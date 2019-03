Igea no descarta que una persona ajena a Cs entrara en el sistema informático y consumase el "pucherazo"

Europa Press Valladolid

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, no descartó hoy antes de entregar documentación en la Fiscalía de Valladolid que una persona ajena a Cs entrara en el sistema de votación telemática de la formación naranja para consumar el pucherazo a favor de Silvia Clemente.

Poco antes de las diez de la mañana, el que ha sido diputado nacional por Valladolid se ha personado, carpeta en mano, a las puertas del Palacio de Justicia, sede de la Diputación Provincial, donde, poco antes de entrevistarse con la Fiscal Jefe, Soledad Martín Nájera, ha atendido a los medios de comunicación para reiterar su "absoluta disposición a colaborar con la Justicia" porque, como así ha reiterado, "nadie está más interesado que el propio partido y este candidato en la resolución de lo ocurrido".

Lo que sí ha dejado bien claro es que a partir de ahora le produce "cierto alivio dejar de hablar de este asunto" para centrarse en los ciudadanos y en "hablar de política en Castilla y León", toda vez que se mantienen abiertas dos vías de investigación, la penal y la que se encuentra en manos de la Comisión de Garantías de la formación naranja, con la plena convicción de que llegarán hasta el fondo del supuesto "pucherazo".

"La Dirección Nacional ha dejado en manos de la Comisión de Garantías la investigación y es ésta la que tiene potestad plena", insiste Igea, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha roto una lanza en labor de dicho órgano del partido al recordar que "sólo han pasado tres semanas y es un proceso que entraña dificultades y hay muchas preguntas a las que responder".

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, cuyo nombre restituyó el partido en detrimento de la inicialmente ganadora del proceso, la 'expopular' y ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, tras detectarse irregularidades en la emisión telemática de 82 votos en favor de esta última, ha declinado pronunciarse sobre la posible autoría e incluso deja abierta la posibilidad de que no sea alguien del partido.

"¿Ustedes creen que no hay nadie capaz de entrar en el sistema informático de Ciudadanos?", ha interpelado Igea a los periodistas, a quienes también ha advertido de la necesaria prudencia para evitar hacer suposiciones ni anticipar impresiones. "¡Mi intuición no habla en estos casos, habla la Justicia!", ha espetado el político, a la vez que ha rechazado estar detrás de la denuncia anónima llegada a Fiscalía de Valladolid y que ha activado la investigación.

"Nunca he firmado un anónimo"

"¡Yo nunca en mi vida he firmado un anónimo, cualquiera que me conozca sabe que no haría una cosa así!", ha zanjado también Francisco Igea, quien también ha aprovechado para ensalzar la actuación de su propio partido y un proceso que, según destaca, ha demostrado que dan la cara, no se esconden y no toleran las irregularidades. "Hemos visto muchos casos que ha afectado a los partidos en este país, y ninguno ha actuado como lo estamos haciendo nosotros".

Durante el encuentro mantenido, a petición propia, con la máxima responsable de la Fiscalía de Valladolid, que ha ordenado la incoación de diligencias para depurar posibles responsabilidad penales por lo ocurrido, Igea ha entrega a su interlocutora parte de la documentación requerida, entre ella las actas de la Comisión de Garantías y el sistema de voto empleado, mientras que el resto se pondrá a disposición de la acusadora pública en plazo, antes del domingo.

En el transcurso de su intervención, el candidato a la Presidencia de la Junta, a preguntas de su parecer respecto del viaje a Argentina del ex secretario de Comunicación en Castilla y León, Pablo Yáñez, para hablar del proceso de crecimiento de Cs, ha respondido que le parece que se ha ido demasiado "cerca", en lo que supone una muestra clara de su distanciamiento de quien presentó su dimisión a raíz de descubrirse el supuesto "pucherazo".