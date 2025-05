Mahou San Miguel acelera su internacionalización para seguir creciendo

"Hoy somos un jugador relevante en el sector a nivel global", asegura Elena Reviriego, directora general de la unidad de negocio internacional de Mahou San Miguel. En la actualidad, seis de cada diez litros de la cerveza de marca española que se consume fuera de nuestras fronteras, es made in Mahou San Miguel. La directora agrega que "nuestra cuota de mercado nos sitúa como el 4º player de cerveza en Europa Occidental". Además, la compañía cuenta con un porfolio amplio y diverso de marcas y productos que les permite adaptarse a distintos mercados y perfiles de consumidores.

Llegar a ser una compañía internacional de referencia requiere de una buena estrategia. El modus operandi de la firma pasa por capitalizar la oportunidad de crecimiento que dispone en Europa continental, reforzando la presencia y relevancia de la marca San Miguel y desarrollando otras marcas como Mahou en mercados más maduros como Reino Unido, donde son líderes indiscutibles en cerveza española. Además, su hoja de ruta incluye incrementar su presencia e impacto en otros mercados donde ya están presentes como Latinoamérica, reforzando el posicionamiento de Mahou como cerveza española de referencia, o Estados Unidos, donde operan desde hace diez años y donde cuentan con tres centros de producción propios y marcas craft de referencia como Founders o Avery.

A la conquista de Europa

En Europa continental, la compañía está aprovechando la gran oportunidad de capitalizar el potencial de desarrollo de la categoría World Premium Lager, donde compiten con su marca San Miguel. De hecho, ha puesto en marcha un ambicioso plan, cuya duración es de cinco años (2023-2027) y que ya está dando sus frutos.

"Hemos anunciado una inversión de 50 millones de euros con el objetivo de duplicar nuestras ventas en Europa continental para 2027, consolidando a San Miguel como una de las marcas cerveceras de referencia en Europa", explica Reviriego. Y reconoce que parten de "una muy buena base" porque cuentan con San Miguel, "nuestra marca más internacional y la cerveza española líder en el continente". De hecho, hoy San Miguel es la marca más reconocida en países como Alemania (74%) o Italia (69%).

En el marco de este plan la firma acaba de lanzar Spanish Summer – No Matter When, Where or How, una campaña que captura ese estilo de vida tan inconfundible de San Miguel y de España, destacando su verano. Precisamente, el periodo estival en nuestro país es muy valorado por los turistas europeos y posiciona a España como su destino número 1.

Su objetivo pasa por convertir a San Miguel en una marca global europea y acelerar su crecimiento el continente, replicando el modelo de éxito de mercados como Reino Unido, donde "somos líderes indiscutibles entre las marcas españolas desde que aterrizamos en este mercado de forma pionera hace más de 30 años", expone Reviriego.

San Miguel en Reino Unido

Uno de los principales mercados para la marca es Reino Unido, clave para el plan de internacionalización de la compañía. Actualmente, San Miguel es la firma de cerveza española más vendida y más reconocida por el consumidor británico. En concreto, "el 54,7% de cuota de mercado de la cerveza española vendida en el país corresponde a la compañía y a mucha distancia de la siguiente cerveza española en el ranking, que cuenta con un 29,2% de cuota de mercado", especifica la directora y corrobora el sólido liderazgo de San Miguel.

A ello se le suma a que, en el canal de alimentación, es la primera marca en volumen de ventas, con un 21% de cuota de mercado por encima de otras referencias internacionales y superando en volumen a la suma del resto de españolas. También es la primera marca en volumen en la hostelería británica, con un 11% de cuota de mercado en este canal.

Por ello, San Miguel es TOP 1 en su sector en Brand awarness, el medidor que permite identificar el grado en el que los consumidores reconocen y recuerdan una marca. En este caso, 9 de cada 10 clientes británicos conocen a San Miguel. De hecho, según la encuesta de la empresa YouGov, que ha preguntado acerca de 164 marcas de cerveza y sidra en Reino Unido, San Miguel es la cerveza favorita de los británicos con la máxima nota, por delante de otras marcas nacionales e internacionales.

"La apuesta de Mahou San Miguel por el mercado británico es firme y de largo plazo", asegura Reviriego. Y agrega que "seguiremos impulsando el sólido liderazgo de San Miguel y dinamizando el desarrollo de las cervezas World Premium Lager con otras marcas con gran potencial de crecimiento, como Mahou Cinco Estrellas".

Producido por EcoBrands.