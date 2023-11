Ricardo Gómez (Mar Océana): "Queremos alcanzar un volumen de 80 millones para escalar entre 60 y 100 empresas"

Ricardo Gómez Barredo es el presidente de Mar Océana, un fondo de inversión con sede en Cádiz. Ha ejercido puestos de director en BBVA,Propel USA - fondo de capital riesgo domiciliado en San Francisco y constituido para invertir en Startups-FinTechs- fue socio fundador de Sevenzonic Capital II S.A. SCR y Sevenzonic Venture S.A. SCR, dedicadas a invertir en empresas de base tecnológica, innovadoras y multisectoriales. También trabajó en PricewaterhouseCoopers y en la Industria Española de Aluminio. Su nuevo proyecto busca acercar el capital riesgo al talento andaluz.

¿Cuál es el volumen de inversión del fondo y en qué empresas han invertido hasta el momento?

En Mar Océana canalizamos inversiones de diferentes sectores a través de tres vehículos. Uno vinculado con el mundo del deporte y la salud deportiva, otro vinculado con el mundo de la de la agricultura y la tecnología y otro para ayudar a emprendedores andaluces a crecer apoyándolos en mercados financieros organizados, a salir a bolsas. Tenemos ya siete millones de euros en el fondo vinculado a deportes, con la intención de llegar a los 40, y estamos ahora mismo empezando la comercialización del fondo de agrotech, en el que tenemos previsto llegar hasta 25 millones. Para el fondo de scaleup ya estamos viendo algunas empresas a las que podemos ayudar con planes de salida a bolsa. Estaríamos hablando de unos 80 millones de euros entre tres fondos de inversión. Desembolsados tenemos ya siete, en el proyecto de SportechCity del Cádiz CF.

Ese proyecto puede poner al Cádiz en la 'champions' de las empresas deportivas.

A nivel europeo hay algunos antecedentes y a nivel español hay alguna idea más como ésta, vinculada con los fondos generados en la Liga de Fútbol para infraestructuras. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que algunos clubes transformen su capacidad de inversión en la creación de actividades empresariales que generan riqueza en su área geográfica de influencia.

El proyecto está ahora mismo todavía en fase de aclarar unos temas jurídicos, pero hay mucho interés inversor, por lo atractivo que es un proyecto que mezcla una actividad inmobiliaria con una actividad tecnológica, y todo vinculado con el mundo del deporte. Se están despertando muchas expectativas a partir de que seamos capaces de avanzar en el proyecto en la construcción de la Ciudad Deportiva del Cádiz. Alcanzar los 40 millones lo considero razonablemente sencillo. Probablemente con las inversiones adicionales vinculadas al proyecto podamos hablar del doble finalmente.

Inversores

¿Qué perfil de inversor están captando para sus proyectos?

Los inversores con los que estamos hablando, básicamente son fondos de inversión profesionales vinculados con el mundo del capital riesgo. Ahora mismo con los que tenemos contactos son todos nacionales, aunque también hay interés de fondos internacionales.

Nosotros gestionamos actividades de capital riesgo.Mientras que en una inversión tradiciona necesitas generar una rentabilidad razonable de entre el 2 y el 7%, el capital riesgo los inversores asumen que alrededor del 50% de los proyectos no son exitosos, por lo que se trata de inversores profesionales con cartera diversificada. Lo que tienes que conseguir es que el otro 50% de los proyectos sean no sólo exitosos, sino que sean unos generadores de valor suficientes como para compensar los proyectos en los que no hay éxito. En proyectos de capital riesgo tienes que obtener multiplicadores en el entorno de entre cuatro y medio cinco veces de lo invertido en proyectos exitosos.

¿A cuántas empresas pueden llevar sus vehículos de inversión a medio plazo?

Queremos alcanzar un volumen de unos 80 millones de euros, como he dicho anteriormente, con lo que queremos invertir en entre 60 y 100 proyectos. Diría que más bien en 60 que en 100.

