Pierre Verlé (Carmignac): "Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo y ofrecer una exposición selectiva a los mercados de crédito"

A través de distintos fondos (Carmignac Portfolio Credit y 3 fondos a vencimiento), Carmignac ofrece un enfoque de inversión muy singular y acceso a una amplia gama de instrumentos de crédito. Carmignac Portfolio Credit, el fondo "insignia" de la casa, tiene como objetivo identificar perfiles de rentabilidad/riesgo óptimos a lo largo del ciclo crediticio gracias a la combinación de análisis macro y sobre todo una rigurosa selección bottom-up. Los fondos Carmignac Credit 2027 y 2029, dos de los fondos a vencimiento de la gama de Carmignac, ofrecen estrategias adaptadas a las necesidades de los inversores que proporcionan visibilidad sobre las rentabilidades futuras. La naturaleza de estos fondos permite anticipar una disminución del riesgo de tipo de interés y del riesgo crediticio a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

Pierre Verlé, Head of Credit, co-Head of Fixed Income y Fund Manager de Carmignac, profundiza sobre todo esto.

¿Cuál es la importancia de la clase de activos de crédito global? ¿Por qué destacan los fondos de crédito de Carmignac en este aspecto?

El mercado de crédito global es muy amplio y diversificado, y puede adaptarse a muchos inversores. De hecho, la variedad de instrumentos disponibles (alto rendimiento, grado de inversión, crédito a corto plazo, deuda subordinada, crédito estructurado, bonos convertibles...) permite a los gestores de carteras elaborar muchos tipos de estrategias para los distintos perfiles de inversores.

Creemos que el entorno crediticio actual es muy atractivo. Aunque los diferenciales de crédito se han estrechado desde principios de año, los rendimientos se han mantenido en los mismos niveles y creemos que este mercado sigue ofreciendo mucho valor tras un sólido 2023.

Mientras que demasiados gestores de fondos basan todo su enfoque de inversión en una rentabilidad fija que se comprometen a ofrecer, independientemente de la oportunidad que se les presente, la base de nuestro proceso en Carmignac es nuestra estimación de los costes fundamentales del riesgo asociado a las inversiones que hacemos. Para evaluar estos costes, dedicamos mucho tiempo a comprender los modelos de negocio y las estructuras de capital para estimar las probabilidades de impago y las pérdidas en caso de impago. Nuestro objetivo es seleccionar inversiones que maximicen las rentabilidades netas de estos costes estimados de los riesgos. Según nuestra experiencia, es la mejor manera de evaluar el atractivo de las oportunidades de forma independiente.

¿Qué ventajas ofrece invertir en crédito para financiar el crecimiento de una empresa, en comparación con otras formas de financiación?

El universo de crédito siempre ha sido una de las pocas clases de activos capaces de generar rentabilidades atractivas a lo largo del tiempo con cierta visibilidad gracias a un análisis detallado de los emisores. Y esto tiene algo de virtuoso, porque al gestionar carteras de crédito, estamos financiando el crecimiento de una empresa, a diferencia de la deuda soberana, donde estamos financiando déficits públicos. Y por último, tras una década de represión financiera, esta clase de activos se ha revalorizado rápidamente para adaptarse a este nuevo entorno de tipos de interés, ofreciendo rendimientos no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 y, por tanto, una perspectiva atractiva de rentabilidad futura.

¿Cómo ha demostrado Carmignac su experiencia y habilidad técnica en la gestión de activos dentro del universo del crédito?

Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo ofreciendo una exposición selectiva a los mercados de crédito, que no puede reproducirse mediante estrategias pasivas como los ETF. Nuestras estrategias de crédito han ofrecido rentabilidades de decil superior en cada uno de los fondos, mientras que gestionamos más de 11.600 millones de AUM (incluye los títulos de renta fija distintos de la deuda pública, en todas las carteras de Carmignac, a fecha de 31 de marzo de 2024), incluidos más de 2.000 millones de euros en nuestros tres fondos a vencimiento a fecha del 30 de abril de 2024.

¿Qué es exactamente un fondo a vencimiento, como lo son Carmignac Credit 2027 o Carmignac Credit 2029

Un fondo a vencimiento invierte en crédito con un vencimiento objetivo, por lo que el riesgo de mercado disminuye a medida que el fondo se acerca a su vencimiento. En un entorno en el que las estrategias de carry, especialmente en crédito, están recuperando su atractivo, esto da al inversor una idea de la rentabilidad a vencimiento.

¿Cuáles son las principales características y ventajas de invertir en Carmignac Credit 2027 y Carmignac Credit 2029, en comparación con otros fondos de crédito del mercado?

La principal ventaja de un fondo a vencimiento es que se trata de una estrategia sencilla que ofrece visibilidad sobre las rentabilidades futuras, suponiendo que no haya impagos en la cartera. En efecto, los cupones y reembolsos de los bonos a su vencimiento se conocen de antemano, por lo que pueden calcularse las rentabilidades esperadas. Tras seleccionar cuidadosamente bonos corporativos de mercados desarrollados y emergentes, en todo el espectro de bonos donde encontremos oportunidades atractivas podemos minimizar el riesgo de tipo de interés, de crédito y de volatilidad, manteniéndolos hasta su vencimiento y limitando al mismo tiempo los costes de transacción gracias a la gestión pasiva.

Principales riesgos de los fondos

Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.

Tipo de interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.

Liquidez: Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar sus posiciones.

Gestión discrecional: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital. Consulte la lista exhaustiva de riesgos en el folleto del Fondo.

*Clases de participación A EUR Acc. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales/ Key Information Document). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, consulte aquí.

Comunicación publicitaria

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. La referencia a una clasificación o un precio no es indicativa de clasificaciones o precios futuros de estas IIC o de la sociedad gestora. Las rentabilidades pasadas no garantizan necesariamente los resultados futuros. Las rentabilidades se expresan netas de gastos (salvo los gastos de entrada aplicables pagaderos al distribuidor). La rentabilidad podría aumentar o descender debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS. Carmignac Portfolio Credit es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392, 2098 y 2203.

