Kim Kardashian se mete en otra aventura empresarial: lanza su propia firma de 'private equity'

La celebridad estadounidense Kim Kardashian acaba de meterse en su última aventura empresarial, que promete seguir engordando su ya abultada fortuna. La hermana mayor del clan se ha adentrado de lleno en la inversión y ha creado su propia firma de private equity, según ha anunciado la propia protagonista.

La sociedad se llama SKKY Partners y está cofundada por Jay Sammons (exsocio de Carlyle), quien, junto con Kardashian, gestionará el negocio. Su madre, Kris Jenner, también será socia de la firma. Hasta la fecha, es la responsable de llevar la carrera de sus hijas y de explotar los diferentes proyectos familiares.

"Gracias a la experiencia de inversión de ambos fundadores [Kim y Jay] y a su capacidad de crear grandes negocios en el ámbito del consumo y de los medios, además del propio alcance de ella y de su influencia sin igual, la firma comprará y hará inversiones minoritarias en mercados en crecimiento y enfocados en empresas de consumo y medios líderes", sintetiza el comunicado emitido por SKKY.

El private equity se basa en buscar oportunidades de inversión, comprar y transformar compañías con gran potencial o, bien, entrar con una participación. SSKY se va a centrar en el segmento consumo y en el de medios y contenidos.

I'm pleased to announce the launch of @SKKYPartners with private equity veteran Jay Sammons as co-founder and co-managing partner, along with @KrisJenner who will serve as partner at our firm. pic.twitter.com/KExQTsVGbf