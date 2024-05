Charging boxes: la solución a la prohibición de los móviles en las aulas

Distracciones, dificultades para concentrase e incluso adicción en los casos más graves.

e incluso adicción en los casos más graves. Pérdida de la capacidad creativa e imaginativa.

e imaginativa. Dificultades para socializar y relacionarse con sus compañeros.

y relacionarse con sus compañeros. Depresión, al compararse con "vidas idílicas" alejadas de la realidad.

al compararse con "vidas idílicas" alejadas de la realidad. Exposición a contenidos peligrosos , para adultos o a estafas.

, para adultos o a estafas. Riesgo de ciberacoso o ciberbullying.

Por estas razones, es muy importante que, hasta una cierta edad (algunos estudios aconsejan que mínimo hasta los 14-15 años), la tenencia de móviles por parte de los niños esté vigilada por padres o profesores.

Regulación de los móviles en las aulas españolas de colegios e institutos

Por todos estos motivos antes mencionados, las CCAA de nuestro país se han puesto manos a la obra para tratar de acometer estos riesgos y que las aulas sean lugares donde prime el buen desarrollo cognitivo de los alumnos, la creatividad y las relaciones de amistad entre compañeros.

El problema es que, al no haber una legislación nacional que aborde esta novedosa problemática, cada Comunidad Autónoma está tomando sus propias medidas, que van desde la total prohibición de los móviles en los colegios e institutos hasta medidas más tibias.

Esto genera un gran problema ya no solo entre los alumnos, sino también entre sus familias. ¿Salen de casa sin el móvil? A los padres no les va a gustar la idea de que sus hijos estén incomunicados hasta que vuelvan a casa, y más si tras las clases tienen actividades extraescolares, tienen que desplazarse a algún lado etc.

¿Lo esconden en la mochila o en los bolsillos? Sin duda van a tener la tentación de mirarlo y van a acabar castigados y con el móvil requisado.

Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa para esta problemática? La instalación en colegios e institutos de taquillas de custodia y carga de móviles, también conocidas como charging boxes.

Charging boxes, la mejor solución para guardar los móviles en clase

Existe una alternativa idónea para solucionar de un plumazo este problema, y que ya está siendo implantada en cada vez más centros escolares de toda España. Son las consignas para guardar móviles o charging boxes, unas pequeñas taquillas con entradas USB que permiten una custodia segura de los dispositivos móviles a la vez que estos son cargados (así, además, se soluciona otro gran problema, como es la descarga de la batería del teléfono que hace que muchos chicos y chicas se queden sin batería a lo largo del día).

Así pues, cuando comienza la jornada lectiva, los alumnos depositan sus móviles en estas consignas (teniendo la opción de cargarlos si lo desean), y de esta manera se evitan distracciones durante las clases, teniendo en todo momento los teléfonos guardados de forma segura y pudiéndolos recuperar cuando los profesores o el reglamento del colegio o instituto estime oportuno. Obviamente, estas taquillas pueden abrirse en cualquier momento ante emergencias o circunstancias que así lo demanden.

La empresa Megablok es especialista en este tipo de taquillas para el sector educativo, habiendo implantado ya esta solución en diversos centros escolares españoles con gran éxito.

Si deseas más información al respecto para tu centro escolar, puedes solicitársela sin compromiso a través de su página web.

No permitas que tu colegio o instituto se quede estancado ante este nuevo escenario que ya no tiene vuelta atrás.

