Desarrollar las habilidades del estudiante es clave para fomentar la empleabilidad

El mundo laboral está en constante transformación. Una formación completa y adaptada a las necesidades de las empresas es esencial para la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Desarrollar las habilidades de los estudiantes, así como sus competencias digitales y tecnológicas son aspectos clave para fomentar la empleabilidad tras terminar los estudios. "Hay que actuar durante y no esperar al después", señala Carmen Sebrango Sadia, head of Careers Service and Employability de CEU.