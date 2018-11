Sánchez se compromete ante Herrera a que el AVE llegue a Burgos en 2020

elEconomista Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que las obras de la Alta Velocidad de Valladolid a Burgos concluyan en junio de 2019, para que superado el periodo de pruebas el tren pueda entrar en servicio a principios de 2020, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento.

Así se lo ha comunicado Sánchez al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el encuentro que ambos han mantenido este martes en La Moncloa dentro de la ronda de reuniones que el presidente del Gobierno está manteniendo con los presidentes autonómicos y que concluye precisamente hoy (a falta de los encuentros con los presidentes de Ceuta y Melilla).

Herrera, que ha comparecido en rueda de prensa posterior, ha calificado el encuentro de positivo y ha asegurado que ha encontrado a Sánchez informado de la situación y necesidades de Castilla y León. Entre ellas, la situación de las cuencas mineras y el futuro de los trabajadores de minas y centrales térmicas abocadas al cierre, asunto sobre el que el presidente autonómico ha insistido en el encuentro. Su Gobierno reclama una transición energética "justa", que busque alternativas antes de imponer cierres y que no haga que España corra más que la Unión Europea para terminar con el carbón, si el plazo es 2030, informa Europa Press.

"Creo que asentía cuando o le decía que España no debe correr más", ha dicho Juan Vicente Herrera preguntado por la opinión del presidente. "Le he visto sensible, conoce el problema, es consciente del tremendo daño que por ejemplo en el norte de León puede suponer el cierre absoluto de la actividad minera en unas semanas", ha agregado. Herrera le ha pedido a Sánchez en cualquier caso un plan estatal con alternativas "contantes y sonantes" para las zonas afectadas, proyectos industriales y medidas concretas para el Bierzo, entre otras reclamaciones.

No a la reforma de la financiación

Otro de los grandes asuntos que Herrera quería tratar hoy con Sánchez es el de la despoblación. Según ha dicho tras la reunión, el Gobierno quiere presentar en la próxima primavera su estrategia nacional para hacer frente al reto demográfico, cuestión en la que Castilla y León está especialmente implicada y sobre la que defiende una batería de medidas.

El presidente de la Junta ha lamentado sin embargo que Sánchez le ha confirmado que no ve posible sacar adelante la reforma del sistema de financiación autonómica, que ya era "urgente" en enero de 2017 cuando se comprometió a aprobarla la Conferencia de Presidentes. "Ha sido franco, el momento político de cierto bloqueo en los grandes acuerdos nacionales no permiten ser optimistas", ha dicho.

Juan Vicente Herrera ha subrayado que sigue siendo "fundamental" que el sistema se reforme porque las comunidades tienen dificultades para pagar los servicios fundamentales, especialmente el gasto sanitario y en servicios sociales, con perspectiva además de seguir creciendo.

Sánchez ha acordado con Herrera también la convocatoria en la segunda quincena de enero de la Comisión de Cooperación entre ambas administraciones que prevé el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Tratará de dos asuntos, la presencia de la comunidad autónoma en la Confederación del Duero y la coordinación en todas las medidas contra la despoblación y lo que ha llamado "convergencia interior".

El dirigente autonómico ha explicado también que ha encontrado receptividad en el planteamiento al Gobierno de que colabore en el programa 'Aulas conectadas'. Es un proyecto de la Junta por el que se va a llevar la banda ancha ultrarrápida a 1.400 colegios públicos de Castilla y León, 850 de ellos, rurales. El coste des de 40 millones de euros. Lo que plantea el Ejecutivo autonómico es aprovechar este proyecto para llevar esa banda ancha a otros puntos de esos municipios, como ayuntamientos, empresas o centros sociales, un proyecto con un coste añadido de unos 75 millones de euros.

Infraestructuras

Además de asegurar la llegada del AVE a Burgos en 2019, Sánchez ha asegurado que Fomento mantiene el compromiso de finalizar los tramos en obras de la autovía del Duero en 2019 y de licitar nuevos tramos en ese mismo año, según ha informado Moncloa al terminar el encuentro.

Asimismo, el Gobierno ha explicado que se han producido avances en la puesta en servicio de algunos tramos de la autovía León-Valladolid y el ministerio de Fomento "continuará avanzando con los tramos restantes". También siguen adelante las obras de la autovía de Burgos a Aguilar de Campoo y "se continúa trabajando" para conectar la A62, autovía de Castilla, con la A25 portuguesa.

En el ámbito ferroviario, desde el Gobierno se asegura que se trabaja también en León para completar la integración del ferrocarril convencional, "con el soterramiento completo y la supresión del fondo de saco, que se espera completar en 2019", y en completar la integración tranviaria de FEVE.