Periferia

¿Qué aporta en cuanto a enfoque propio un fondo radicado en Cádiz, fuera de los focos de inversión tradicionales, como pueden ser Madrid o Barcelona?

Generar ideas y proyectos de inversión en Madrid ya empieza a ser un poco complicado, y lo que tenemos que hacer es intentar vinculamos al talento que no tiene acceso a esos focos, acercarte a ellos para que tengan acceso al mundo del capital riesgo. Nosotros operamos desde Cádiz, que si hablamos en términos macroeconómicos es la periferia absoluta de España, pero con conexiones con el mundo inversor en general. Operar desde Cádiz quiere decir es que estás más cerca de los proyectos, porque los inversores los buscamos no sólo en España sino en Europa y en Estados Unidos e Israel, que es donde tenemos nuestros contactos. Lo que sí queremos es estar más cerca de las ideas que tienen capacidad para ser transformadoras. Y lo que estamos viendo es que estar en Cádiz, en Andalucía, nos hace tener mucha más capacidad de acceso a ideas y proyectos a los que desde Madrid no se llega, porque el contacto de estos emprendedores con el capital riesgo es en una feria o en un evento en el que eres uno más entre otros mil, y la capacidad de discriminación es limitada. Cuando desde Andalucía organizamos el Smart Agriculture Summit buscamos empresas andaluzas, le estamos poniendo mucho más fácil al promotor de una idea, al emprendedor, el contacto con el inversor. Conseguimos una mayor capilaridad en el acceso a proyectos. El dinero hay que conseguirlo a nivel global, y lo estamos haciendo. Empleamos mucho tiempo y esfuerzo en la relación con las grandes focos generadores de ideas, estamos empezando a promover foros y a estrechar relación con aceleradoras

¿Están encontrando en Andalucía proyectos con potencial para convertirse en cotizadas?

Estamos analizando ahora mismo tres muy interesantes, con capacidad suficiente como para generar valor y captar inversión a través de mercados organizados. Son tres proyectos andaluces y además en particular gaditanos. Buscábamos actividades capaces de generar suficiente tasa de crecimiento en caso de que consigan un volumen adicional de financiación. Lo que hace el fondo es enfrentarse a todos los procesos, a todos los gastos necesarios para que esta entidad pueda acceder a mercados organizados. El fondo les aporta la financiación que necesitan para poder hacer la inversión y acceder a mercados organizados. Hay dos compañías vinculadas con el sector agrícola y una compañía vinculada con el sector pesquero. En todos los casos son compañías familiares que han desarrollado una actividad económica muy potente. Lo que estamos trabajando con ellos es hasta qué punto el acceder a un mayor volumen de financiación les va a permitir escalar su volumen de negocio lo suficiente como para justificar la salida a mercados organizados.

Agrotech

Acaban de lanzar otro fondo dirigido específicamente al agrotech.

Ya lo hemos constituido y tenemos una expectativa de empezar a captar inversores. De hecho ya hay inversores muy interesados. Tenemos hasta ahora nueve proyectos en análisis, dos de los cuales dos están muy cerca de concretarse.

¿Hay mucho talento en el agrotech andaluz pendiente de financiación para desarrollar sus proyectos?

La relación andaluza con la agricultura, la ganadería y la pesca es históricamente muy profunda. Mucho mayor que en otras otras áreas geográficas. Yo ampliaría el área no sólo a Andalucía, sino también a Extremadura, que junto con Valencia son zonas en las que hay muchas familias con un gran conocimiento de las necesidades del sector y mucha investigación universitaria. Vemos una gran capacidad de vinculación del conocimiento teórico con las necesidades prácticas. Y ahí aparecen oportunidades. Ese mix entre la actividad de las universidades en el mundo de la investigación y el mundo agrícola, ganadero y pesquero nos da un entorno en el que estamos absolutamente convencidos de que vamos a encontrar grandes oportunidades. Yo vengo del mundo financiero, y siempre que iniciamos alguna actividad lo que hacemos es buscar socios que saben de verdad sobre la actividad en la que estás involucrando. Y en este caso tenemos unos socios que son grandísimos conocedores de la aplicación práctica de las innovaciones tecnológicas y de la investigación que se está haciendo en los últimos años en Andalucía, y en España. Nos hemos implicado promoviendo aceleradoras con grandes entidades de la industria e intentando promover el talento en estados muy primarios Nosotros no invertimos en esos estados tan tempranos, pero nos asociamos con aceleradoras que tengan capacidad para hacer esas pequeñas financiaciones iniciales.

