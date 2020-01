Telefónica llevará fibra a 1.211 poblaciones más de Castilla y León en dos años con más de 70 millones de inversión

elEconomista Valladolid

Telefónica desplegará fibra óptica en, al menos, 1.211 núcleos de Castilla y León, con la previsión de alcanzar entre el 70% y el 75% de población cubierta con esta tecnología de ultra banda ancha, la más avanzada del mercado, en 2021.

Éstas son las previsiones de la compañía con los planes de despliegue actualmente en marcha, pero estas cifras podrían aumentar, si se ponen en marcha nuevos planes de despliegue previstos, por ejemplo, por el Gobierno regional, "a los que, seguro, concurrirá Telefónica".

Según la nueva directora general de Telefónica en Castilla y León, Castilla-la Mancha y Madrid, Marisa de Urquía, "Telefónica está dotando de redes de última generación a la región para luchar contra el reto demográfico, pero esta medida será ineficaz si no se acompaña de otras políticas para incrementar su adopción entre los ciudadanos y su integración en los procesos productivos de las empresas y negocios".

La inversión prevista de más de 70 millones se destinará a los trabajos de despliegue, pero, también, a la necesaria adquisición de equipos que ello requiere y a la digitalización de centrales para hacer frente a los nuevos servicios y capacidades que necesita el mayor ancho de banda.

Estas nuevas inversiones en fibra óptica se suman a los 130 millones invertidos ya por la compañía sólo en esta tecnología desde el inicio de despliegues en 2014 y que ha permitido que en la actualidad uno de cada seis castellanos y leoneses (62%) disponga de cobertura FTTH, "cifras muy superiores a las de regiones similares de Europa y del resto de continentes", asegura la nueva directora general de Telefónica en el Territorio Centro, Marisa de Urquía.

De los más de 70 millones que la compañía destinará a fibra en dos años, gran parte se destinarán a implementar en Castilla y León el nuevo PEBANG (Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación), adjudicado a finales del pasado año por el entonces Ministerio de Economía a través de la Secretaria de Estado para el Avance Digital.

"Digitalización de centrales"

Otra parte de las inversiones se destinará a iniciar despliegues en otros nuevos municipios, "así como a completar el despliegue en municipios ya con alto porcentaje de cobertura". Una importante cantidad, alrededor de los 10 millones, irá destinada a la compra de equipos y digitalización de centrales para hacer frente a las exigencias que requieren las tecnologías de última generación. Finalmente, otra parte del desembolso tendrá que ver con los gastos repercutidos de transporte, instalaciones en casa del cliente y obra civil.

La directora general del Territorio Centro asegura que esta inversión, "es ejemplo del compromiso y del esfuerzo por acompañar a las administraciones en el camino". Telefónica es la única operadora que se presenta a todos los planes de despliegue rural y lo hace en todos los emplazamientos licitados, "no sólo en los más grandes o los más poblados", afirma.

Precisamente, el objetivo de nuevo PEBANG es llegar a entidades de población muy pequeñas en términos de habitantes (una media de 118 habitantes en el caso de Castilla y León), lo que, según la compañía, pone de manifiesto "la enorme complejidad que el sector público y privado debe llevar a cabo en esta Comunidad respecto a otras comunidades españolas y regiones europeas y que tienen que ver con su extensión, dispersión y baja población".

En este sentido, con estos 70 millones invertidos se incrementará la población cubierta con fibra en alrededor de 250.000 personas, "cuando ese es el tamaño de una población de tamaño medio en una Comunidad como Madrid, por ejemplo".

Asimismo, la compañía explica también que el crecimiento de cobertura se refiere a disponibilidad de la tecnología, no a su posterior uso o contratación, "comprometida en esta región, entre otras circunstancias, por la falta de conocimientos informáticos y el grado de envejecimiento".

En este sentido, Marisa de Urquía recuerda que, según encuesta del INE sobre uso de Internet en los hogares, "la primera razón declarada para no disponer del servicio es porque no le parece útil a un 71% de los encuestados". La segunda razón de esta encuesta es "por tener pocos conocimientos para utilizarlo", (un 33%), y por "el alto coste", (un 17%). Frente a sólo un 5% que asegura no tener Internet "por no estar disponible en mi zona".

El despliegue de la tecnología FTTH en Castilla y León supondrá, también, la dinamización del empleo, tanto por los trabajos en sí mismos: obra civil, suministro, transporte, instalación, venta y postventa de servicios digitales, como por el incremento de competitividad de las empresas y emprendedores beneficiados.