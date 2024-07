Los beneficios de las 'TowerCos': eficiencia, sostenibilidad, inversiones y brecha digital

El reciente informe The Economic Contribution of the European Wireless Infrastructure Sector elaborado por Ernst & Young y la Asociación Europea de Infraestructuras Inalámbricas (EWIA) destaca la creciente relevancia del sector en el mercado europeo. El estudio pone de manifiesto las bondades de los operadores neutros, que han pasado de ostentar un 17 por ciento del mercado en 2018 a un 39 por ciento en 2023 y que podrían alcanzar un 50 por ciento. Unos datos que subrayan su papel cada vez más crucial en la optimización y eficiencia de la infraestructura de red.

Y es que las empresas como Cellnex están demostrando ser esenciales no solo para mejorar la cobertura y capacidad de las redes móviles, sino también para facilitar la transición hacia tecnologías emergentes como el 5G y liberar inversiones milmillonarias de los operadores móviles para afrontar los constantes desafíos tecnológicos.

El estudio estima que la compra de torres por parte de los operadores neutros ha permitido a los operadores móviles (MNOs) liberar 26.000 millones de euros desde 2018, una cifra que ha sido decisiva para permitir a los MNOs reinvertir esos fondos en tecnologías emergentes, como el despliegue de redes 5G y la mejora de la cobertura de servicios de comunicación en toda Europa. Además, el informe estima que con una tasa de externalización de torres que podría aumentar hasta el 50 por ciento, podrían liberarse otros 28.000 millones de euros.

"Se calcula que una mayor externalización a TowerCos independientes liberaría 28.000 millones de euros de capital, que los MNO podrían reinvertir en sus redes, por ejemplo, para mejorar la cobertura y acelerar los despliegues de 5G", señala el informe.

Además de los beneficios económicos, las TowerCos independientes ofrecen ventajas significativas en términos de eficiencia y sostenibilidad. La co-ubicación en torres existentes reduce la necesidad de construir nuevas infraestructuras, lo que disminuye el impacto ambiental y visual. Este enfoque no solo optimiza los costos operativos, sino que también contribuye a un despliegue más rápido y eficiente de las redes. Las inversiones continuas en nuevas implementaciones y mantenimiento, como los 2.000 millones de euros anuales reportados desde 2021, demuestran el compromiso de estas empresas con un desarrollo sostenible y eficiente de la infraestructura de red. "Las TowerCos independientes están desempeñando un papel clave en el despliegue del 5G y la expansión continua de la cobertura de la red móvil; solo los miembros de EWIA han invertido 2.000 millones de euros anuales en nuevos despliegues, refuerzo de emplazamientos y mantenimiento desde 2021".

La brecha digital

"Un despliegue más barato y rápido en las zonas rurales ayuda a resolver la brecha digital", señala el informe en relación a la inclusión y cohesión social que busca esa revolución digital que emprende Europa.

Las empresas como Cellnex desempeñan un papel vital en la mejora de la conectividad en zonas rurales y menos atractivas económicamente para los operadores de redes móviles. En estas áreas, donde los costos de despliegue son altos y las oportunidades de ingresos son limitadas, la capacidad de las TowerCos para reducir costos y optimizar la infraestructura es crucial. Facilitan una mayor cobertura y conectividad, asegurando que las áreas rurales no queden rezagadas en la revolución digital.

"Las TowerCos independientes desempeñan un papel importante a la hora de permitir al sector de las telecomunicaciones hacer el uso más eficiente posible de su infraestructura pasiva. Las mayores tasas de utilización de las TowerCos independientes reducen el coste por usuario, disminuyendo el umbral a partir del cual resulta rentable mejorar la cobertura del servicio", señalan los autores del informe.

Los analistas consideran que la eliminación de duplicidades y la mayor eficiencia en la gestión de la infraestructura también redunda en un esquema de precios más asequible para el consumidor. "Compartir torres con múltiples inquilinos reduce el coste global para los operadores móviles, ayuda a mejorar la cobertura y reduce los precios al consumidor".

A pesar de todo, el sector enfrenta desafíos significativos que requieren atención y adaptación. La competencia y consolidación del mercado es un aspecto crucial, con una previsión de aumento en la competencia entre los MNOs y las TowerCos independientes. Esta dinámica, según el estudio, podría llevar a una mayor consolidación y a cambios en las estrategias de inversión en un contexto en el que la regulación y las políticas gubernamentales seguirán siendo esenciales, especialmente en aspectos como la co-ubicación y el despliegue en zonas rurales, que requieren un equilibrio entre eficiencia económica y equidad en el acceso. La rápida evolución de las tecnologías inalámbricas, como el 5G y futuras innovaciones, plantea tanto desafíos como oportunidades. Las empresas del sector deben actualizar sus infraestructuras y adaptarse a las nuevas demandas de conectividad. Todo ello en un entorno en el que la emergencia climática impone la reducción del impacto medioambiental de la infraestructura.

Producido por EcoBrands.