Mañueco y Tudanca despachan en 15 minutos la reunión para evitar que Vox entre en el Gobierno de Castilla y León

elEconomista Valladolid

Apenas 15 minutos ha durado la reunión en el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el lider del PSOE regional, Luis Tudanca, que acusa al dirigente popular de concluir el encuentro cuando se ha referido a la corrupción en el PP.

La cita era la primera de las convocadas por Mañueco con los partidos que han obtenido representación parlamentaria el 13-F y en ella se iba a explorar la posibilidad de que los socialistas diesen su apoyo a los populares en la investidura para que Vox, tercera fuerza más votada, entre en un gobierno de coalición.

La posibilidad de acuerdo llegaba muy mermada después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculase el apoyo del PSOE a que la formación de centro derecha rompiese con Vox en ayuntamientos y comunidades de toda España.

Tras la reunión, el líder del PPCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, que "asuma su derrota" en los comicios del pasado 13 de febrero para que ambas fuerzas puedan sentarse a dialogar y ha lamentado los "rechazos, evasivas o silencios" recibidos por parte de los socialistas en la reunión celebrada este lunes entre ambos partidos dentro de la ronda de contactos para la formación de gobierno.

"Que el PSOE asuma que quien ha ganado en Castilla y León ha sido el PP. Tudanca no ha asumido su derrota, es lo primero que tiene que hacer para poder sentarnos", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha criticado que ante los diversos propuestos por la delegación 'popular', los socialistas se han limitado a "habar de un ayuntamiento no sé dónde, de la comunidad autónoma de no sé cual, de esta fuerza política, de otra fuerza política", algo que ha tachado de "maniobras de distracción" y "excusas".

Tras recordar que cuando el PSOE fue la primera fuerza política en 2019 "no llamó al PP para dialogar", el líder 'popular' ha calificado la reunión de "profundamente decepcionante" con un PP que "ha venido únicamente a hablar de Castilla y León" y un PSOE "más preocupado de seguir las instrucciones de Pedro Sánchez".

Así, se ha referido a su oferta para crear un grupo de trabajo para un programa legislativo, la colaboración con el Gobierno de España para luchar contra la despoblación o para hablar del medio rural.

Además, ha vuelto a acusar al PSOE de generar "inestabilidad" en Castilla y León al "negociar" con sus socios de Gobierno de Cs y "partidos localistas" a espaldas del PP y buscar "tránsfugas" para promover una moción de censura.

Por su parte, El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado "absolutamente estupefacto" y "tremendamente desconcertado" por el abandono del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los quince minutos de la primera reunión negociadora con los socialistas para tratar de formar un Gobierno ante la "mera mención de la palabra corrupción", sin "ninguna acusación" y sin haber hablado de medidas anticorrupción.

"Una de las cosas que nos diferencia es la corrupción. Esa ha sido la frase literal", ha explicado Tudanca que ha dicho mientras que la respuesta de Fernández Mañueco a renglón seguido ha sido: "Dije que si se pronunciaba la palabra corrupción me levantaba y me iba", como así ha pasado, según el relato del socialista.

Tudanca ha tirado de ironía para afirmar que la actitud de Fernández Mañueco "dice mucho" del compromiso del 'popular' con su tierra y con la estabilidad del Gobierno, con una acusación expresa a Fernández Mañueco por volver a anteponer los intereses de su partido cuando "se está descomponiendo" en una "guerra de guerrillas".

"La mera mención de la palabra corrupción ha hecho que el PP se levantara de la mesa. Que lo expliquen", ha zanjado Tudanca quien, tras apuntar a la posibilidad de que este abandono ya estuviese decidido antes de la reunión, ha acusado a los 'populares' de haber "dinamitado" este encuentro, el primero en la ronda de contactos para conformar el Gobierno en Castilla y León tras las elecciones del 13 de febrero en las que el PP obtuvo 31 escaños, frente a 28 de PSOE, 13 de VOX, tres de UPL, tres de Soria YA y uno de Por Ávila, Ciudadanos y Podemos, en cada caso.

"El PP, como nos temíamos, ni en temas de regeneración ni de aislar a la extremaderecha está dispuesto a nada. Sólo quiere hablar de cómo seguir en el poder a cualquier precio y de cualquier manera. Y para eso que no cuente con el PSOE", ha dejado claro el secretario de los socialistas.

Luis Tudanca se ha mostrado convencido además de que el Partido Popular tiene decidido "desde el primer día" que va a gobernar con VOX, partido con el que cree que también ha pactado la conformación de la Mesa de las Cortes en una muestra, a su juicio, de que el PP no quiere poner el cordón sanitario a los de Santiago Abascal que exigen los socialistas como ocurre "en toda Europa".