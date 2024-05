Transformación, seguridad e IA en los puestos de trabajo

Compartieron conocimientos y experiencias, evaluaron tendencias y tecnologías clave para entender los espacios laborales, y presentaron casos de uso inspiradores con vistas a repensar cómo se puede (y se podrá) trabajar de una forma más creativa, innovadora y eficiente.

Dos mesas redondas y dos conferencias protagonizadas por responsables en empresas como Inetum, Seat, BNP Paribas Finance España, Intel, Eulen, Grupo FCC, Microsoft o Aragonesa Servicios Telemáticos (AST).

Sergio Torres, director del Área Digital Workplace de Inetum, comenzó con un baile su ponencia "Conectando el trabajo del futuro", igual que Steve Ballmer, Bill Gates y el resto de genios que anunciaron en 1995 su entonces gran novedad: el sistema operativo Windows 95.

Aquellos empresarios sabían que estaban ante un momento histórico. Un escenario muy parecido al de hoy, salvando las distancias: "En los últimos 5 años están pasando muchas cosas", aseguró Torres. Durante y después de la pandemia han surgido nuevos conceptos como el teletrabajo, el trabajo híbrido, el zero trust… Todo parecía indicar que comenzaba un cambio de paradigma.

Un mercado en permanente cambio

Pero a comienzos del pasado año irrumpió la inteligencia artificial y acabó con cualquier atisbo de calma. "Están pasando cosas, pero mi sensación es que no van a dejar de pasar. O estamos preparados, o nos arrollan", advirtió. Sin embargo, Torres subrayó que, pese a la pandemia, a la IA y a otros cambios por venir, hay un aspecto que permanece inmutable: las personas.

El director del Área Digital Workplace de Inetum destacó que ningún negocio sale adelante sin las personas y, por lo tanto, cualquier estrategia debe centrarse en ellas: en la facilidad (low effort), la inmediatez, la visibilidad y la emoción que experimenten.

¿Cómo lo aterrizamos a los distintos sectores? El mercado ya pide puestos de trabajo modernos, gestiones avanzadas e integrales, entornos de colaboración, buen gobierno y, en definitiva, mejores opciones de negocio. Un sector más eficaz y productivo.

"Están pasando cosas. Pero no van a dejar de pasar".

"Debemos pertenecer a la capa de negocio: esa es nuestra idea del puesto de trabajo. Ya no queremos ser un mero commodity; debemos ir de la mano de negocio, siempre teniendo en cuenta la experiencia de usuario: cómo utiliza la tecnología, qué siente, cómo se conecta, si las políticas aplicadas son las propias…", manifestó.

Un mercado que demanda modern workplace, negocio, DEX y, por supuesto, una inteligencia artificial que requiere de una correcta aplicación. "En el mundo de los puestos de trabajo, vamos a dejar de hablar únicamente de los servicios como forma reactiva de que al usuario no le falte soporte, un puesto móvil o un puesto habilitado y disponible desde cualquier sitio. Va a ser también sus aplicaciones de negocio llevadas desde la parte del puesto", añadió.

Intervienen, además, otros factores determinantes para tratar de prever ese futuro: la sostenibilidad, las competencias digitales, la gestión del conocimiento y la seguridad. Casuísticas que requieren de un acompañamiento. Intel cumple entonces un papel clave desde el buen gobierno, el sentido y la sensibilidad.

La seguridad, a prueba

Antes de Torres, la primera mesa redonda, "Avances y desafíos en la gestión de servicios", reunió a Luci Arroyo, Service Desk & Workplace de Seat; David Jiménez, Head of Business MGMT & Governance de BNP Paribas Personal Finance España; Mario Buritica, responsable de Cuentas Estratégicas de Intel Corporation; y Bakarne Uriaguereca, directora del Departamento de Gestión de Soporte a Usuarios TIC del Grupo Eulen.

Todos coincidieron en que la pandemia de COVID-19 supuso un gran cambio de paradigma en torno a la gestión de los puestos de trabajo y un aprendizaje intensivo. Resaltaron la necesidad de enfocarse en la experiencia de usuario para mejorar y simplificar procesos, y las nuevas oportunidades que brindan la inteligencia artificial.

Jiménez subrayó al respecto que la seguridad de los datos (encriptación de datos, protección de malwares, parcheados, accesos físicos…) es un aspecto esencial y estratégico en toda compañía, así como el soporte a los usuarios en cualquier circunstancia y momento, o el acceso a datos desde cualquier ubicación que evite incidencias.

De izquierda a derecha: Julio César Candil (moderador), Director Intelligent Workplace de Inetum; David Jiménez, Head of Business MGMT & Governance de BNP Paribas Personal Finance España; Bakarne Uriaguereca, directora de Atención al Usuario del Área TIC del Grupo Eulen; Mario Buritica, responsable de Cuentas Estratégicas de Intel Corporation; y Luci Arroyo, Service Desk & Workplace de Seat.

