Castilla y León no acatará las restricciones al ocio nocturno

elEconomista Valladolid

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que vuelva al consenso, tras la falta de acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y ha advertido de que Castilla y León usará todos los medios "incluso los jurídicos" para defender los intereses de los castellanoleoneses para garantizar la salud "y seguir abriendo la economía", por lo que no acatará el cierre del ocio nocturno.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta a través de su cuenta de Twitter, donde ha anunciado el acuerdo del Consejo de Gobierno alcanzado este jueves de bajar a Nivel 2 de alerta "por la buena evolución de la campaña de vacunación y de los datos sanitarios".

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, había advertido al Gobierno que está dispuesto a recurrir antes los tribunales la prohibición de abrir el ocio nocturno si se obliga sin consenso en el Consejo Interterritorial.

"No tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización", ha señalado el vicepresidente, quien ha lamentado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "utilice el Consejo para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen sentido y que la población no lo va a entender porque la evolución sanitaria es positiva".

"Así podemos seguir relajando las medidas de prevención y dar un nuevo impulso a la recuperación económica y el empleo", ha escrito Fernández Mañueco en su cuenta de Twitter, aunque ha precisado que el virus "se mantiene latente y sigue siendo muy necesario extremar las medidas de prevención y precaución para evitar al máximo los contagios".

Asimismo, le ha pedido al Gobierno y al Ministerio que dirige Carolina Darias que vuelva al consenso. "En Castilla y León en condiciones de garantizar la salud y seguir abriendo la economía. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, incluso los jurídicos para defender los intereses de los castellanos y leoneses", ha escrito el presidente de la Junta.