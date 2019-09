Mañueco se compromete a una bajada del tramo autonómico del IRPF vinculada al crecimiento económico

Rafael Daniel Madrid

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este lunes a "ir bajando" el tramo autonómico del IRPF de forma "vinculada al crecimiento económico" y ha presentado a la Comunidad en Madrid como "una tierra que será más atractiva para la inversión".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comprometido este lunes en el Fórum Europa, en el que ha sido presentado por el presidente del PP, Pablo Casado, y que ha contado con una nutrida representación política y empresarial, el apoyo a las pymes, micropymes, autónomos y emprendedores como una prioridad para que sean una de las grandes palancas de crecimiento de la economía en todos los sectores.

También ha mostrado su apuesta por el mantenimiento del sector industrial que ya está implantado en la Comunidad, un sector que supone el 20% del PIB, muy por encima de la media nacional, el 14%. En este sector, habrá una atención especial a la automoción, fundamental en el escenario que abre el futuro y en la adaptación de la industria 4.0.

Mañueco ha manifestado que Castilla y León es y lo será aún más una tierra más atractiva para la inversión, tanto nacional como internacional. Por ello, se ha comprometido a hacer todo lo necesario para colocar a Castilla y León en el centro de las decisiones económicas.

El presidente de Castilla y León ha recordado que se ha puesto en marcha la supresón del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos y también se ha comprometido a "ir bajando" el tramo autonómico del IRPF de forma "vinculada al crecimiento económico".

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el dirigente autonómico se ha comprotetido a que antes de fin de año esté listo el proyecto de Ley, que luego deberá ir a las Cortes para su aprobación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno que reúna a las comunidades para estudiar con ellas los problemas de financiación que afrontan y ha calificado de "sorprendente y chocante" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí reciba este lunes al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

El dirigenente autonómico ha recordado que su gobierno ha reivindicado reuniones tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con la responsable de Hacienda. En el primer caso no ha obtenido si quierea respuesta pero sobre la segunda sí les han adelantado que no les van a recibir. "Es sorprendente y chocante que reciban al presidente de la Comunidad Valenciana", ha dicho.

Mañueco ha subrayado la necesidad de que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las comunidades para poner en marcha la reforma del sistema de financiación, "viejo y malo", pero también para buscar de forma inmediata una solución a la actualización de las entregas a cuenta que Hacienda no puede distribuir a las autonomías por estar en funciones y no tener Presupuestos del Estado (están prorrogados los de 2018).

En el caso de Castilla y León, ha apuntado que son unos 440 millones de euros sin los cuales se pone en riesgo la prestación de servicios básicos y el cumplimiento del objetivo de déficit. "Gran parte son ingresos que necesitan las comunidades para mantener la calidad de los servicios esenciales. Lo necesitamos", ha insistido.

Fernández Mañueco ha asegurado que su gobierno reivindicará otra financiación "equilibrada" para todas las autonomías, "porque aquí no hay ni primera ni segunda división".

Habrá presupuestos

El presidente de la Junta ha asegurado también que su gobierno aprobará presupuestos para 2020, pero no ha precisado cuándo. Para empezar, ha dicho que las autonomías no saben qué financiación van a recibir el año que viene porque tampoco hay proyecto de Presupuestos del Estado y, si no se forma Gobierno en España y hay elecciones, esta ley se retrasará.

Matrimonio de conveniencia

Por otro lado, ha presumido de la "capacidad de integración" del Partido Popular en esta comunidad para formar un Gobierno de coalición con Ciudadanos que ofrece "estabilidad" aunque sea un "matrimonio de conveniencia".

Mañueco ha enfatizado que "España requiere gobernantes con capacidad de integración" y puso como ejemplo la negociación llevada a cabo en Castilla y León con el presidente de Cs en esta comunidad, Francisco Igea, "un negociador hábil y duro".

Preguntado por si teme que a medio plazo la relación con Cs pueda complicar la gobernabilidad, recordó que han sido capaces de demostrar que "desde el diálogo sincero, dejando nuestras posturas personales e intereses de partido, con esfuerzo y generosidad", se pueden hacer "grandes acuerdos" para gobernar.

Recordó que el propio Igea se ha declarado "satisfecho" por cómo está transcurriendo la coalición en estas semanas, aunque "eso no quiere decir que no tengamos nuestras cosas, como cualquier matrimonio de convivencia, en nuestra casa". "Lo que hemos sido capaces es de asumir que las discusiones las tenemos que tener en privado y no en público", apostilló.

También ha hablado del reto demográfico para enfatizar que "el mundo rural es el corazón y el alma de nuestra tierra" y reafirmar su "apuesta clara" por defender los intereses de sus habitantes. "Queremos garantizar la escuela pública al menos donde haya 3 niñas o niños, que el transporte pueda llegar a todos los rincones, además de apostar por las pymes y autónomos", enumeró entre algunas de sus ideas para que haya más "oportunidades".

"No me consta que Cs defienda la fusión de municipios, desde luego el PP no" lo hace, sentenció en este punto Mañueco al ser preguntado por esta posible discrepancia, y pasó a recalcar la importancia de que Internet llegue "a todas las personas" dentro de este reto demográfico y que "la España vaciada se convierta en la España de las oportunidades".

A su juicio, es "algo fundamental" promover un pacto de Estado en este sentido, como previamente ha pedido Pablo Casado, ya que es un asunto que "trasciende lo autonómico". Mientras tanto, ha adelantado que exigirá al Gobierno de España que "la fiscalidad rural se traslade al IRPF, al impuesto de sociedades fundamentalmente para que sea más fácil vivir en el mundo rural".