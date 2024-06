Mac, un aliado para la seguridad de tu empresa

En un informe realizado por la consultora independiente Forrester actualizado hace unos días concluye que, por cada Mac usado dentro de una empresa, se reduce en un 90% el riesgo de filtración de datos. Es por ello por lo que cada vez más compañías buscan diversificar sus activos tecnológicos con la incorporación de ordenadores y aplicaciones de Apple. Además, las organizaciones entrevistadas para este estudio afirman que los Mac cuentan con una arquitectura más segura que los PC, un hecho que da lugar a una reducción del riesgo de incidentes de seguridad, así como a la eliminación de la necesidad de instalar aplicaciones de seguridad, que si son preceptivas en otras plataformas.

Y es que los ordenadores Mac cuentan con soluciones de seguridad que ya están integradas al nivel más básico, desde el propio chip. Algo que permite, por ejemplo, encriptar o desencriptar la información del disco duro en décimas de segundo, una acción que puede prolongarse durante horas, o incluso días, en otro tipo de ordenadores. Y no solamente eso: Mac encripta toda la información del disco duro cada vez que el ordenador se pone en reposo, lo que supone una notable barrera extra ante posibles ataques externos. Una ventaja que destaca, en el Informe Forrester, un jefe de IT de una empresa del sector de fabricación, cuando afirma que "el chip de Apple es un activo increíble para nuestros dispositivos: trae un sistema de encriptación integrado. Podría decirle muchísimas cosas sobre seguridad de los dispositivos Mac actuales, pero simplemente señalaré que no va a tener los problemas que suele tener con los PC". Además, los ordenadores Mac gestionados permiten el borrado de datos en remoto, una particularidad de Apple que añade un plus de seguridad a las empresas en caso de pérdida o sustracción de un terminal.

Otra de las ventajas del uso de Mac en las empresas en términos de seguridad, y que también recoge el Informe Forrester, radica en el hecho de que Apple controla la distribución de las aplicaciones. De esta manera, al fabricar tanto hardware como software, Apple se erige como el único proveedor tecnológico del mercado que realmente garantiza que sus aplicaciones están libres de software malicioso. Un hecho que se suma a la seguridad de sus plataformas: Apple ha creado un sistema de plataformas robusto que permite aumentar la productividad de los usuarios sin descuidar la seguridad.

La delincuencia del siglo XXI ha encontrado en el ransomware (robado de datos), entre otras formas de ciberdelincuencia, una lucrativa forma de extorsión a las empresas de la era digital. Por suerte, las compañías no están solas en este proceso, pueden contar con Apple como un socio seguro para mejorar la protección de su información, la de sus empleados y la de sus clientes.

IDoo es la empresa especializada en Apple del Grupo Bechtle, el mayor distribuidor de IT de Europa y miembro de la Global IT Alliance, organización con presencia en 125 países. Bechtle dispone de más de 100 oficinas repartidas en 14 países y un equipo directo de más de 15.000 personas. Unos números que respaldan la reconocida experiencia de iDoo, una empresa que además cuenta con un alto grado de experiencia en implantar soluciones de seguridad y ciberseguridad en entornos Apple y Mixtos. Una fuerza a la que se suma su exitoso modelo de implementación basado en la especialización: iDoo es distribuidor 100% exclusivo de Apple y ofrece diferentes herramientas basadas en la pedagogía a sus clientes para que estos puedan sacarle el máximo partido a sus dispositivos.

Más información en: https://idootech.com/di-hola-al-mac/

Producido por EcoBrands