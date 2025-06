Jorge Vázquez, Nutanix España y Portugal: "La ventaja (en un apagón) de una infraestructura híbrida, como la que ofrece Nutanix, es que permite que todo siga funcionando"

En este escenario, Nutanix se ha convertido en uno de los grandes facilitadores de la transformación digital. Con soluciones de nube híbrida y multicloud, ayuda a empresas de todos los tamaños —desde pymes hasta compañías del IBEX 35— a gestionar sus datos y aplicaciones de forma más flexible y sostenible.

En España, donde opera desde hace más de diez años, Nutanix continúa ganando terreno: su base de clientes creció un 8% en el primer trimestre del año, respaldada por uno de los niveles de fidelización más altos del sector. En un encuentro con elEconomista, Jorge Vázquez, director general de Nutanix España y Portugal, revela las claves de su modelo de negocio y por qué la compañía está en el centro de la nueva era digital.

¿Cree que la población en general es consciente de cómo se gestionan sus datos en las empresas y las plataformas tecnológicas?

Hoy en día, la mayoría de la población, sobre todo los jóvenes, tienen un nivel de cultura digital bastante alto. Y, a nivel profesional, también se ha avanzado bastante en cuanto a la cultura de datos e infraestructuras disponibles. Las empresas han evolucionado a la par de la tecnología porque han ido entendiendo la nueva realidad informática, y ahora el cloud es la realidad de muchas de ellas.

Sin embargo, aunque la nube está en el centro de nuestra vida digital, muchas personas aún no saben realmente qué hay detrás. Usan servicios digitales sin tener claro desde dónde se gestionan los datos o cómo se protegen.

En Nutanix trabajamos precisamente en ese "tras bambalinas": hemos desarrollado una arquitectura tecnológica que hace posible que toda esa información esté disponible cuando se necesita, de forma segura y eficiente. Somos una empresa nacida en la nube con el objetivo de hacer que todo ese proceso sea fácil para nuestros clientes. Y, al final, eso también facilita la vida a los usuarios que usan esos servicios cada día, sin necesidad de ser expertos.

Los negocios del presente requieren de la tecnología para ganar en competitividad y operatividad. ¿Qué beneficios obtienen las empresas al adoptar una infraestructura unificada que integre nube híbrida, Edge y gestión de datos, como la que ofrece Nutanix?

La ventaja de contar con una infraestructura como la que ofrece Nutanix es que todo está conectado y gestionado desde un único lugar, con planes de contingencia preparados para cualquier incidencia como por ejemplo el apagón del pasado mes de abril. Nuestra tecnología permite "industrializar" —es decir, automatizar y estructurar de forma eficiente— el manejo de los datos y del sistema completo de una empresa. Así se puede anticipar cualquier interrupción y tener siempre un camino alternativo listo.

Hay que tener una arquitectura híbrida, otro canal, otra forma de llegar a esa información, a esos datos. Puede dejar de funcionar Internet o una parte del data center en algún momento.

Eso es lo que ofrecemos a organizaciones públicas y privadas que apuestan por un entorno híbrido: soluciones que les permiten seguir funcionando, sin importar lo que pase fuera.

Uno de los desafíos del panorama informático actual en las empresas es el crecimiento de la gestión de aplicaciones y datos. ¿Cómo ayuda Nutanix a las empresas a simplificar operaciones y mejorar la resiliencia tecnológica?

Hemos creado alianzas con muchas empresas tecnológicas líderes: proveedores de copias de seguridad, soluciones de seguridad, escritorios virtuales, entre otros. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución más sencilla y completa.

Gracias a estas alianzas, cuando una empresa quiere instalar una nueva herramienta o servicio, puede hacerlo fácilmente dentro del entorno Nutanix. Nosotros les damos un entorno ya consolidado, donde todos esos procesos están "industrializados": es decir, listos para usarse con rapidez, seguridad y sin complicaciones técnicas.

