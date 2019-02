El PP de Castilla y León advierte a Sánchez que no tolerará negociaciones con los separatistas

elEconomista Valladolid

El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmado hoy que "no toleraremos negociaciones con separatistas. Lo que hay que hacer es defender la Constitución y la Ley".

Según el dirigente político, "se ha producido una negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los separatistas desleales con la Constitución Española y con España. Quieren romper la unidad de España y la Constitución Española y convertir Castilla y León en una tierra sometida al Gobierno de Pedro Sánchez".

El presidente popular ha añadido que "el Partido Popular de Castilla y León no va a consentir esta situación y por eso exigimos de manera inmediata al defensor y representante del gobierno de Pedro Sánchez en Castilla y León, el candidato Tudanca, que exija al Gobierno de España la retirada inmediata de esta propuesta de negociación".

Fernández Mañueco señaló que el Partido Popular defiende la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y en definitiva la Ley. "Por lo tanto, ni mediadores ni relatores", indicó. Además el líder de los populares de Castilla y León manifestó que "vamos a presentar estos días iniciativas en este sentido en las Cortes de Castilla y León, en las diputaciones provinciales y en los principales ayuntamientos de la Comunidad. Y frente a ese gobierno de Pedro Sánchez que se convierte en un riesgo para España y para Castilla y León, para los españoles y los hombres y las mujeres de esta tierra, está la garantía del Partido Popular. Vamos a defender los intereses de esta tierra y la unidad de España", ha indicado.

El candidato popular a la Junta también recordó que "los Presupuestos Generales del Estado son el precio político para que los separatistas mantengan a Sánchez en el sillón. Vemos cómo han desaparecido las inversiones en Castilla y León porque se las han llevado para dárselas a los separatistas, aquellos precisamente que quieren romper la unidad de España y la Constitución", ha concluido.

Voces en contra en el PSOE

Mientras, la diputada socialista y exportavoz del PSOE en el Congreso en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez, ha mostrado su desacuerdo con la figura del "relator" asegurando que es un "error", ya que, a su juicio, "ninguna democracia del entorno lo entenderá".

"Ninguna democracia de nuestro entorno va a entenderlo, porque ningún Estado acepta un tercero para resolver un problema con una parte de su Estado, ya que el único marco es nuestra Constitución", ha explicado Rodríguez en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Así, la diputada "socialista" ha asegurado preferir la comisión mixta de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados frente a la figura de un "relator", agregando que con la aceptación de esta figura se da la oportunidad a los independentistas de argumentar que "la democracia española es sólida no es verdad porque hemos nombrado un relator".

Igualmente, Rodríguez ha reiterado que se trata de un "gravísmo error" ya que el Gobierno "representa a todos los españoles" y "no puede comprar el marco mental de los independentistas".

Por otro lado, preguntada por las voces disidentes dentro de su partidos, Rodríguez ha apuntado que el debate "es bueno" y ha añadido que el "enorme" reto como país es la defensa de una integridad territorial dentro de un marco constitucional y estatutario. "No creo que nos salgamos de él, pero creo sinceramente que pueda haber decisiones que supongan un antes y un después", ha zanjado.