Castilla y León advierte que autorizar todos los cierres de térmicas pone en peligro el suministro

elEconomista Valladolid

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha advertido este jueves de que una autorización a la vez de todos los cierres de térmicas solicitados al Gobierno puede poner "en peligro el suministro de energía nacional" en momentos de picos de consumo.

Por ello, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha confiado en que el Gobierno "no autorice todos los cierres a la vez", como el solicitado para la térmica de La Robla, en León, que debe estar parada en junio de 2020.

La consejera de Economía y Hacienda ha insistido en que si se autorizan todos los cierres a la vez, ya que además de La Robla la multinacional energética Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, anuncio ayer que ha solicitado el de las térmicas de carbón de Meirama (A Coruña) y Narcea (Asturias), puede "haber momentos en los que no se pueda satisfacer la demanda nacional con fuentes de producción de energía renovables".

Del Olmo ha argüido que se trata de fuentes de energía que son intermitentes, que si no hay viento no funcionan las eólicas y si no hay sol no funcionan las fotovoltaicas.

La titular de Economía y Hacienda ha reconocido que "poco margen" hay para revertir la situación de La Robla, que era "la única térmica" en la que tenían "esperanzas de que se mantuvieran las inversiones, que ya habían comenzado a hacerlas".

Del Olmo ha lamentado que "a la vista de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica -Teresa Ribera- y el propio secretario de Estado, que dijo que iban a desaparecer todas las centrales térmicas en España menos cinco -que no incluían la Robla- y el anuncio de un cambio de normativa", Naturgy haya visto que no le da tiempo a hacer las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa europea sobre emisiones.