Así, el cliente no tiene que preocuparse por integrar muchas piezas distintas: nosotros ya las hemos conectado por ellos, y todo se puede gestionar desde un solo lugar.

Entre los desafíos, se encuentra el aumento de los costes en soluciones digitales. ¿Qué medidas están tomando para garantizar que sus soluciones sigan siendo rentables y accesibles para las empresas?

Nutanix nació como una plataforma hiperconvergente que unifica todos los recursos tecnológicos (como almacenamiento, procesamiento, redes) en un solo sistema. Una de sus grandes ventajas es que puede asignar los recursos de forma dinámica: se adaptan en tiempo real a lo que la empresa necesita, y si ya no se usan, se liberan. Esto se traduce en importantes ahorros.

La mayoría de nuestros clientes tienen unos ahorros del 30% en la gestión de infraestructuras y energía eléctrica. Y es que, aunque uno de los principales consumidores de electricidad en el mundo moderno sean los data centers, si eres capaz de gestionar de una forma óptima la asignación de recursos, ahorras en costes de energía.

Sería como reservar el espacio digital que necesite cada empresa…

Efectivamente. Para ponerlo en un ejemplo sencillo: imagina que una empresa lanza una campaña de marketing y necesita habilitar 5.000 usuarios. Puede hacerlo con Nutanix, y si mañana esa campaña termina, puede liberar esos recursos automáticamente y usarlos para otra cosa. Así, no se desperdicia nada.

¿Qué valor diferencial ofrece Nutanix que otros proveedores no consiguen igualar?

A diferencia de otros competidores que nacieron antes, Nutanix ha sido creada con una tecnología mucho más moderna desde sus inicios. Nuestra solución está basada en arquitectura cloud (en la nube)., lo que la hace más flexible, actualizada y preparada para los desafíos actuales.

Como te comentaba, está construida sobre lo que se llama "infraestructura hiperconvergente", que permite redistribuir los recursos automáticamente dentro del centro de datos, según lo que necesite la empresa en cada momento.

Muchos otros proveedores pueden ofrecer partes de esta capacidad, pero Nutanix lo hace todo en un solo entorno: desde almacenar los datos hasta ejecutar las aplicaciones y protegerlos. Esto es gracias a nuestra experiencia como empresa de software, que nos ha permitido desarrollar una solución integral que facilita el uso de la tecnología, sin complicaciones.

Ante un mercado tecnológico tan competitivo ¿cómo definirías la estrategia de negocio de Nutanix?

Mientras muchos competidores están aún decidiendo dónde invertir, Nutanix ya está en una fase de crecimiento. Estamos contratando talento, invirtiendo en clientes, ayudando en procesos de migración tecnológica…

Un ejemplo claro es nuestro Centro Europeo de Excelencia en Barcelona, donde trabajan unas 300 personas en áreas clave como soporte técnico, producto, marketing o ventas. Ese centro nos permite atender mejor a los clientes de toda Europa y ofrecer un servicio de alta calidad.

Llevamos quince años como empresa, y diez años en España. En este tiempo hemos crecido de forma constante y, tanto en España como en Portugal, estamos viendo un aumento muy positivo en la adopción de nuestras soluciones. Esto es una muestra de que la estrategia de Nutanix no solo es sólida, sino que está dando resultados concretos.

Son muchas las empresas de diferentes ámbitos que ya integran estas soluciones de gestión de datos y aplicaciones en la red ¿Qué sectores están mostrando mayor adopción de sus soluciones?

El sector público es una avalancha de oportunidades. En la administración general del Estado y en los gobiernos regionales tenemos proyectos muy importantes relacionados con la digitalización como, por ejemplo, a través de los fondos FEDER. En el sector privado, estamos sobre todo en banca y seguros. Nuestro trabajo aquí es ayudarles a manejar la gestión de entornos híbridos con el cloud y a gestionar su data center de una forma eficaz. En sectores como las telecomunicaciones y laboratorios o empresas de salud, estamos muy activos porque están innovando continuamente y tienen esa necesidad de manejar entornos cloud.

