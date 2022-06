Cofides autorizará hasta 40 nuevas ayudas en junio, las mismas que ha aprobado desde noviembre

El Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 (Fonrec), gestionado por Cofides, está en la recta final, el plazo para recibir las ayudas públicas finaliza el próximo 30 de junio. Hasta el momento se han aprobado 40 solicitudes por un montante de 366 millones de euros. Esta cifra está muy lejos de alcanzar la cuantía disponible, pero desde Cofides son optimistas y esperan que en las cuatro semanas restantes puedan autorizar entre 40 y 50 nuevas ayudas. De cumplirse este pronostico solo en el mes de junio habrán dado el visto bueno a las mismas solicitudes que ha aprobado desde el mes de noviembre.

"Tenemos tres semanas por delante muy intensas. Es un reto mayúsculo, pero estamos preparados", ha asegurado Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, durante la celebración del Cofides Investors' Day.

Las previsiones de Cofides estiman que a lo largo de esta semana puedan aprobar 15 nuevas solicitudes lo que incrementará la inversión total del Fonrec a aproximadamente 500 millones de euros.

Hasta el momento se han recibido 141 solicitudes por 1.344 millones. "No se ha quedado nadie sin atender, aunque alguna compañía no se haya podido financiar. Se ha quedado fuera quien no es elegible o quien no puede pagar, pero se ha atendido a todo el mundo", ha explicado Enrique Bujidos, socio responsable de Reestructuraciones de PwC, sobre aquellas compañías que han sido rechazadas para recibir la ayuda pública.

El plazo de finalización, el 30 de junio, no depende de Cofides, se trata de una fecha establecida por la Comisión Europea. Ante la proximidad de la cita desde la entidad pública avisan que muchas solicitudes "se quedarán sin resolver". "Desde mi sector, el turístico, veo la necesidad de que estas ayudas se prolonguen o se busquen nuevos fondos. Con la situación actual es una incógnita si el mercado va a ser capaz de asumir el incremento de los costes", ha apuntado Miguel Mirones, CEO de Balnearios Relais Termal, una de las compañías que ha recibido la ayuda del Fonrec, concretamente 15,4 millones.

Mirones también ha querido dejar claro que la ayuda que recibió el pasado mes de febrero está lejos de ser un rescate, como se ha tildado en varias ocasiones. "No hemos sido rescatados, como compañía hemos asegurado una serie de garantías y vamos a tener que devolver el dinero. El término rescate no representa al proceso", ha matizado. En una línea muy similar se ha pronunciado Madrazo. "Las empresas rentables no necesitan un rescate, necesitan un apoyo para superar el bache", ha añadido.

El acto ha contado también con representación gubernamental, concretamente la del Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. "Estamos trabajando con la Comisión Europea. Ha decido cerrar el fondo pero estamos trabajando para que a largo plazo salga adelante un nuevo marco que siga ayudando a las empresas", ha señalado.