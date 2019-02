Castilla y León, Asturias y Galicia reivindican en Madrid el impulso al Corredor Atlántico

Europa Press Madrid

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, han reivindicado este martes en un acto en Madrid el noroeste de España y el desarrollo de inversiones como el Corredor Atlántico, que impulsará la región pero también al conjunto del país. "No miren tanto a la derecha", ha resumido con ironía Feijóo.

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum, era una convocatoria a favor de este corredor pero los tres presidentes han aprovechado para apostar por la colaboración entre autonomías, defender su "lealtad" con el Estado en contraste con el independentismo y para reivindicar su peso y su importancia en el conjunto del país; su apuesta es "la España equilibrada", en palabras de Núñez Feijóo.

"Una España equilibrada es incompatible con concesiones y con hijos pródigos que, lejos de volver a casa, la denigran. Es incompatible con decidir inversiones estratégicas según la capacidad de presión de determinadas fuerzas políticas", ha añadido.

Feijóo ha subrayado que la colaboración entre instituciones en España es habitual y ha pedido no olvidar que el país es "mucho más" que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. "Hay otras comunidades al otro lado que practicamos la política útil, desde la moderación, la tranquilidad, el espíritu constructivo", ha insistido, y ha pedido menos líneas rojas y más "teléfonos rojos" entre instituciones.

Javier Fernández ha asegurado por su parte que existe una región que no sale en los mapas y que es la del noroeste español, que no comprende España como "una tensión permanente entre sus partes" y que admite todas las diferencias entre territorios mientras no se conviertan en privilegios. "Nuestra primera lealtad no está en otro lugar si no en la Constitución", ha dicho.

El dirigente asturiano ha asegurado que estas tres comunidades se entienden porque su relación no es ideológica y porque no admiten tratos bilaterales con el Estado "que permitan a nadie blindar lo suyo y decidir sobre lo de los demás". Se sienten parte de España porque no es sólo una unidad geográfica, histórica o o cultural, ha dicho, sino sobre todo una sociedad democrática con una organización institucional "abierta y respetuosa con todas sus geografías, todas sus historias y todas sus culturas".

Defensa de la igualdad

También Juan Vicente Herrera ha subrayado que a estas tres comunidades les une la defensa de una "rabiosa igualdad esencial" entre todos los españoles y ha defendido una vez más los beneficios para los ciudadanos del Estado autonómico, que se debe medir por la aportación precisamente de comunidades como estas tres y no "por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas identitarias sin sentido ni futuro".

En este contexto ha añadido que España necesita la colaboración "de todos" y que se constituyan foros compartidos entre comunidades. "No es normal que siga pendiente la reforma del Senado como Cámara donde podamos encontrarnos y que no tenga una convocatoria regular la Conferencia de Presidentes, que presidentes sensatos tengamos más sencillo vernos en Bruselas o en este hotel de Madrid", ha dicho.

Los tres presidentes han defendido el impulso del Corredor Atlántico ferroviario y su conexión con los principales puertos de sus comunidades, Vigo, La Coruña, Avilés y Gijón, una comunicación trasversal entre Portugal y Francia que las conecte y potencie su desarrollo económico.

Se trata de un eje reconocido por la Unión Europea pero que requerirá también inversión nacional para poner al día el entramado ferroviario. Las tres autonomías quieren participar en el diseño definitivo y exigen claridad sobre las inversiones. Por ejemplo, las tres comunidades cifran en 3.100 millones las nuevas inversiones necesarias mientras que en el plan presentado por Fomento figuran "menos de la mitad", en torno a 1.280.

Proyecto de Estado

Juan Vicente Herrera ha aceptado como una primera propuesta este documento elaborado por el ministro José Luis Ábalos y ha dicho que es positivo "que reconozca la misma importancia" de este corredor y del Mediterráneo. "Es positivo que se establezca la idea general de que es un auténtico proyecto de Estado, pero hay que clarificar las previsiones de inversión", ha insistido.

Herrera ha hecho hincapié en que las tres comunidades necesitan que el resto de España se indentifique con este proyecto "y que comprenda que ha llegado la hora del noroeste". "Nunca hemos pretendido ser más importantes que nadie pero tampoco somos menos importantes que los demás", ha añadido.

Javier Fernández ha explicado que el objetivo va más allá de mejorar el transporte de mercancías y ferroviario. Su apuesta es la convicción de que es necesario "reequilibrar un mapa cada vez más volcado hacia el Levante y el sur", cuyas poblaciones aumentan mientras el noroeste "se vacía".

El dirigente asturiano ha reflexionado sobre la importancia también política de este hecho, ya que existe una vinculación entre la potencia demográfica de una comunidad y su poder "efectivo", al ganar por ejemplo diputados. "No es lo mismo superar los siete millones de habitantes que raspar el millón", ha dicho.