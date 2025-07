CaixaImpulse celebra 10 años con 232 proyectos de innovación en salud

No cabe duda de que el apoyo de CaixaImpulse ha permitido que los proyectos de investigación biomédica y la tecnología estén más cerca del paciente, pudiendo ofrecer soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas. Desde su creación en 2015, CaixaImpulse ha destinado más de 24,8 millones de euros en apoyo económico a proyectos innovadores en el ámbito de la salud.

El programa ha facilitado que estos proyectos pasen del entorno académico —hospitales, universidades o centros de investigación—a soluciones reales que mejoran la vida de los pacientes. A través de un enfoque gradual, CaixaImpulse permite que los investigadores accedan a financiación y formación según el grado de madurez de sus proyectos, cubriendo diversas fases del desarrollo. Un proyecto puede recibir hasta 700.000 euros durante su recorrido.

Uno de los pilares del éxito de este programa es la red de expertos que posee. En concreto cuenta con más de 600 expertos y 20 mentores internacionales. Así, entre los nombres más destacados se encuentran Laura Sampietro, subdirectora de Innovación del Hospital Clínic; Raül Zurita, responsable de Innovación en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol; y Tamara Maes, fundadora de Oryzon Genomics. Además, los proyectos cuentan con la asesoría de figuras clave en el mundo empresarial, como Alfonso Carnicero, CEO de ABLE Human Motion, y Beatriz Llamusí, directora científica de Arthex Biotech.

Impacto en la sociedad

El impacto de CaixaImpulse se refleja también en su capacidad para generar empleo y contribuir a la mejora de la salud pública. Con la creación de más de 285 puestos de trabajo y la mejora directa de la salud de más de 3.180 pacientes tratados en el marco de los ensayos clínicos impulsados por los proyectos, CaixaImpulse ha consolidado su papel como catalizador de una investigación que no solo genera conocimiento, sino que también aporta valor social y económico. Un total de 35 hospitales han participado en estos estudios, reforzando la conexión entre la investigación académica y la práctica clínica.

Ahora bien, en términos de impacto económico, los proyectos han levantado más de 180 millones de euros en financiación externa, multiplicando por siete los fondos iniciales proporcionados por la entidad.