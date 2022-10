España afronta la nueva etapa de reestructuraciones mejor que en la crisis pasada

La economía mundial en general y la española en particular atraviesan un momento delicado provocado por tres factores muy concretos: el alza de la inflación, el coste de la energía y la subida de los tipos de interés propiciada por los principales bancos centrales, de hecho, todo apunta a que el Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir los tipos antes de que acabe el año.

Como van a afrontar las empresas esta nueva situación ha marcado la primera mesa de debate de la jornada La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado organizada por elEconomista. Miguel Ángel Ladero, director del departamento de Inversiones de Cofides; Jorge Fernández Miret, socio senior y director del Área de Inversiones de Sherpa Capital; Arturo Gayoso, socio responsable de Restructuring y Value Creation Services de Financial Advisory de Deloitte; Leticia Ruenes, managing director y head of Spain de Pemberton; Francisco García-Ginovart, director Houlihan Lokey Spain Restructuring y Jaime Lamo de Espinosa, Investment director en Taconic Capital han debatido sobre la situación actual y las diferencias que existen en comparación con la anterior crisis económica.

Pese a que el contexto está marcado por la incertidumbre, hay factores que podrían paliar la economía. "Las empresas tienen menos endeudamiento, la tasa de paro español es inferior a la registrada en 2012, y la llegada de los fondos Next Generation de la Unión Europea", ha detallado Arturo Gayoso, socio responsable de Restructuring y Value CreationServices de Financial Advisory de Deloitte. Estos factores invitar al optimismo, sin embargo, el experto ha matizado que se tienen que tener muy en cuenta otros como "los altos precios, que si no se controlan aunarán en la profundidad de la crisis". "The winter is coming, aunque acabaremos el año con crecimiento, de cara a 2023 serán muy moderados", ha apuntado Gayoso.

Las reestructuraciones están lejos de ser una situación nueva, llevan años produciéndose. Sin embargo, la situación actual ha provocado un cambio en ellas. Jorge Fernández Miret, socio senior y director del Área de Inversiones de Sherpa Capital, cree que todavía no ha llegado "la etapa gloriosa para estas reestructuraciones" aunque reconoce que los empresarios empiezan a estar nerviosos aunque "todavía no ha empezado el drama". "Hay que tener visión a largo plazo, los fondos tenemos dinero y queremos invertir pero necesitamos regulación flexible y para mi es el gran reto. Hay que conseguir que el proceso de reestructurar sea óptimo", ha apuntado Francisco García-Ginovart, director Houlihan Lokey Spain

Hasta el momento, el sector se ha centrado en las empresas más dañadas y que por tanto no tenían tanto acceso a financiación concreta. En eso es experto Miguel Ángel Ladero, director del departamento de Inversiones de Cofides. La compañía público privada ha invertido a través de su fondo, que ha inyectado capital en cerca de 90 compañías. "Hemos intentado centrarnos en las las empresas más dañadas, ir a ese nicho porque no tenían financiación concreta para apoyarlas con nuestros fondos. Al final, esas 89 operaciones han sido reestructuraciones", ha explicado Miguel Ángel Ladero, director del departamento de Inversiones de Cofides.

Los expertos han apuntado a que lo correcto es hablar de sectores, puesto que se están enfrentando a la crisis actual de manera muy diferente. "No va a haber consecuencias negativas en todos ellos, estamos viendo compañías con resultados récord", ha apuntado Leticia Ruenes, managing director y head of Spain de Pemberton. A esto, Francisco García-Ginovart, director Houlihan Lokey Spain Restructuring, ha añadido que en los últimos meses se ha visto una evolución en cuanto a estos sectores. "Hace cinco meses los más afectados fueron los que dependían mucho de los precios de la energía o el combustible, como el transporte o el sector de la cerámica. Pero ahora estamos viendo como empieza a afectar la demanda lo que supondrá finalmente un traslado a todos los sectores", ha añadido.

García-Ginovart se ha mostrado menos optimista. "Estamos viendo un estrechamiento de los márgenes operativos. Vemos empresas con apalancamiento bajo que salen a buscar deuda y les cuesta un 10%. Ahora mismo es muy difícil acceder a mercados de deuda y el que lo hace es porque le apreta mucho el zapato", ha añadido.