¿En qué segmentos del agrotech detectan más oportunidades?

En el año 2050 vamos a tener un déficit de generación de alimentos para la población mundial. Y además hay que tener en la cabeza que el consumidor está cambiando mucho sus expectativas, sus exigencias, ya no está dispuesto a consumir alimentos producidos por cualquier método. El consumidor exige alimentos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, cosa que hasta hace cinco años, la verdad, no se consideraba, sino que se intentaban generar el mayor volumen posible de alimentos para satisfacer a los consumidores. Ahora ésto ya no vale. Es mucho más que una moda, es un cambio en la mentalidad del consumidor. Está el tema de la reducción de la generación de residuos y de impacto. Y hay otro tema que es la aplicación tecnológica que incremente la productividad, abierto a un montón de factores: cómo se hace la la polinización de las plantas, como se cuida el crecimiento de las plantas, cómo se maximiza la eficacia en el proceso de recolección, cómo se maximiza la eficacia en el proceso de almacenamiento, cómo se maximiza la eficacia en el proceso de transporte … Cualquier proceso en la cadena de generación alimenticia está abierto a que la innovación tecnológica lo haga más eficiente.

Y también está el tema de las nuevas fuentes de generación de alimentos, mucho más respetuosos con el medio ambiente, en el mar.

Se abre un mundo que ahora mismo no está suficientemente explotado. No podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora.

Y pienso también en las grandes compañías del campo andaluz. Están invirtiendo mucho en innovación, y también están dispuestos a comprarla. Es mucho más fácil entrar en los proyectos que ya sabe exitosos que en los proyectos que todavía son una incógnita. Es más económico invertir en innovación a través de plataformas, como puede ser nuestro fondo, a elegir tú los proyectos directamente. Este planteamiento hace que tengamos muy buena acogida en el mundo agrícola establecido, por decirlo así.

Incertidumbre

¿Cómo analiza el momento actual de la inversión?

No estamos en el momento más fácil. La situación económica se ha complicado, la expectativa de crecimiento económico de la industria en general es mucho más baja que hace unos años, los costes financieros se han encarecido, y la exigencia de rentabilidad por tanto aumenta. Es buen momento para que profesionales como nosotros estemos en esta industria de la manera más sólida posible. Hace falta mucho conocimiento experto que te permita hacer esa discriminación hacia los proyectos buenos.

La impresión es que hay dinero, pero que está retenido y no se está moviendo.

Porque ha habido mucho fracaso. Conocemos los casos de éxito, pero hay mucho dinero invertido que no ha sido exitoso, y además hay un entorno económico incierto. El capital es cobarde, lógicamente. A pesar de que el capital riesgo es una mezcla entre financiación y participación que lo hace más atractivo de lo que otras alternativas, lo cierto es que atrae a un porcentaje muy bajo del patrimonio inversor mundial. Las financieras que de la capacidad inversora del mundo solamente entre un 12 y un 17% se dedica al capital de riesgo. Cuando las cosas no están en el mejor momento la gente es mucho más estricta. Hasta hace poco los proyectos se valoraban en función de la escalabilidad del mercado, no se miraba tanto la capacidad de generar rentabilidad como la capacidad de crecimiento. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora mismo el inversor lo que busca son proyectos que demuestren con criterios básicos de toda la vida que tiene capacidad para ser rentable en un periodo entre 3 y 7 años. Y si el proyecto no lo acredita la gente no invierte. Los inversores buscan algo más tangible que la mera idea de escalabilidad: empresas enfocadas a mercados de productos.