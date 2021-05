Castilla y León mantendrá el cierre del interior de la hostelería después del 9 de mayo

elEconomista Valladolid

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo mantendrá el criterio de cerrar el interior de los establecimientos hosteleros en municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes tras el Estado de Alarma.

Casado ha insistido en su preocupación por el fin del Estado de Alarma y la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de no ampliar esta situación pese a la petición reiterada de algunas autonomías como el Pais Vasco. De este modo, ha defendido que no se aplique un Estado de Alarma por autonomías y que las medidas que se adopten se hagan de forma global.

Casado ha recordado que con el fin del Estado de Alarma las autonomías no tienen capacidad para impulsar medidas que limiten la movilidad ni la libertad de movimientos, por lo que todas las decisiones que se adopten en este sentido deben pasar por los tribunales. "No me parece bien que tengamos que judicializar el tema, debería resolverse desde el Ejecutivo y el Legislativo", ha señalado.

Del mismo modo, ha insistido en que las autonomías tampoco pueden adoptar decisiones que ataquen a los derechos fundamentales como puede ser limitar las reuniones en domicilios.

Sin embargo, si se toma como ejemplo la situación vivida en el verano de 2020, sí se pueden poner acciones como la de fijar el horario de cierre de comercios o establecimientos hosteleros, siempre con informes jurídicos que lo avalen. "Todo lo que pudimos hacer el verano pasado se puede hacer ahora", ha señalado Casado, quien ha aclarado que la incidencia de casos actual es mucho mayor a la del verano pasado.

En cuanto al resto de medidas establecidas en el semáforo que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial la Consejera ha avanzado que los servicios jurídicos analizan ahora si estas acciones requieren también respaldo judicial.

Casado ha defendido que una sola medida no funciona por sí sola y que es un conjunto de ellas a través de las que se limita el contacto social lo que lleva a una reducción de la incidencia acumulada. "Siempre hemos pedido una Ley de Pandemias que permitiera seguir adelante con medidas que tengan evidencia en el ámbito internacional como el toque de queda o el control de aforos, nos preocupa", ha zanjado, informa Ep.

En este sentido, ha insistido en la importancia de que haya un paquete de medidas, aunque ha insistido en que en Castilla y León se mantendrán medidas "eficaces" como el cierre del interior de la hostelería y casas de apuestas en los casos en los que la incidencia supere los 150.000 por 100.000 habitantes.

Por último, la consejera ha insistido en que la situación actual del conjunto de la Comunidad es de "riesgo alto", por lo que ha insistido en la intención de la Comunidad de mantener la adopción de restricciones desde "criterios objetivos. "A nosotros nos parece importante seguir tomando medidas", ha concluido.

Mientras, la cosejera informó de la reapertura a partir de mañana del interior de la hostelería y casas de juego en las ciudades de Salamanca, Valladolid y Ponferrada, pero cierra la de León capital y otras cinco localidades de la Comunidad, lo que eleva a 31 su número.

En concreto, se cierra el interior de la hostelería y casas de juego en León capital (159,63 de incidencia), Medina del Campo (245), Valverde de la Virgen (190), Iscar (173), Villamayor (153) y La Cistérniga (189). Por otro lado, se reabre al bajar la incidencia en las ciudades de Salamanca (136), Valladolid (146), Ponferrada (143), Bejar (135), Arévalo (100,65) y Briviesca (76), así como en las localidades de 2.000 habitantes de Olmedo y Cervera, mientras se mantiene el cierre en Almazán.

La actualización hoy aprobada alcanza 31 términos municipales castellanos y leoneses: Arenas de San Pedro y Las Navas del Marqués (Ávila); Burgos, Alfoz de Quintanadueñas, Medina de Pomar y Miranda de Ebro (Burgos); León, Bembibre, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen y Villablino (León); Aguilar de Campoo y Guardo (Palencia); Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la Reina (Salamanca); Segovia, Cantalejo, El Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma (Segovia); Soria y Almazán (Soria); y Aldeamayor de San Martín, Íscar, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Peñafiel y Simancas (Valladolid); y Benavente (Zamora).