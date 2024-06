La comunicación, otro "bote salvavidas" imprescindible en el mar

Según datos de Salvamento Marítimo, el número de personas asistidas en 2023 supone un crecimiento del 44% sobre los dos años anteriores. En cuando a tipología de embarcaciones implicados en incidentes marítimos, las de recreo superan las 2.300 mientras que los buques mercantes y los pesqueros no alcanzan los 1.000.

En este contexto gana especial relevancia que las embarcaciones cumplan una serie de requisitos de seguridad que van desde la revisión obligatoria del estado del motor y planificar la navegación hasta tener en perfecto estado el sistema de radiocomunicaciones. Este sistema es vital en cualquier embarcación puesto que es el medio que avisa en caso de incidente y pone en marcha el protocolo de emergencia.

Hay que tener en cuenta que el área de responsabilidad de búsqueda y salvamento de España abarca un millón y medio de kilómetros cuadrados, lo que equivale a tres veces el territorio nacional. Para garantizar que Salvamento Marítimo pueda hacer su trabajo, la conectividad se presenta como un elemento clave y en esto, Cellnex juega un papel muy importante. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones cuenta en la actualidad con tres Centros de Comunicaciones Radiomarítimas (CCRS) desde los que controla lo que sucede en el mar. "Nuestra labor es la escucha permanente", destaca María Fernández, responsable del área de Centros de Operaciones Marítimas de Cellnex.

Imagen de archivo de un rescate realizado en el mar

Dichos centros, que están ubicados en A Coruña, Valencia y Las Palmas, destacan porque están interconectados y operativos todo el año (365 días) y con personal dedicado a ellos las 24 horas del día los siete días de la semana. Desde ellos, se gestiona de manera remota el equipamiento de las 47 estaciones costeras que Cellnex tiene distribuidas estratégicamente a lo largo de todo el territorio costero español.

Esta escucha permanente que se realiza desde los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas es lo que permite que se activen los protocolos en situaciones de emergencia sin incidencias. "Cada incidencia marítima tiene sus propias peculiaridades (tipo de barco y naturaleza del peligro, condiciones climatológicas y marítimas, distancia a la costa, etc.) por lo que no hay dos situaciones iguales. La gestión inicial de una emergencia es uno de los pilares básicos del éxito", confirma Fernández.

Esto es posible gracias a que todas las embarcaciones cuentan con el equipamiento de comunicación determinada por su zona de navegación, desde un equipo de VHF si navega dentro de 35/40 millas náuticas, más un equipo de Onda Media para los que naveguen dentro de 150 millas y hasta un equipo de comunicaciones por satélite de Inmarsat o de Onda Corta para los buques que también naveguen en la denominada zona A3.

"Nuestros Centros de Comunicaciones Radiomarítimas realizan escucha continua y retransmiten las alertas y llamadas de socorro, realizando Salvamento Marítimo la coordinación de la operativa de búsqueda y rescate", explica la responsable del área de Centros de Operaciones Marítimas de Cellnex.

Desde 2008 vigilando los mares

La compañía española se adjudicó en 2008 el contrato para la prestación del Servicio de Socorro y Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Desde entonces garantiza las comunicaciones marítimas en caso de emergencia y transmite toda la información que deba llegar a las embarcaciones: Recepción y gestión de mensajes de Socorro, Emisión de Boletines meteorológicos y Avisos de Temporal, Radioavisos y Contacto con el Centro Radiomédico entre otros.

Un servicio al que van a seguir dando continuidad, de hecho, el pasado mes de abril la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó a Cellnex España el contrato de prestación de los servicios englobados dentro del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Cellnex prestará el servicio a través de su Red de Estaciones Costeras distribuidas en sitios estratégicos a lo largo de todo el litoral de la península, en las bandas de frecuencia VHF, MF, HF y NAVTEX.

Este servicio incluye la difusión de radio avisos náuticos, boletines y avisos meteorológicos definidos por la autoridad marítima, la interconexión con el servicio radio médico español para consultas médicas desde el mar y el servicio de comunicaciones para pruebas de equipos radio e inspección en buques.

La prestación de este servicio da cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por España, en particular el Convenio SOLAS (Safety of Life at Seat) y el Convenio Internacional sobre la búsqueda y salvamento marítimo SAR (Search and Rescue), los más importantes de todos los tratados internacionales sobre la seguridad de los buques.

El Nivel de Servicio exigido por Salvamento Marítimo, de altísima disponibilidad, propio de un servicio de seguridad y emergencias de estas características, requiere de una red muy robusta, diseñada con redundancias y planes de contingencia para garantizar la operatividad y el aseguramiento de un servicio tan crítico. Es aquí donde Cellnex parte con ventaja. La compañía española cuenta con una amplia experiencia en la gestión de redes y servicios de comunicaciones de seguridad y emergencia, y sus sistemas de radiocomunicaciones móviles, con más de 1.300 estaciones base, dan servicio a más de 98.000 usuarios entre los que se incluyen policías, bomberos, guardas forestales y personal sanitario en toda España.

Sistema de Identificación Automática de Buques

Salvamento Marítimo también ha adjudicado a Cellnex el servicio de datos del Sistema de Identificación Automática de Buques (Automatic Identification System, AIS) para el establecimiento de un sistema de seguimiento y tratamiento de la información sobre el tráfico marítimo.

Las estaciones costeras de Cellnex recogen los datos AIS que contienen la información de navegación de las embarcaciones, información estática (matrícula, características, pabellón…) e información dinámica (velocidad, rumbo, puerto de origen, puerto de destino…).

El servicio incluye seguimiento y presentación de los datos AIS en tiempo real, así como su almacenamiento para su gestión y tratamiento. Respcontrato se amplían las zonas de cobertura AIS satelital, y se añade además el nuevo servicio WMS (Web Map Services) para prestar cobertura mundial.

