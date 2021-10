La segoviana Innoporc lanza una campaña para mostrar las oportunidades que ofrece el medio rural

elEconomista Valladolid

Innoporc ha puesto en marcha una campaña divulgativa sobre los beneficios de vivir en el medio rural. El 80% del centenar de empleados con los que cuenta la compañía familiar segoviana residen en pueblos de la provincia.

Con la campaña 'Be rural, my friend', la compañía segoviana de producción porcina quiere mostrar los beneficios de vivir en el medio rural y dar voz a los habitantes de los pueblos.

"Los pueblos ofrecen multitud de opciones a nivel laboral y personal que, en ocasiones, pasan desapercibidas", señala el director general de Innoporc, Miguel Antona."Así ha quedado demostrado con la pandemia. En los pueblos, en el sector primario, los ganaderos y los servicios relacionados con la actividad han seguido trabajando porque a los animales hay que cuidarles cada día, alimentarles, atenderles y limpiarles, con pandemia o sin ella", argumenta Antona. Además, apunta, "somos esenciales en la alimentación de las personas. Por ello, éste es un sector en el que siempre hay trabajo".

Con la campaña 'Be rural, my friend', enfocada en el sector primario, que alimenta pueblos y ciudades, porque sin el campo las ciudades morirían, Innoporc pretende infundir una chispa de alegría, optimismo y orgullo al hecho de "ser de pueblo".

"Es un privilegio ser de pueblo o tener un pueblo, ese lugar en el que te refugias, en el que vives, donde conoces a tus vecinos y te sientes a gusto con tu familia y tus amigos, donde puedes desarrollar tu labor profesional, ver crecer a tus hijos, compartir tiempo con los tuyos, practicar actividades en el entorno natural que te rodea, estar en contacto directo con la naturaleza", manifiesta orgulloso Miguel Antona.

Evolucionando sobre el concepto 'Be happy'' Innoporc lo convierte en 'Be rural' añadiendo 'my friend' al slogan porque "en los pueblos todos somos amigos y recibimos con calidez a aquellos que llegan al medio rural para llenar de vida nuestra España vaciada".

'Be rural my friend' se suma al conjunto de campañas divulgativas promovidas por Innoporc para dar la relevancia que se merecen a los pueblos y a sus habitantes; a las personas que trabajan por mejorar la calidad de vida en el medio rural; a los que sostienen a los más de 200 pueblos de la provincia segoviana, más de 2.200 municipios en Castilla y León y más de 8.000 en España; y a las industrias que trabajan, dan trabajo y generan riqueza en el medio rural.