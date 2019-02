elEconomista Valladolid

Jamones Aljomar cierra 2018 con una facturación de 33 millones de euros, lo que confirma la buena evolución de la compañía salmantina, que este año celebra su 25 Aniversario.

Además, la facturación global del Grupo Aljomar se acerca a los 82 millones de euros, incorporando los buenos resultados obtenidos en su empresa asociada Matadero Frigorífico El Navazo y la explotación ganadera propia Agropecuaria Vera Vieja.

Jamones Aljomar es una de las 10 principales productoras de ibéricos de España, con un 80% de sus ventas realizadas en distribución nacional. Además, en 2018, la internacionalización de los productos Aljomar ha experimentado un impulso muy significativo y las ventas de sus productos derivados del cerdo ibérico fuera del territorio español han aumentado hasta alcanzar el 20 % de sus ventas. Jamones Aljomar ha demostrado una gran capacidad para asumir las diversas normas certificadoras internacionales y para amoldarse a las costumbres gastronómicas de diversidad de públicos. Por eso, sus jamones ibéricos de bellota, embutidos y carnes ibéricas se consumen ya en casi 30 países.

El Ciclo Controlado de Producción y Elaboración de Aljomar da como resultado un producto que garantiza el éxito comercial. El proceso comienza con la cría y alimentación de los cerdos ibéricos propios en la fincas de Vera Vieja y continua con el sacrificio de los animales en el Matadero El Navazo, desde donde se trasladan a la Fábrica en Guijuelo para elaborar los jamones, embutidos, y carnes ibéricas. El ciclo aporta la homogeneidad y calidad de las piezas, con estrictos sistemas de control, conforme a las vigentes normas sanitarias y de trazabilidad. Más de 300 personas intervienen de forma directa en el buen funcionamiento de esta cadena de trabajo.

Jamones Aljomar cuenta con materia prima propia y el pasado año obtuvo una producción-elaboración de más de 54.000 cerdos.

Pero las exitosas cifras de esta empresa no han sido el único hito destacado de 2018 ya que a raíz de las celebración del 25 Aniversario de su fundación Jamones Aljomar ha constatado también su relevancia en la industria cárnica del país y ha logrado el reconocimiento de empresas y representantes destacados del sector empresarial, en general, y gastronómico, en particular. No en vano, es importante destacar la sólida relación establecida con el afamado chef Martín Berasategui, embajador de la marca y un miembro más de la Familia Aljomar, admirador de sus carnes y jamones ibéricos de bellota, los cuales ha incorporado con la grandeza que le caracteriza en su catálogo gastronómico tan valorado nacional e internacionalmente.

Además, la Familia Sánchez, fundadora de la compañía, recibió el pasado año el Premio Familia Empresaria de Castilla y León por su apuesta por la I+D, la internacionalización, la calidad, la continuidad y el compromiso social.

Proyectos ecológicos en 2019

Jamones Aljomar continúa con proyectos que ratifican su compromiso con la calidad y apuesta por productos naturales, saludables y seguros. En esta línea, 2019 es un año para apostar por la producción de cerdos ibéricos ecológicos. Con el ciclo de producción controlado se garantizan la genética, el cuidado y la alimentación de gran calidad de sus cerdos ibéricos de bellota; a partir de ahí, el reto es conseguir la producción y comercialización de los mejores cerdos ecológicos y todo ello velando por un desarrollo agrario perdurable, económicamente viable y socialmente justo. La actual producción de ibéricos Aljomar ya cumple con algunos requisitos de la ganadería ecológica, recogidos en el Reglamento 834/2007 de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. Ahora, está previsto que el personal de Aljomar disponga de la formación y recursos necesarios para iniciar con garantías el periodo de cría y selección de cerdos, de acuerdo a las normativas que certifiquen a los animales como ecológicos.

Los planes de producción ecológica se recogen en la Memoria de Sostenibilidad de Aljomar, donde se expone el esfuerzo económico, ambiental y social de la empresa. Este documento recoge también una línea de producción natural 100%, que se enmarca en su filosofía de empresa de mejorar la calidad de vida de los consumidores. Jamones Aljomar inicia así la elaboración de embutido 100% natural, un producto natural con etiqueta limpia. Con este proyecto sacará al mercado chorizo y salchichón sin aditivos, sin alérgenos y sin colorantes, permitiendo que una mayor parte de consumidores, incluso con intolerancias o alergias, pueda acceder a los productos de cerdo ibérico Aljomar.

Finalmente, como cada año, Aljomar mantendrá firme su política de Responsabilidad Social?Corporativa, potenciando su sello "Producto Solidario", con el que dona parte de su beneficio a colaboraciones con entidades de ámbito local, regional y nacional, como Red Madre, la Fundación Aladina (a través de la Subasta Tradicional de Capones Cascajares), Pyfano (niños con Cáncer), Asociación Española Contra el Cáncer, ADAA (Asociación de Ayuda a familiares de enfermos de las Islas Baleares), Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, Fondo de Cooperación Social de la Universidad de Salamanca, Asociación de Sordo Ciegos de Castilla y León y Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León).