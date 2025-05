La revolución de la IA ha llegado: cómo los PC con tecnología Snapdragon y Telefónica Empresas están redefiniendo el futuro corporativo

Qualcomm Technologies y Microsoft se han unido para presentar los nuevos Copilot+ PCs, que se lanzaron en 2024. Estos nuevos dispositivos con IA integrada permiten dar un salto cualitativo en el rendimiento de la IA en el mundo del PC corporativo. Esta transición necesitará de un proceso de adopción controlado compatible con todas las principales aplicaciones de negocio. Ahí es donde entra en juego Smart Workplace All in One, una solución de Telefónica Empresas que permite la adopción de este tipo de equipos y una atención genuina al usuario final de las organizaciones.

Impulsados por los procesadores Snapdragon® X Series y Windows 11, estos nuevos dispositivos están diseñados para aprovechar todo el potencial de la IA generativa y ayudar a transformar el puesto de trabajo corporativo en un entorno ágil, rico en seguridad y extremadamente eficiente.

A su vez, Telefónica Empresas se convierte en un aliado estratégico para las organizaciones que buscan implementar estas soluciones. No solo ofrece consultorías personalizadas para garantizar la compatibilidad de herramientas y la integración de la IA generativa, sino que también facilita de manera efectiva la incorporación de los nuevos dispositivos al ecosistema corporativo.

Smart Workplace All in One es un servicio completo, end to end, que gestiona en tiempo real el puesto de trabajo de las organizaciones y ofrece una atención diferencial a los empleados gracias a su ventanilla única. Telefónica Empresas ha desarrollado un chatbot integrado en Teams, una de las herramientas más utilizadas en el mundo empresarial, para atender las peticiones y posibles incidencias de los usuarios, sean cuales sean, incluidas las nuevas capacidades de IA en los PC's.

Potencia, IA y batería para varios días al servicio de la productividad

La promesa de los nuevos dispositivos ya está aquí y es más que un simple concepto: es una mejora total del rendimiento y de lo que entendemos actualmente por PC. Los dispositivos con procesadores Snapdragon® X Series permiten a las empresas maximizar la productividad sin renunciar al rendimiento. Esto es esencial en un momento en que el impacto ambiental y la eficiencia de los recursos son prioridades para las organizaciones.

Entre sus ventajas más llamativas cabe resaltar la gran autonomía de su batería de varios días de duración*, que ofrece rendimiento sin necesidad de estar conectada (sin pérdida de potencia al desconectarse), además de una elevada capacidad de computación local con IA.

Otro de los aspectos más innovadores de estos dispositivos es su capacidad de integrar la inteligencia artificial directamente en el hardware. Con un poder de procesamiento de IA revolucionario, los nuevos equipos permiten ejecutar tareas complejas, como la creación de contenido, el análisis de datos y la programación de manera más rápida y eficiente que nunca.

Además, gracias a los 45 TOPS (Tera Operations Per Second) de potencia de su NPU (Neural Processor Unit), las aplicaciones empresariales más exigentes pueden ejecutarse de manera rápida, con nuevas funcionalidades exclusivas de Microsoft que necesitan de esta computación en local. Los sectores empresariales donde estas propiedades son cruciales, como programación, desarrollo software o servicios financieros, encontrarán en estos dispositivos una herramienta clave para alcanzar nuevas alturas de rendimiento.

La eficiencia energética como modelo diferenciador

Los dispositivos desarrollados por Snapdragon® X Series no solo destacan por su alto rendimiento, sino también por su capacidad de trabajar de forma eficiente durante largos períodos de tiempo sin necesidad de recarga. Con la optimización del SoC (System on Chip), los nuevos equipos ofrecen un rendimiento inigualable cuando está desconectado, hasta un 90% más rápido en comparación con otros procesadores, todo ello mientras consumen menos energía. Esto significa que las empresas pueden contar con equipos que se mantienen potentes durante más tiempo, sin preocuparse por la autonomía de la batería, una ventaja clave en la era del trabajo híbrido y remoto.

El papel de Telefónica Empresas, clave en el segmento corporativo de España

Con el fin del soporte de Windows 10 a la vuelta de la esquina -previsto para el próximo 14 de octubre-, las empresas se enfrentan a la necesidad urgente de renovar aquellos dispositivos que no sean migrables a Windows 11. Sin embargo, esta actualización no debe verse como un contratiempo, sino como la oportunidad idónea de dar el salto hacia el futuro de la inteligencia artificial. En este contexto, la solución Smart Workplace All in One de Telefónica Empresas se presenta como el aliado perfecto.

La compañía de telecomunicaciones se encarga del suministro, mantenimiento y resolución de incidencias, sin importar si los equipos están en la oficina o en el hogar de los empleados. Y todo ello con la flexibilidad de acceso a través de diversos canales, como el teléfono, el portal web o Teams. Este innovador servicio, que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa mediante módulos personalizables, permite gestionar todo el parque de PC desde un único punto de contacto.

La transición a Windows 11 no solo implica una actualización de los equipos, sino también la preparación para una nueva era de productividad y rentabilidad, donde la inteligencia artificial generativa será el pilar fundamental. En definitiva, Smart Workplace All in One se posiciona a la vanguardia de la innovación.

Estamos ante un cambio paradigmático en el entorno empresarial, donde Qualcomm y Microsoft están allanando el camino hacia el futuro de las corporaciones. Con el apoyo de Telefónica Empresas como socio estratégico, las organizaciones pueden adoptar estas innovaciones con total convicción, asegurando una transición fluida y exitosa. Con un enfoque integral y un profundo conocimiento del entorno empresarial, Telefónica ayuda a las empresas a evolucionar hacia un porvenir más eficiente y competitivo. El futuro del trabajo ya está aquí y las empresas que adopten estas tecnologías liderarán la nueva era digital.

Producido por EcoBrands

*La duración de la batería varía significativamente según el dispositivo, la configuración, el uso y otros factores.

Los productos con la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

El rendimiento de la CPU se basa en Geekbench v6.2 Single-Core en el sistema operativo Windows 11, ejecutado en octubre de 2024. El Snapdragon X Elite (XIE-80-100) fue probado en un Dell XPS 13 (9345) en modo de energía "Equilibrado" en Windows y "Optimizado" en Dell Power Manager. El Intel Core Ultra 7 256V fue probado en un Dell XPS 13 (9350) en modo de energía "Equilibrado" en Windows, en "Modo estándar" en Windows y "Optimizado" en Dell Power Manager. El AMD Ryzen AI 9 HX 370 fue probado en un ASUS VivoBook S14 (M5406WA) en modo de energía "Equilibrado" en Windows y "Modo estándar" en MyASUS. La comparación de potencia y rendimiento refleja resultados basados en mediciones e instrumentación de hardware de los dispositivos indicados. La duración de la batería varía significativamente según el dispositivo, la configuración, el uso y otros factores.