Luci Arroyo añadió por su parte que es vital hacer mucha pedagogía entre los usuarios con vistas a que entiendan la importancia de que mantengan sus equipos totalmente protegidos, tesis que subrayaron Bakarne Uriaguereca y David Jiménez.

"La mejor incidencia es la que no existe", destacó Uriaguereca. Comentó que la COVID-19 les obligó a pensar en la seguridad de otra manera. "Ahora es posible que el clic de un usuario genere un problema en este sentido. Hace falta concienciar, enseñar y formar: no hay seguridad si no somos todos copartícipes", recalcó la directora en Eulen.

En este sentido, Mario Buritica explicó que el fabricante de circuitos integrados busca de alguna manera reducir la superficie de ataque de los ciberdelincuentes. Buritica recordó asimismo que la tecnológica estadounidense ayuda no solo en seguridad, sino en las otras tres grandes áreas al service desk y al workplace: rendimiento del equipo, estabilidad y facilidad en la gestión del equipo y del puesto de trabajo en general.

Evolución del puesto de trabajo

En la segunda mesa, "Innovación y transformación en el Puesto de Trabajo", Jordi Dalmau, director de Desarrollo de Negocio en Aragonesa Servicios Telemáticos (AST); Claudio Escudero, IT Manager de Grupo FCC; y Ramón Planet, Partner Manager de Microsoft, hablaron especialmente sobre la evolución del concepto de puesto de trabajo en cada una de sus organizaciones y, de nuevo, cómo la pandemia supuso un antes y un después en esta concepción.

Claudio Escudero enumero algunos de los hitos de FCC, cada uno de los cuales partió necesariamente de algo a priori muy sencillo: una estrategia clara y definida. La pandemia supuso un reto importantísimo, así como la eliminación de las herramientas de gestión on premise para volcar la gestión de la plataforma al cloud.

Por otro lado, desde FCC pretenden acabar de implantar Windows 11 a finales de este año, en previsión a la finalización del soporte de Windows 10 que se producirá el año que viene. Se está aplicando desde el pasado marzo con pocas incidencias y sin la presencialidad de los técnicos. "Queremos tener una organización puramente cloud y dejar el formato híbrido. En una organización tan compleja, la única manera de ser eficientes es mediante herramientas en la nube".

Jordi Dalmau, director de Desarrollo de Negocio en Aragonesa Servicios Telemáticos (AST), ofreció su visión desde el sector público. La administración no es una empresa y los representantes públicos pueden variar por completo en pocos años.

De izquierda a derecha: Ramón Planet, Partner Manager de Microsoft; Claudio Escudero, IT Manager de Grupo FCC; Jordi Dalmau, director de Desarrollo de Negocio en Aragonesa Servicios Telemáticos (AST); y Paloma Bello (moderadora), responsable Desarrollo de Negocio Puesto de Trabajo de Inetum.

"La pandemia nos obligó a reaccionar, a cambiar la manera de trabajar con los proveedores, a definir contratos más ágiles y flexibles", dijo Dalmau. Y la posterior gestión de los fondos europeos tras la COVID-19 provocó, además, que los funcionarios generaran sus propias demandas a ministerios o empresas. "Hay una parte del sector público que nos está demandando herramientas y servicios, y eso empuja a la otra parte que no quiere saber nada de transformación", agregó.

Ramón Planet, Partner Manager de Microsoft, reconoció por su parte que Copilot es la herramienta de IA más potente de la que dispone el gigante tecnológico. Permite, entre otras cosas, que un usuario reciba su equipo directamente de un fabricante, acceda con las claves de Microsoft 365 y comience a trabajar automáticamente.

Pero, sobre todo, apeló de nuevo a la seguridad. Porque todas las nuevas posibilidades laborales tras la pandemia sin duda facilitan el trabajo, pero son inversamente proporcionales en materia de seguridad. Con la ubicuidad, por ejemplo, es necesario implantar un acceso condicional (siguiendo la teoría zero trust).

La flexibilidad del teletrabajo implica que un robo domiciliario perjudique también a material de empresa que, además, puede no estar debidamente protegido. Es la denominada seguridad perimetral: antes había una puerta y un vigilante; ahora hay tantas miles de puertas como trabajadores, y ninguno de ellos es vigilante, ilustró Planet.

Y habría que actualizar el concepto industrial de mantenimiento preventivo; en este caso, a soporte o formación preventivos. "Sobre eso, seguramente la IA nos ayude muchísimo".

Todos demostraron desde sus distintas perspectivas que los puestos de trabajo no son ajenos a las dinámicas de un mercado y de una sociedad en permanentes cambios. Cambios que, lejos de ser amenazas, suponen más bien oportunidades para la innovación, la creatividad y la eficacia.

El evento concluyó con las intervenciones de Elena del Campo Merino, ingeniera de aplicaciones de Intel, y el propio Ramón Planet, en la mesa "Una nueva era comienza con la IA en el PC", y la última comparecencia corrió a cargo de David Santafé, Director Technologies de Inetum.

