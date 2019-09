Azucarera prevé que la retribución de la remolacha para sus agricultores alcance los 3.900 euros por hectárea

elEconomista Valladolid

Azucarera prevé que el precio que recibirán los agricultores por la entrega de remolacha en sus fábricas alcanzará de media los 3.900 euros por hectárea dado el buen rendimiento y la mejora de las cotizaciones del azúcar.

Azucarera ha podido constatar la magnífica evolución del cultivo este año en la zona norte, tras analizar las muestras que se han tomado durante la última semana, informa la compañía. Los resultados de la primera muestra de precampaña, tomadas a finales de agosto, ya están por encima de los primeros resultados obtenidos la campaña pasada a finales de septiembre. Esto es resultado principalmente de dos cosas. Por un lado, se debe a las condiciones climáticas favorables que se han dado hasta el momento y por otro lado y muy importante, el esfuerzo de los agricultores y técnicos para tomar las mejores decisiones agronómicas en cada parcela.

Alertas ante la cercospora

Como novedad, este año para tratar de hacer frente a la enfermedad de la cercospora, se ha puesto en marcha un sistema de alertas entre los técnicos de Azucarera y los agricultores en determinadas parcelas que permitirá alertar del nivel de riesgo de infección según las condiciones climáticas.

En palabras de Salomé Santos, directora del Área Agrícola de Azucarera: "Estos datos son muy prometedores y nos permiten afrontar la preparación de la nueva campaña con mucha ilusión. Estamos valorando internamente la fecha óptima de apertura de las tres fábricas de Castilla y León, para que la remolacha sea entregada en condiciones óptimas de rendimiento y sin tiempos de permanencia en el montón que perjudiquen al agricultor".

En este sentido, con el fin de adaptar la apertura de todas las fábricas, desde Azucarera se está intensificando la labor de asesoramiento de los equipos técnicos con los agricultores para comenzar los planes de arranque en los momentos óptimos de rendimiento del cultivo.

Por otro lado, la tendencia alcista del precio del azúcar se sigue manteniendo, debido a la caída de las previsiones de producción para la campaña 19/20 en Europa debido a una reducción de la superficie cultivada de remolacha de en torno al 5% y a las dudas sobre los rendimientos finales como consecuencia de una meteorología adversa. Esto provocará previsiblemente un incremento del 30% en el precio del azúcar con respecto a la campaña 2018/2019.

Anticipo del complemento

Todo esto pone de manifiesto que Azucarera estará en disposición de anticipar parte del complemento vinculado a la evolución del precio del azúcar, que se aplicará sobre el precio base de 26 euros/tonelada. A dicho precio base, hay que añadir las ayudas, que este año estarán en torno a los 10 euros/tonelada equivalente. En definitiva, de cara a la próxima campaña, la rentabilidad del cultivo podría estar próxima a la del año pasado, debido tres factores: los rendimientos que se esperan para esta campaña son sensiblemente superiores a los del año pasado, el precio del azúcar está subiendo y por lo tanto se va a anticipar un complemento aplicable sobre el precio base de 26 euros/t, y las ayudas serán superiores a las del año pasado. La directora del Área Agrícola de Azucarera añade: "Teniendo en cuenta todos estos factores, nuestra estimación es que el ingreso total de nuestros agricultores podría rondar los 3.900 euros/hectárea de media".

No hay que olvidar que la tendencia alcista de los precios del azúcar no se ve todavía reflejada en los precios que publica la Comisión Europea porque se trata de un dato que refleja la contratación de la pasada campaña y no recoge la evolución del mercado libre en tendencia alcista. Los nuevos contratos con la incorporación de los nuevos precios se empezarán a firmar una vez iniciada la campaña en octubre de 2019 y los publicará la Comisión Europea a partir del mes de noviembre del mismo año.

Azucarera prevé una buena campaña remolachera 2019/2020 en la zona norte dada la situación agronómica del cultivo, en línea con los años de mejores rendimientos, y la evolución de los precios en el mercado europeo del azúcar.