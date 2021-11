Eduardo Estévez plasma en un libro consejos prácticos para que las empresas familiares perduren

elEconomista Valladolid

El director de la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Eduardo Estévez, presenta este jueves, 25 de noviembre, en Valladolid su libro "Cómo sobrevivir en la empresa familiar", con el que quiere ayudar a las familias empresarias a evitar errores que les impidan permanecer unidas y gestionar la empresa de la mejor manera posible, basándose en su amplia experiencia con las compañías familiares.

Para ello, Estévez aborda de manera práctica y con casos reales los capítulos esenciales para que los miembros de las familias empresarias aprendan a manejar de manera óptima las emociones y la gestión de la compañía.

Además, da las claves para que cada uno de los protagonistas encuentre su hueco y el papel adecuado dentro del complejo ecosistema de la empresa familiar, inspirando también las pautas para que puedan alcanzar la felicidad en el seno del negocio familiar.

"Es un libro para empresarios y para aquellas personas que de algún modo están conectadas a la empresa familiar", afirma Eduardo Estévez, quien precisa que pretende que el libro sea leído también por quienes no conocen la importancia que tiene la empresa familiar, "aquellos que nos ven como lo que no somos, aquellos que nos ven como el problema y no como la solución".

"El propósito de este libro es el de homenajear a todas aquellas personas que hacen empresa, que crean cosas o servicios que antes no existían y que contribuyen a generar riqueza en nuestra Comunidad y nuestro país", añade Eduardo Estévez, quien asegura que "sin empresa familiar no hay país".

Publicado por Galland Books, el libro está ilustrado por el humorista gráfico José María Nieto, quien "con su excepcional ironía es capaz de sacarnos una gran sonrisa sobre un tema tan serio como la empresa familiar", destaca Eduardo Estévez.

Además, cuenta con colaboraciones de diferentes personalidades y empresarios como Antonio Garrigues Walker, quien ha realizado el epílogo del libro, y Rocío Hervella y Juan Manuel González Serna, ex presidentes de EFCL, quienes han participado en el prólogo.

El libro ya se puede adquirir a través de la página web de la editorial, https://gallandbooks.com/inicio/2165-como-sobrevivir-en-la-empresa-familiar-9788417816698.html, en la web de EFCL, https://efcl.es/tienda/ y en la página web del autor www.eduestevez.com/shop

Articulista y conferenciante

Articulista, conferenciante y asesor de empresas familiares, Eduardo Estévez Gudino nació en Salamanca en el seno de una familia empresaria. Estudió en los Escolapios y se licenció en Jurídico-Empresarial en el CEU, completando su formación con varios másteres, uno de ellos en Derecho Deportivo.

Trabajó en la empresa familiar de su padre, Grupo Esterra Hiperocio. Su experiencia en el asociacionismo comenzó en el Círculo de la Empresa Familiar de Salamanca hasta que se constituyó Empresa Familiar de Castilla y León, organización que dirige desde sus comienzos.

Fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la continuidad de las empresas familiares de la región, EFCL está constituida en la actualidad por más de 160 empresas familiares de toda la región, líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 20 por ciento del PIB regional y dan empleo al 7,50 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.