Castilla y León reclama que las exigencias del Pacto Verde de la UE se apliquen también a productos agroalimentarios de terceros países

elEconomista Madrid

El consejero de Agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha reclamado que la Unión Europea contemple la PAC como parte del denominado Pacto Verde y que las exigencias acordadas en el mismo por los miembros se apliquen también en contratos comerciales con productos alimentarios de terceros países.

En declaraciones remitidas a Europa Press, Jesús Julio Carnero ha asegurado que en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios ha habido "sintonía" entre los consejeros de las comunidades autónomas en las reclamaciones relativas a ese Pacto Verde así como a otros asuntos, ya que "los problemas y las necesidades son comunes".

Este primer consejo consultivo de la Legislatura es preparatorio del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el próximo lunes, 27 de enero, en el que "se va a dilucidar si la PAC contribuye a ese pacto verde", el acuerdo suscrito por los países miembro de la unión el pasado mes de diciembre en el que se establecen los compromisos para que Europa sea neutra en emisiones en el año 2050.

"Aporta de manera rotunda"

Carnero considera que la PAC "aporta de manera rotunda" a ese Pacto Verde, ya que "si hay algo positivo desde el punto de vista medioambiental es un agricultor y un ganadero, pues están implicados con este compromiso tan importante y sus actividades son comprometidas y sostenibles".

En la reunión también se ha hablado de temas como la aplicación de ese pacto verde a la agricultura, en hechos destacados como "el conocimiento y la investigación aplicada en investigaciones agrícolas", una apuesta que ya lleva a cabo Castilla y León.

Además, ha relatado que ha hecho ver al ministro la preocupación para que las exigencias que han asumido los países europeos en materia medioambiental se reclamen también a los países de fuera de la Unión en acuerdos comerciales en los que están incluidos productos agroalimentarios.

"Si no, de nada servirá que nos pongamos deberes si a terceros países no se lo exigimos", ha incidido Carnero, que ha advertido de que si no hay exigencia en este sentido se estará "perjudicando a agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria". El consejero ha recordado la "inestabilidad comercial" que considera que existe actualmente, con situaciones como el Brexit o los aranceles norteamericanos.

De hecho, Carnero ha planteado que si están contemplados los compromisos del pacto verde en los acuerdos con otros países, se negocie hasta que se consiga que estén.

"Total sintonía"

El consejero castellanoleonés ha destacado que "hay una total sintonía" de las comunidades, ya que considera que, con "sus peculiaridades", tienen problemas y necesidades comunes, como la reclamación de precios justos y adecuados para agricultores, potenciar el cooperativismo como fórmula para sacar adelante el sector, incidir en el rejuvenecimiento e incorporación de jóvenes y, como resumen, algo que según Carnero ha señalado el ministro, que "es importante que la sociedad sepa que el agricultor y el ganadero es fundamental y esencial para el desarrollo de la sociedad".

En la reunión también se ha hablado sobre el planteamiento trasladado por Portugal y Eslovenia a la Unión Europea para que en el etiquetado de la miel se incluya no solo los países de procedencia del producto, si son varios, sino también las proporciones de cada uno. Algo que Castilla y León apoya y considera "importante".

Jesús Julio Carnero ha aprovechado para felicitar a Planas por la renovación en el cargo ministerial y ha recordado que el día que se ratificó su nombramiento le escribió una carta con los aspectos que Castilla y León considera "cruciales" para la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria.

Entre ellos ha destacado la modernización de regadíos, seguros agrarios, la consideración de que los agricultores, tras la sequía "que acaban de padecer" tengan una reducción en los módulos correspondientes de la Declaración de la Renta; o del importante papel "que tienen que jugar los jóvenes y mujeres" en el sector. Además de la importancia que tiene la PAC y el mantenimiento en ella de la financiación en los términos que tiene actualmente.