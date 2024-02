Viriato Capital crece en Portugal con la compra de Effisus

El fondo de búsqueda Viriato Capital, respaldado por Arada Capital, ha cerrado la compra de Effisus, empresa con sede en Portugal y oficinas en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. La adquisición de esta empresa, fundada por Pedro Carvalho y Paulo Carvalho para desarrollar y comercializar soluciones para la construcción dirigidas a la eficiencia energética y la protección contra incendios, persigue reforzar los mercados actuales y explorar la entrada en nuevas plazas.

En la operación han participado como co-inversores los directivos de Viriato Capital, Pablo Alvarez Guerra y Miguel Costa Freire, y los fundadores de Effisus. También se han sumado varios inversores especializados, entre los que destacan la sociedad de capital riesgo Arada Capital Partners y One to One Asset Management.

Effisus cerró 2023 con una facturación de más de 10 millones de euros y está especializada en la venta de soluciones integradas de techo y fachada para sellado, impermeabilización, aislamiento térmico y acústico que generan una eficiencia energética superior en la construcción.

Las exportaciones representan la mayor parte de la facturación de la empresa lusa, siendo sus principales mercados internacionales el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y España. Effisus cuenta actualmente con unos 40 empleados, repartidos entre Portugal, Reino Unido y Dubái.

Del Bernabéu a la sede de Google en Dublín

Su cartera de productos para el revestimiento de fachadas y cubiertas de edificios incluye decenas de proyectos, como la sede de Apple en California, los emblemáticos Museo del Futuro y hotel Burj Al Arab en Dubai o el Museo Guggenheim en Abu Dhabi.

La lista de proyectos continúa con la nueva sede de Google en Dublín, el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, Hudson Yards en Nueva York, Battersea Power Station en Londres y el metro de Riad en Arabia Saudí.

Viriato Capital, dirigido por Pablo Álvarez Guerra y Miguel Costa Freire, es un search fund respaldado por varios inversores internacionales como Arada Capital Partners SCR, un fondo de capital privado especializado en inversiones en pymes a nivel internacional.

Tanto Álvarez como Costa se unirán ahora a la compañía y liderarán el actual equipo directivo de Effisus. Los directivos llegan del mundo de la consultoría estratégica y las finanzas tras su paso por multinacionales como McKinsey, JP Morgan o Bain & Co. Los fundadores de Effisus permanecerán en el equipo.