Son sectores que tienen que manejar más datos y, por lo tanto, garantizar esa seguridad ¿Puede compartir un caso de éxito donde las soluciones de Nutanix hayan marcado una diferencia en escalabilidad y eficiencia?

Por ejemplo, en este ámbito de la salud, en los Servicios de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y Andalucía (SAS), hemos reemplazado toda la infraestructura que da servicio a los hospitales y a todos los usuarios que se conectan tanto en la administración central de los servicios de salud como en los diferentes servicios de una red hospitalaria. De toda esta infraestructura necesaria se encarga Nutanix. Estamos en un ámbito de inversión con ganas de trabajar con nuevos clientes.

También, el sistema para hacer pruebas de tecnología y seguridad como el Centro de Pruebas y Validación (CEPRUVAL) del Ejército de Tierra se están manejando con Nutanix… Y, en el Senado hemos implantado un data center donde se gestiona la dinámica de la cámara tanto a nivel interno como externo. Un uso intensivo con unas necesidades de seguridad muy altos.

Precisamente, hablamos de esa seguridad tan necesaria ¿Cómo garantiza Nutanix la protección contra las ciberamenazas y la pérdida de datos?

Nosotros somos el gestor del data center y este se administra pensando en las amenazas y en recuperar el sistema lo antes posible. La amenaza existe, pero, lo que puedes hacer es prepararte para ella y recuperarte de una forma rápida e industrializada. Es ahí donde Nutanix ha trabajado, en la contingencia con los partner de seguridad para hacer que las empresas tengan una gran capacidad preventiva. Si crees que no tienes amenazas, eres un inconsciente. Existen, lo importante es enterarte que te han atacado. Al final, ese es el mensaje: detectar lo antes posible y recuperar el entorno de forma óptima y automatizada.

¿De qué manera la automatización y los procesos de gestión de datos y aplicaciones ayudan a mejorar la eficiencia operativa en materia de ahorros de tiempo y consumo de energía en entornos complejos?

Como hablábamos anteriormente, utilizamos un entorno con una reasignación dinámica de recursos, pero también infraestructuras modernas. Por ejemplo, podemos comparar un data center muy grande con un data center como el nuestro del tamaño de un frigorífico. Un espacio menor con la misma potencia de computación, es decir, tienes una gestión dinámica y capacidad, además de ahorrar costes. La sostenibilidad es nuestro late motiv desde el inicio de la empresa. Por otro lado, en la industrialización, en nuestra obsesión por trabajar con las cargas, nosotros no te damos las ruedas para el coche, nosotros diseñamos esas ruedas para el coche que vas a tener. De esta forma, la relación con ese fabricante nos permite optimizar su gestión e industrialización. Una mejora bastante importante.

¿Qué papel juega la IA en la mejora del rendimiento de las infraestructuras TI?

Es una buena pregunta. Nosotros llevamos tiempo siendo referentes en sistemas de gestión de data center y, sobre todo, uno de los entornos son los escritorios virtuales que usa la GPU. Esto es lo que se utiliza en entornos de inteligencia artificial. Muchas empresas que han utilizado IA generativa tenían que subir la información al cloud, pero esa información es sensible. Entonces, requieres de un entorno controlado. Nutanix es experto en eso porque no solo incluye la infraestructura, sino las bases de datos, los sistemas de microservicios que necesitan los entornos de IA sumado a las alianzas con fabricantes como NVIDIA y HIFACE. ¿Qué alternativa tiene un cliente para montar un sistema de IA privado? Comprar un hardware, instalar los servicios de bases de datos... Nutanix ya lo ha hecho todo, ha construido un ChatGPT in a box, una caja que lo tiene todo. Se llama Nutanix IA (NAI). Es un módulo específico que permite a los clientes importar el modelo de IA y poderlo ejecutar en privado. Entonces, es un paso importante. Yo no he visto a nadie que lo tenga. Como fabricante de una administración de data center, nadie ha construido todavía un entorno de IA específico como este.

Producido por EcoBrands