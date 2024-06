Saray Zárate (Diputación foral de Álava): "Álava es un territorio ideal para nuevas implantaciones industriales"

¿Cuáles son las fortalezas de Álava para haber logrado este desarrollo industrial tan importante?

Hay varios factores que hacen de Álava un territorio de excelencia para la implantación de proyectos empresariales y, en concreto, industriales. Por supuesto, nuestra ubicación estratégica y las buenas conexiones nos convierten en un verdadero nodo logístico dentro del Estado y hacia Europa. Tenemos suelo disponible en condiciones competitivas y bien conectado con infraestructuras estratégicas para el transporte de mercancías como el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, la terminal intermodal de Júndiz o el Puerto de Bilbao. Pero, además de eso, la red de centros tecnológicos, los centros de formación especializados, la fiscalidad o la existencia de empresas referente son elementos que hacen de Álava un territorio ideal para nuevas implantaciones industriales.

¿Cómo definirías el momento actual de las empresas implantadas en Álava?

Las empresas alavesas, como en cualquier territorio, están aprendiendo a convivir en un entorno de incertidumbre constante. Y me gustaría precisamente destacar esa resiliencia de la industria alavesa. En los últimos años han tenido que afrontar las consecuencias de contingencias como el COVID-19, la invasión de Ucrania y otros conflictos geopolíticos o el incremento desmesurado de los precios de las materias primas; y, en ese contexto, han sabido seguir siendo competitivas en un contexto global mientras seguían haciendo frente a sus retos de digitalización o transición energética, entre otros.

Algo que preocupa mucho a las empresas es encontrar y retener el talento. ¿En qué situación se encuentran las empresas alavesas?

La falta de talento es uno de los retos más importantes a los que las empresas están ya haciendo frente, y las previsiones apuntan a que se acrecentará a futuro. Y este es un problema especialmente relevante en Álava, un territorio donde la tasa de desempleo apenas supera el 5%.

Por ello, instituciones y empresas debemos hacer un esfuerzo especial para disponer en Álava de talento y personas formadas en las necesidades de las empresas. Sin talento no hay innovación, no hay desarrollo y crecimiento empresarial, no hay emprendimiento, no hay inversión y, en definitiva, no hay competitividad.

Por ello, tendremos que combinar la generación de nuevas formaciones en el territorio con políticas de atracción y fidelización de talento. En los próximos cursos veremos en Álava formaciones de alto nivel en ámbitos novedosos como la computación cuántica, la inteligencia artificial y otros elementos de futuro para nuestras empresas.

¿Cuál es la apuesta de Álava para el desarrollo industrial en los próximos años?

Creemos que, en los próximos años, debemos seguir apostando por posicionar Álava como un polo de referencia en aquellos sectores industriales por los que somos conocidos y reconocidos en todo el mundo. El sector de la automoción, con la consolidación del Basque Automotive Manufacturing Center (BAM), la movilidad y la logística con el Mobility Lab, el proyecto Basquevolt para la fabricación de baterías de estado sólido, o el polo farmacéutico, impulsando modelos de colaboración público-privada para liderar las industrias del futuro.

Además, vamos a redoblar nuestra apuesta por incorporar a Álava tecnologías estratégicas que coadyuven a este desarrollo sectorial, como la robótica, la ciberseguridad o la computación cuántica.

¿Y cuál es el rol que crees que la Diputación foral de Álava debe jugar en este desarrollo industrial del territorio?

Tenemos claro que debemos seguir acercándonos a nuestras empresas, a nuestras personas emprendedoras, a los centros tecnológicos, a nuestro talento, escuchar sus necesidades, prestarles soporte y acompañarles en su camino. Con el convencimiento de que Álava es y debe seguir siendo un territorio reconocido por su estructura económica basada en pymes, en la convivencia entre empresas familiares y grandes multinacionales y en un desarrollo industrial compatible con la protección ambiental. Todo ello impulsando la colaboración público-privada y el desarrollo de la industria bajo una estrategia común y compartida entre las instituciones y el sector.

