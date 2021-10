La Junta creará una Agencia de Evaluación Independiente para cuantificar la eficacia de sus políticas

elEconomista Valladolid

La comunidad autónoma de Castilla y León creará una Agencia de Evaluación Independiente que estará vinculada al Consejo de Cuentas con el objetivo de dar a los ciudadanos herramientas para juzgar si la Administración autonómica está siendo eficaz y eficiente con sus políticas y con el uso de los recursos públicos.

Es lo que el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha definido como un "círculo virtuoso" ya que se prevé también la integración de los resultados en el ciclo presupuestario.

"Es evidente que obliga a dotar al Consejo de más recursos", ha reconocido Igea ente el propio presidente del órgano estatutario, Mario Amilivia, si bien ha apelado a un "principio de austeridad" y a la "economía de medios" para asegurar que vincular la nueva agencia al Consejo de Cuentas requerirá menos inversión que si se crease desde cero, lo que supondría, además, un "desperdicio" del conocimiento del Consejo, que es "lo más valioso".

Dicho esto, ha reconocido que no se ha cuantificado aún el incremento presupuestario que necesitará el Consejo de Cuentas para asumir esta nueva estructura ya que, según ha informado, habrá que modificar primero la Ley del Consejo de Cuentas para crear la Agencia de Evaluación Independiente, para lo que los dos grupos que sustentan al Gobierno de Castilla y León presentarán una proposición de ley para su tramitación parlamentaria en el actual periodo de sesiones.

"No podemos presupuestar lo que no está en la ley", ha aclarado el vicepresidente y consejero que ha explicado que también habrá que crear, en este caso un mediante decreto que se presentará "en las próximas semanas", la Oficina de Coordinación de la Evaluación en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

Según ha explicado Igea, la creación de esta Agencia de Evaluación Independiente es una recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, tras constatar que Castilla y León tiene poco desarrollado aún su sistema de evaluación, considera que sí cuenta con un marco normativo y organizativo con "los mimbres suficientes" para avanzar hacia esa arquitectura de evaluación más completa que ha asumido la Junta.

Junto a esa Agencia de Evaluación Independiente de carácter externo, la AIReF ha propuesto otros tres niveles internos de la propia Administración de la Comunidad: unidades de evaluación de los centros gestores, una unidad impulsora de la evaluación -dependiente de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y una unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario y en otros órganos de decisión política que estará vinculada en este caso a la Consejería de Economía y Hacienda que será "la otra pieza decisiva" en el nuevo modelo de transparencia y dación de cuentas.

"Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar", ha argumentado Francisco Igea que ha asegurado que con la creación de la Agencia de Evaluación Independiente se da "un paso más" en el objetivo de regeneración democrática para "encender la luz" sobre el trabajo del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, con el ejemplo, ha reivindicado, de los datos públicos que se han ofrecido cada día en la gestión de la pandemia del coronavirus.

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien, tras significar que Castilla y León es la primera comunidad autónoma que colabora con la AIReF para asumir este sistema de evaluación independiente de unas políticas que permiten prestar unos "servicios de calidad", ha asumido la capacidad de mejora a través de nuevos recursos y de las nuevas tecnologías para lo que la Junta tiene una "elevada concienciación y convencimiento" en el reto de seguir siendo "una Comunidad de referencia".

Fernández Carriedo ha destacado en concreto los efectos "positivos" que supondrá la creación de una unidad responsable de la integración de los resultados de la evaluación en el ciclo presupuestario, tanto "ex post" como "ex ante", ya que también permitirá "ser mejores" en la elaboración del presupuesto.

"Va a repercutir muy favorablemente porque obliga a todos los actores a mejorar los resultados y obliga a mejorar los resultados cada día", ha sentenciado el vicepresidente y consejero que se ha mostrado convencido de que mejorar el sistema de conocimiento de la ejecución de las políticas públicas permitirá centrar el debate que se pierde normalmente en otros asuntos en el resultado "que es lo importante y lo que verdad afecta a las personas".