Mejor que en la crisis de 2012

Pese a la situación de incertidumbre, hay unanimidad en cuanto a un aspecto: la situación es mejor a la vivida en 2012. "Estamos claramente mejor. Estamos mejor en punto de vista en que el sector financiero está más saneado, el inmobiliario no tiene nada que ver con entonces, además, la regulación concursal ha mejorado mucho. Por último, el foco no está en España, está en Alemana, Italia, Reino Unido España no preocupa", ha asegurado Jaime Lamo de Espinosa, Investment director en Taconic Capital.

En este aspecto, Laredo ha añadido ciertos matices. "Entonces no había los costes energéticos actuales, los tipos de interés eran más bajos y no teníamos estas cifras de inflación. Esa es la diferencia con la crisis anterior y lo que provocará que algunos sectores que lo vayan a pasar peor", ha añadido.

El representante de Deloitte comparte la visión de que la situación actual es mejor a la vivida en 2012 pero se ha mostrado cauto con respecto a los próximos meses. "Estamos mejor, pero ya veremos como salimos. Es verdad que la mayoría de los impactos están afectando a todos los sectores, pero no lo están haciendo de la misma forma. Creo que no vamos a enfrentarnos a una situación de caídas estructurales, como pasó en 2012. Para ello, uno de los factores importantes es el papel que va a jugar la nueva ley industrial", ha apuntado.

Uno de los cambios más importantes que se está viviendo en comparación con 2012 es justamente con las reestructuraciones. "Un punto importante es el tema del drama de las reestructuraciones. Con el tiempo ha habido un aprendizaje, antes eran un drama porque duraban mucho tiempo, era un proceso muy traumático y acababa sin solucionar el problema. Ahora estamos en un punto en el que se facilitan mucho más las cosas, ahora se deberían acelerar los plazos, además, cuando acabe la reestructuración se habrá optimizado el balance de las compañías", ha explicado el director Houlihan Lokey Spain Restructuring.

Los expertos coinciden que otra de las grandes diferencias que existen con 2012 es la aparición de los fondos de deuda. "Los fondos de deuda han crecido mucho en los últimos años, nosotros no existíamos en la anterior crisis, y llegamos fuertes y con mucha liquidez. Suponemos una alternativa a la banca que antes no existía. Estamos en un momento de liquidez máxima. Nosotros como fondo tenemos ganas de seguir invirtiendo, no tenemos mandato de levantar el pie del acelerador pese a que actuamos con prudencia", ha asegurado la directiva de Pemberton.

En este sentido, el director de inversiones de Taconic Capital ha añadido que además de que el foco está en el mercado líquido "los fondos de deuda no solo inyectan liquidez, también aportan en el proceso, llevan a las compañías de la mano".

El representante de Cofides ha puesto el foco en que se trata de fondos "dirigidos a compañías en las que nadie quería meter dinero". Sobre este respecto, el experto de Sherpa Capital se ha mostrado menos optimistas y ha alertado de que "no hay mucho foco en las empresas que no estén centradas en la generación de caja. Corremos el riesgo de dejar de lado a las pequeñas y medianas empresas", ha apuntado.

Ley concursal

Otro de los factores que diferencia la situación actual a la vivida en 2012 es la mejora de la ley concursal. Los expertos han destacado que ahora funciona como el resto de leyes que tienen los principales países europeos. "Esta la ley va a dejar una situación mejor. Antes se veía a España con mucha más inseguridad jurídica y esta nueva regulación da seguridad de España a nivel internacional. Además, se asemeja a la de otros países y eso ayuda a que la gente esté más tranquila y confiada. Eso siempre va a ayudar", ha destacado la representante de Pemberton.

En una línea muy similar se ha pronunciado el directivo de Deloitte. "La nueva ley ha sido una reformulación completa alineada con la normativa europea. Esta normativa nos debería dar una mayor protección para enfrentar los procesos de manera más ágil. Todos los que vivimos la anterior crisis recibimos esta nueva ley con ansia y entusiasmo. Creemos que va a agilizar los procesos", ha celebrado.