversalidad de este reto requiere del liderazgo, implicación e impulso de la alta dirección de la compañía, de su primer ejecutivo, y de sus accionistas y propietarios, muy en particular en la empresa familiar. Y no sólo por su complejidad, sobre todo, porque es la propia cultura de empresa, su propósito, su misión, la que está transformándose".

Así, en su opinión, "para afrontar este proceso de transformación, la empresa familiar, por sus valores, por su sentido de legado, por su compromiso con el propósito empresarial y con la generación de valor a largo plazo, está seguramente mejor preparada que nadie para aprovechar las extraordinarias oportunidades que ofrece esta nueva realidad".

Conferencia inaugural

Tras el acto de inauguración oficial, el simposio comenzó con la conferencia inaugural a cargo del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien destacó "el trabajo" de Empresa Familiar "por la promoción y defensa" de este tipo de empresas.

"Me gustaría animaros a continuar fomentado la cultura empresarial, labor que encuentro fundamental; y que, a veces, me da la impresión de que no se valora la figura del empresario como se merece. Sin duda, las empresas y los empresarios son grandes generadores de empleo y riqueza en nuestro país", señaló.

Goirigolzarri puso el acento en que, "desde Bankia, no solo estamos apoyando al tejido empresarial castellano y leonés ayudando a través de la financiación de proyectos, sino que Castilla y León es una de las regiones donde más esfuerzo estamos desarrollando en el ámbito de la formación a través de la Fundación Bankia para la FP Dual".

Además, anunció que la entidad ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas españolas a financiar 9.600 proyectos por importe de 1.200 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, de ellos un total de 351 en Castilla y León, con un importe de 40 millones de euros hasta abril.

El simposio está sirviendo para analizar cómo las empresas familiares han sabido adaptarse a un entorno global y cambiante para ser más competitivas y cómo afrontan para ello un momento de especial relevancia en este tipo de compañías como es el proceso sucesorio.

Para ello, durante la jornada de hoy el congreso acogió una mesa redonda en la que el presidente de Grupo Alibérico, Clemente González Soler, y su hija, Inmaculada González Armero, y el presidente de Grupo Dibaq, Carlos Tejedor, y su sobrino, José Luis Tejedor, analizaron la forma en la que están asumiendo la sucesión en sus respectivas empresas.

A continuación, el que fuera presidente de Europac, José Miguel Isidro, y el fundador de Ibersnacks, Félix Eguía, debatieron sobre las distintas maneras de continuidad en la empresa familiar.

La primera jornada del congreso concluirá con la conferencia motivacional "No vale rendirse" que será impartida esta tarde por el formador Emilio Duró.