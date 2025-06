Fundación 'la Caixa' otorga cien becas para cursar un posgrado en el extranjero

No cabe duda del éxito de esta iniciativa, que se distingue por su rigurosidad y exigencia, lo que garantiza que los candidatos seleccionados demuestren niveles de excelencia sobresalientes. Este sistema de evaluación, que incluye fases de preselección y entrevistas personales, ha sido fundamental para que los becarios logren ser admitidos en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

Los becarios de la última promoción son de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más (Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido). Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3).

Las 100 becas concebidas están repartidas entre 3 continentes: 71 becas son para estudiar en Europa; 27, para estudiar en los Estados Unidos, y 2, para estudiar en Japón. Y de entre las universidades, las que reciben más becarios son a University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).

En términos generales, los becarios son, sobre todo, de la rama de ciencias. Así, las disciplinas más representadas son: las ingenierías y las tecnologías (16), la biología celular y molecular (12), las matemáticas (11), el derecho (8), las ciencias económicas y empresariales (7), y las ciencias políticas y de la administración (6).

En palabras del presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, "el programa de becas de posgrado en el extranjero se remonta a 1982 y cuenta ya con una comunidad de más de 6.000 personas. En esta edición, solo uno de cada diez candidatos obtuvo finalmente la beca". Y agregó que "estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión. Solo así, contribuyendo cada uno y cada día desde lo mejor de nosotros mismos, podremos construir verdaderamente una sociedad mejor".

Para esta última convocatoria, la Fundación "la Caixa" ha invertido 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, que fue en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2024, la Fundación "la Caixa" ha desembolsado un capital acumulado de más de 219 millones de euros para la formación en el extranjero de 3.977 estudiantes.