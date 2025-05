Los productos cotizados abren la puerta a la inversión para todos

¿Alguna vez has tenido el gusanillo de invertir pero finalmente no lo has hecho por desconocimiento o miedo a malos resultados? Durante años, tener este pensamiento ha sido, por regla general, lo normal entre la mayoría de las personas que en alguna ocasión se han interesado en los mercados. Hoy en día, esta situación ha dado un giro de 180 grados, siendo completamente factible el acceso a multitud de productos de inversión de manera informada.