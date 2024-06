LALIGA GENUINE promueve la inclusión en el fútbol profesional

LALIGA GENUINE es impulsada por LALIGA, a través de su Fundación y persigue la inclusión a través del fútbol profesional, basándose en el lema: "compartir antes que competir". Más allá de la inclusión y la deportividad, también defiende los valores de la tolerancia, el respeto, la superación, la igualdad, el trabajo en equipo, la autenticidad y el juego limpio.

El proyecto nace de la mano de Rubén Almazán y Álvaro Cano, dos seguidores del Nàstic de Tarragona, que visitaron a Javier Tebas, presidente de LALIGA, para contarle su sueño: crear una liga de fútbol para personas con discapacidad intelectual. A raíz de eso, FUNDACIÓN LALIGA orquestó todo para que comenzara en la temporada 2017/2018. "Desde su creación, LALIGA GENUINE, ha experimentado un crecimiento exponencial. Hemos pasado de 18 equipos participantes en la primera temporada a 46 equipos en la actualidad", destaca Olga de la Fuente, directora de FUNDACIÓN LALIGA. Y añade que "los jugadores y jugadoras nos transmiten su emoción, su satisfacción y su agradecimiento por poder vivir esta experiencia. Aparte de mejorar su salud, el sentirse parte de un equipo o viajar fuera de casa, por ejemplo, refuerza su autoestima, su autonomía y sus habilidades sociales. La mayoría de ellos nos aseguran que LALIGA GENUINE ha cambiado sus vidas y es muy emocionante".

Kevin Ela Messie, jugador del Valencia CF

En palabras de Kevin Ela Messie, jugador del Valencia CF, "mi vida no ha sido fácil, llegué a España cuando era pequeño. Yo tengo una discapacidad intelectual y física, pero siempre lo he llevado con mucha naturalidad. El deporte y el fútbol, en concreto, siempre me han ayudado a seguir adelante". Esto demuestra, una vez más, el poder que tiene el fútbol como herramienta de cambio y mejora para la sociedad, poniendo el valor en el compañerismo, la deportividad y la amistad; pero siempre, sin dejar de lado la competitividad y la pasión. De hecho, Ela Messie, destaca que de las mejores cosas que ofrece LALIGA GENUINE es "la gente, el apoyo que hay con todos los jugadores y jugadoras, cómo nos tratan y lo bien que te sientes cuando juegas. También la oportunidad de viajar por toda España y visitar nuevas ciudades, los estadios y todo lo que hacemos fuera de la competición".

Este mes se cerró una edición más para recordar, tras seis sedes —Tarragona, Cádiz, La Coruña, Tenerife, Burgos y Getafe— y más de 270 encuentros. El broche final se puso en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra del Getafe CF. Este acogió la fase final, donde se conocieron a los cuatro ganadores. A nivel deportivo fueron el RCD Espanyol en el Grupo Inclusión y el Real Oviedo en el Grupo Superación. Por su parte, los clubes campeones de los trofeos Fair Play fueron el Córdoba CF en el Grupo Inclusión y el Burgos CF en el Grupo Superación.

Olga de la Fuente, directora de FUNDACIÓN LALIGA

Tal y como apunta la directora de FUNDACIÓN LALIGA, "estamos generando un impacto social y mediático muy positivo, que ha dado visibilidad y reconocimiento a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Esto nos ha permitido despertar el interés de muchos agentes externos y desarrollar otras acciones complementarias que van más allá de la competición". LALIGA GENUINE cuenta con el apoyo de marcas asociadas como EA Sports, Puma, Panini, El Corte Inglés, Allianz, Burger King, Solán de Cabras y PortAventura World. Aunque la relación va a más, por ejemplo, con Burger King hay "un convenio de inclusión sociolaboral por el que se contratan jugadores y jugadoras de los 46 equipos participantes, favoreciendo su autonomía, crecimiento e independencia personal.

Este acuerdo ya se está materializando, y en esta temporada hay trabajando un total de 33 jugadores y jugadoras de nuestra liga", asevera de la Fuente. "El proyecto está muy consolidado y de cara a las próximas temporadas queremos seguir fomentando la participación del mayor número de jugadores y jugadoras posibles, ya que para ellos es una experiencia inolvidable", apunta de la Fuente. Y agrega que "queremos y debemos seguir concienciando a la sociedad sobre la inclusión y la diversidad y de todos los valores positivos que aporta este colectivo".

Realizado por ECOBRANDS